Poglejte oglas, ki ga je McDonald's posnel v Mariboru #video

"Čarobni krompirček" je naslov McDonald'sovega oglasa, s katerim se bo ta veriga s hitro prehrano v predbožičnem času oglaševala v Nemčiji. Praznično okrašeno mesto, ki nastopa v njem, pa ni nemško - posneli so ga namreč v Mariboru.

Potem ko so se na mariborskem Glavnem trgu konec oktobra pojavile praznične sejemske hišice, božična okrasitev in celo vrtiljak, so se mnogi Mariborčani začudili, da je božični čas v mesto letos prišel še posebej hitro. A kmalu je postalo jasno, da ne gre za uradno mestno okrasitev, časopis Večer je poročal, da na Glavnem trgu in okoliških ulicah snemajo oglas za McDonald's, namenjen nemškemu, avstrijskemu in švicarskemu trgu.

Oglas je po poročanju Večera snemalo ljubljansko podjetje Bas Production, igralci v njem so Slovenci, v blagajno mariborske občine je za najem lokacij kapnilo 1600 evrov, za nameček pa je Maribor dobil še simpatično promocijo.

