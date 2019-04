Otečene noge, občutek težke sape in utrujenost? Čas je za zdravnika.

Oglasno sporočilo

Utrujenost, ki kar ne mine, otečeni gležnji, noge in trebuh, občutek težke sape pri vsakdanjih dejavnostih in ponoči, potreba po dvignjenem vzglavju med spanjem – če opazite te znake, se čim prej odpravite k zdravniku, saj so to najpogostejši znaki srčnega popuščanja.

Srčno popuščanje je resna bolezen, pri kateri srce ne more črpati krvi po telesu tako dobro, kot bi moralo. Zdravo srce je namreč kot črpalka, ki poganja kri po telesu. Pri srčnem popuščanju pa je črpalna sposobnost srca slabša. Vse, kar vpliva na črpalno sposobnost srca, pa vpliva tudi na celotno telo in počutje.

Srčno popuščanje je resna bolezen, ne običajen del staranja

Mnogi mislijo, da so simptomi srčnega popuščanja le del staranja, vendar to ni res in tako razmišljanje lahko zelo vpliva na vaše zdravje in življenje. Srčno popuščanje je napredujoča bolezen, ki sčasoma vedno bolj poškoduje srce. Ko bolezen napreduje, postajajo simptomi, kot sta občutek težke sape in utrujenost, vse bolj omejujoči pri opravljanju vsakodnevnih dejavnosti. Vsak bolnik s srčnim popuščanjem je v nevarnosti, da bo moral zaradi poslabšanja v bolnišnico ali da bo bolezen zanj celo usodna.

V zgodnji fazi srčnega popuščanja so lahko simptomi zelo blagi in bolniki ne občutijo večjega vpliva na svoje počutje. A bolezen sčasoma napreduje, zato so zelo pomembne zgodnja diagnoza, uvedba najboljše mogoče terapije in sprememba načina življenja čim prej. Tako lahko bolniki upočasnijo napredovanje bolezni in se dlje časa počutijo bolje.

Ste vedeli?

Kar 26 milijonov ljudi po svetu živi s srčnim popuščanjem. Do leta 2030 naj bi to število naraslo za skoraj 50 odstotkov.

Vsak peti človek po 40. letu starosti bo razvil srčno popuščanje.

Samo v Evropi vsako leto zabeležijo 3,5 milijona na novo diagnosticiranih bolnikov s srčnim popuščanjem.

Pet nasvetov, kaj lahko naredimo ob diagnozi srčnega popuščanja

1. Odkrit pogovor o skrbeh in strahovih

Dobro je, da se bolnik o dvomih, skrbeh in strahovih odkrito pogovarja z nekom, ki mu zaupa, tudi s svojim zdravnikom. Pogovor lahko pomaga pri lažjem spopadanju z boleznijo.

2. Oblikovanje podporne mreže

Bolniki s srčnim popuščanjem se lahko počutijo osamljeno in izgubljeno. Družina, prijatelji in podporne skupine so lahko pomemben vir podpore, ki bolnikom pomaga opaziti nove simptome ali njihovo poslabšanje ter jim daje občutek boljšega nadzora nad boleznijo. Bolj ko bodo bolniki in njihovi bližnji razumeli vpliv srčnega popuščanja na vsakdanje življenje, bolje bodo lahko obvladovali bolezen.

3. Redno obiskovanje zdravnika

Pri srčnem popuščanju je pomembno, da bolniki redno obiskujejo zdravnika, da spremljajo svojo bolezen in mu poročajo o vseh spremembah, zlasti o poslabšanju simptomov. Ob opaznem poslabšanju simptomov bolezni je čimprejšnji obisk zdravnika nujen, saj si bolnik le tako zagotovi najboljšo mogočo oskrbo in zdravljenje.

4. Razumevanje terapevtskih možnosti

Bolniku navadno predpišejo več zdravil za zdravljenje srčnega popuščanja. Razumevanje, katera zdravila jemlje ter kdaj in čemu je vsako izmed zdravil namenjeno, bo pomagalo pri boljšem obvladovanju bolezni. Bolnik naj prosi zdravnika, da mu pojasni načrt zdravljenja in vse razpoložljive možnosti, ki bi lahko bile zanj primerne.

5. Prilagoditev načina življenja

Zelo pomembno je, da bolniki bolezen sprejmejo in se naučijo živeti čim bolj zdravo. Poznavanje bolezni in simptomov poslabšanja, pravočasno pravilno ukrepanje, upoštevanje priporočil zdravnika, redno jemanje zdravil in redni obiski v ambulanti olajšajo obdobja poslabšanja bolezni ter pripomorejo h kakovostnejšemu življenju bolnikov s srčnim popuščanjem.

www.keepitpumping.com in Vir informacij za ta članek sta izobraževalni spletni strani o srčnem popuščanjuin www.heartfailurematters.org

