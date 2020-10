Prava izbira za malčke po prvem in drugem letu

V prvih treh letih velike potrebe po hranilih

Ob dejstvu, da otroci v prvih treh letih življenja povečajo telesno višino za dvakrat in telesno težo za trikrat ter imajo en gram prirasta možganov na dan, je popolnoma razumljivo, da so tudi njegove potrebe po hranilih, v primerjavi z odraslimi, drugačne.

Ali ste vedeli? Malčki imajo na kilogram telesne teže skoraj trikrat večjo potrebo po vnosu energije kot odrasli. Imajo dvakrat večjo potrebo po kalciju in od tri- do petkrat večjo po železu, jodu ter nenasičenih maščobnih kislinah omega 3 in omega 6, saj doživljajo razvojne spremembe.

Uravnotežena prehrana v vsakem otrokovem obdobju

Tako lahko mlečne formule s prilagojeno sestavo uporabimo kot edini vir prehranjevanja dojenčkov v prvih šestih mesecih starosti, kadar dojenje ni mogoče ali pa kot dodatek pri dojenju.

Po 6. mesecu in po 1. ter 2. letu starosti pa mlečne formule optimalno dopolnjujejo preostalo gosto hrano in so za uravnoteženost prehrane bolj primerne od kravjega mleka.

Ali je kravje mleko dovolj?

Malčki, ki spijejo velike količine kravjega mleka, tako zaužijejo preveliko količino beljakovin, te povzročijo sitost, ne zaužijejo pa dovolj velikih količin železa, vitamina D, cinka in joda, ki jih za zdrav razvoj nujno potrebujejo. Ravno teh je v kravjem mleku veliko premalo.

Malček, ki spije prevelike količine kravjega mleka, ni lačen, zato mu preostali obroki s sadjem, zelenjavo, žiti in mesom, ki skrbijo za uravnoteženo prehrano, ne teknejo. Rezultati krvnih testov takšnih malčkov so pogosto slabši, otroci so nerazpoloženi in bledi, kar kaže predvsem na pomanjkanje železa.

Optimalno razmerje med hranili

Zato vam namesto kravjega mleka priporočamo uporabo prilagojenih mlečnih formul, saj njihovo optimalno razmerje med hranili poskrbi, da bo vaš otrok v kombinaciji s preostalo čvrsto hrano primerno hranjen.