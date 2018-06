Podarjamo estetski zobni aparat!

Oglasno sporočilo

Včasih je veljalo, da so zobni aparati in ortodontsko zdravljenje primerni le za otroke in mladostnike zaradi razvojne nepravilnosti zob in čeljusti. V času moderne ortodontije pa se je število oseb po 25. letu, ki se odločajo za estetsko in funkcionalno korekcijo zob ter želijo urediti anomalijo nepravilnega ugriza, ker si želijo lep, pravilen in funkcionalen nasmeh, precej povečalo.

Razlog za to je predvsem v novem načinu ortodontskega zdravljenja, ki nam ga omogočajo zobni aparati po samozaklepnem sistemu. Terapije z inovativnimi samozaklepnimi sistemi priznanih blagovnih znamk Damon, Forestadent in Ormco omogočajo krajši čas terapije, manj kontrolnih pregledov, daljše obdobje med kontrolnimi pregledi in lažjo higieno, terapija pa poteka brez bolečin in neprijetnega občutka.

Starostne meje za ortodontsko zdravljenje in nošenje fiksnih zobnih aparatov NI. Kandidati za zobni aparat so osebe, ki imajo zdrave stalne zobe, niso pa zadovoljne z njihovo postavitvijo oziroma imajo nepravilen ugriz. Moderna ortodontija nam omogoča, da zobe poravnamo s sistemi zobnih aparatov tudi na skoraj neviden način - z estetskimi samozaklepnimi zobnimi aparati.

Starejši pacienti se za ortodontsko terapijo pogosto odločajo zaradi dolgoletne moteče estetike zobovja. Estetske anomalije so večinoma rešljive, terapije so krajše in trajajo od šest do osem mesecev. Ob težjih anomalijah nepravilnosti ugriza in estetike terapija v povprečju traja 12 mesecev.

Če imate doma mladostnika, ki potrebuje zobni aparat, ali pa morda vi že dlje časa razmišljate o estetski korekciji zob, potem ste na pravem mestu. Sodelujte v naši nagradni akciji ter osvojite brezplačni zobni aparat in kompletno ortodontsko terapijo v Centru odličnosti za ortodontijo dr. Domine Reljanović Protega v Zagrebu.

Ortodont na napotnico – brez čakalnih dob!

Konec januarja 2018 je v Sloveniji začel veljati nov Zakon o pacientovih pravicah. Zakon med drugimi pravi, da mora ortodont, ki ima čezmerno čakalno dobo, starše otrok z napotnico obvestiti o pravici do čezmejnega zdravljenja. Pravica pacienta pri tem je, da se zdravi na napotnico v drugi evropski državi. Zobni aparat plača, po opravljenem zdravljenju pa zahteva od zavarovalnice povračilo plačanega zneska.

V Centru odličnosti za ortodontijo dr. Domine Reljanović Protega imamo vsak dan več mladih pacientov, ki se odločijo za čezmejno ortodontsko zdravljenje, in tako na tem področju večletne izkušnje. Povračila stroškov za ortodontsko zdravljenje z napotnico pacienti uspešno pridobivajo povrnjena.

Povračilo stroškov za ortodontsko zdravljenje

Strošek, ki ga krije ZZZS, pokrije klasičen fiksni zobni aparat s pripadajočo diagnostiko. S kompletnim stroškom zdravljenja, ki zajema zobni aparat, namestitev, kontrolne preglede, menjave žičk in zvezdic, snemanja, čiščenje in retencijo, vas seznanimo takoj po opravljenem pregledu. Po izračunu stroška lahko že vnaprej preverite glede informativnega zneska povračila pri ZZZS. LINK

V naši kliniki vas brezplačno vodimo skozi postopek povračila sredstev! Pokličite nas na številko 041 440 905 ali kliknite na povezavo Povračilo stroškov ortodontskega zdravljenja in z veseljem vas bomo seznanili z vašimi pravicami glede ortodontskega zdravljenja znotraj EU in povračila stroškov ortodontskega zdravljenja iz naslova ZZZS.

O Centru odličnosti za ortodontijo

V Centru odličnosti za ortodontijo dr. Domine Reljanović Protega vam zagotavljajo najvišjo kakovost storitev, v novi in sodobno opremljeni ordinaciji pa pri svojem delu uporabljajo inovativne moderne sisteme za ortodontsko zdravljenje. Poleg ortodontije vam ponujajo storitve z vseh drugih področij dentalne medicine, tako da vse vaše težave lahko rešite na enem mestu. Strokovno znanje so pridobivali v zasebni kliniki v Ameriki pod vodstvom ustanovitelja sodobne ortodontije, na kar so še posebno ponosni. Od leta 2016 so uspešno zaključili 850 terapij in namestili že več kot 1000 zobnih aparatov.

Nagradna akcija!

Sodelujte v naši nagradni akciji ter osvojite brezplačni estetski zobni aparat in kompletno ortodontsko terapijo v Centru odličnosti za ortodontijo dr. Domine Reljanović Protega v Zagrebu.

Pogoj za unovčenje nagrade so zdravi zobje nagrajenca.