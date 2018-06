Petminutni triki za bolj bele zobe

V petih minutah lahko poskrbimo za bleščečo belino svojih zob in s tem hkrati za svojo samozavest, saj je brezhibna belina našega nasmeha najbolj privlačen nakit, ki ga lahko nosimo.

Ne le, da nam zobje pomagajo pri grizenju, žvečenju in govoru, imajo nenadomestljivo vlogo pri tem, ali bomo zablesteli s svojo zunanjo podobo ali pa nam ta ne bo ravno v ponos. Razkrivamo nekaj trikov, da bodo naši vedno tipi-topi zobje tudi biserno beli.

Nekaj trikov, ki so nam v pomoč pri skrbi za bele zobe

Veliko ljudi se kar naprej sprašuje, kako poleg ščetkanja, nitkanja in uporabe belilnih sistemov poskrbeti za čim bolj bele zobe.

1. Najprej na "belilno" dieto

Vendar ne na dieto za hujšanje, ampak na "belilno" dieto, ki nam bo pomagala do zavidljivo belih zob. Če radi pijemo rdeče vino, črni čaj in kadimo, ne pričakujmo čudežev. Za obledelo belino naših zob lahko krivimo tudi gazirane obarvane pijače, temne omake in temne sokove. Skratka, če je temne barve, preden pride v naša usta, bo gotovo pustilo madeže tudi na naših zobeh.

Naša "belilna" dieta naj vsebuje čim več hrane, kot so jabolka, surovo korenje, zelena, cvetača, mlečni izdelki, jagode in pokovka. Na naše zobe bo delovala kot naravna zobna ščetka.

Nasvet: Zobe umivajmo po hrani, ki obarva zobe in si priskrbimo vrhunske izdelke za beljenje zob, ki jih bomo lahko uporabljali doma.

2. Jabolčni kis in olupki limone

Zjutraj pred umivanjem zob pogrgrajmo žlico jabolčnega kisa, ki odstranjuje madeže, beli zobe ter uničuje bakterije v ustni votlini. Trdovratnejše madeže lahko kar podrgnemo s kisom, vendar ne pretiravajmo, da ne poškodujemo sklenine. Manj je več tudi v tem primeru.

Lahko si pripravimo domačo ustno vodo: v skodelico mlačne vode zmešajmo žličko jabolčnega kisa in sperimo zobe.

Nekateri pa prisegajo na limonine olupke, ki na naše zobe delujejo podobno kot jabolčni kis. Pozorni bodimo, da uporabljamo bio limone. Olupki vsebujejo koristne kisline, vendar moramo po uporabi zobe kljub temu temeljito splakniti.

3. Skoraj čudežna: soda bikarbona …

Uporaba sode bikarbone za osebno nego in čiščenje doma je zelo razširjena. Enkrat tedensko si zobe umijmo s ščepcem sode bikarbone na zobni ščetki. Podobno kot soda deluje tudi sol.

Občasno si lahko tudi sami pripravimo zobno kremo: zmešajmo nekaj žličk sode bikarbone z nekaj kapljicami limoninega soka, da dobimo kremo in si z njo premažimo zobe. Pustimo delovati nekaj minut in sperimo.

4. … in kokosovo olje

Čeprav se nam zdi, da smo o kokosovem olju slišali že čisto vse, nas še vedno lahko preseneti. Kokosovo olje lahko deluje kot naravno sredstvo za beljenje zob. Žličko kokosovega olja pet minut žvrkljajmo v ustih po umivanju zob, nato izpljunimo. Veliko ljudi hvali učinek te metode, ki ima lahko ugoden vpliv na naše splošno počutje. Lahko si tudi zdrgnemo zobe s krpico, namočeno v kokosovo olje.

5. Zakriti z zapeljivo šminko

Ženske imamo srečo, saj lahko belino svojega nasmeha poudarimo s privlačno barvo rdečila za ustnice. Med bogato paleto različnih odtenkov izberimo rdečilo koralno rožnate ali svetlo rdeče barve. Ti dve barvi optično pobelita zobe, medtem ko rdečila svetlejše barve poudarijo rumenkaste nianse naših zob.