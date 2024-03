Olajšajte si zdravstvene skrbi s pogovorom z zdravnikom na daljavo

Predstavljajte si, da vi ali kdo od vaših bližnjih nenadoma zboli, vi pa se sprašujete, kako ukrepati. S hitrim nasvetom zdravnika lahko odpravite marsikatero težavo oziroma dobite strokovne napotke, kako naj ravnate. Zdravstveno zavarovanje Zdravnik 360 vam zagotavlja potrebno podporo in vam pomaga premagovati zdravstvene neprijetnosti.

Ena ključnih prednosti zavarovanja Zdravnik 360 je možnost dostopa do zdravnika na daljavo, tudi ob koncih tedna in praznikih. Z njim se lahko pogovorite po telefonu ali videoklicu. Za nasvet lahko vprašate iz udobja svojega doma, ko ste na potovanju ali službeni poti. Poleg tega lahko storitev uporabljate zase ali za svoje mladoletne otroke. Ti, še zlasti mlajši, velikokrat zbolijo, pogosto prav ob koncu tedna, ko so ambulante zaprte, ali pa na počitnicah. Če bi dobili nasvet pediatra, bi marsikateri konec tedna lahko minil mirneje, počitnic pa ne bi bilo treba predčasno končati. Število posvetov na daljavo ni omejeno.

Dobite lahko tudi pisno mnenje zdravnika družinske medicine in pomoč Zdravstvene točke pri organizaciji termina za obisk pri izvajalcih zdravstvenih storitev. Več o tem si preberite v članku Kako do nasveta na daljavo.

Za posvet na daljavo je v okviru zavarovanja Zdravnik 360 na voljo več specialistov in strokovnjakov. Poleg zdravnika družinske medicine so vam na razpolago za pogovor še psihiater, psihoterapevt, ginekolog ali pediater, kar je še posebej dobrodošlo, kadar vas skrbi za zdravje otroka.

Zdravnik ali strokovnjak odgovori na vaša vprašanja in skrbi o zdravju, pojasni izvide in diagnozo ter svetuje glede nadaljnjega zdravljenja. Kadar želite, vam lahko zdravnik družinske medicine izda tudi pisno mnenje. Po potrebi pa vas vsi zdravniki lahko napotijo k specialistu. V tem trenutku se koriščenje zavarovanja Zdravnik 360 za vas še ne konča. Znova se lahko obrnete na Zdravstveno točko, kjer vam pomagajo organizirati termin za obisk pri izvajalcih zdravstvenih storitev.

V infografiki so predstavljeni vsi koraki, od začetnega posveta z zdravstvenim osebjem do napotitve k specialistu.

Pokličite Zdravstveno točko na telefonsko številko 080 26 64, če ste v tujini pa na +386 566 22 000. Svoje zdravstvene skrbi boste zaupali prijaznemu strokovnemu osebju, nato pa določili termin, v katerem vas bo poklical zdravnik. Za zavarovance Zdravnika 360 smo dosegljivi vsak dan v letu.

Zdravnik 360 ponuja:

stalen dostop: zavarovanci lahko pokličete vsak dan v tednu, z dopusta ali med potovanjem,

zavarovanci lahko pokličete vsak dan v tednu, z dopusta ali med potovanjem, kritje za mladoletnike: zavarovanje lahko uporabljate tudi za obravnavo zdravstvenih vprašanj, povezanih z mladoletnimi otroki (do 18. leta starosti),

zavarovanje lahko uporabljate tudi za obravnavo zdravstvenih vprašanj, povezanih z mladoletnimi otroki (do 18. leta starosti), neomejeno svetovanje: število posvetov ni omejeno,

število posvetov ni omejeno, ugodno zavarovalno premijo: mesečna premija znaša 5,77 evra.

Zavarovanje sklenete za eno leto. Ob poteku se samodejno podaljša za enak čas trajanja. Zavarovanje lahko sklenete, če ste starejši od 18 let.

Z Zdravnikom 360 do specialistične obravnave

Če zdravnik meni, da potrebujete pregled specialista, boste – če imate sklenjeno zavarovanje Specialisti, Specialisti+ ali Specialisti Nezgoda – lahko upravičeni do specialistične obravnave tudi brez napotnice svojega osebnega zdravnika. Zadošča pisno mnenje zdravnika družinske medicine, s katerim ste se posvetovali v okviru zavarovanja Zdravnik 360.

Z zavarovanjem Zdravnik 360 do specialista tudi brez napotnice osebnega zdravnika.

Zdravstveno točko lahko tudi pokličete, če potrebujete informacije o čakalnih dobah v zdravstvu oziroma razlago pravic iz zdravstvenega zavarovanja ali če si želite hitro urediti samoplačniško zdravstveno storitev.

V infografiki si oglejte, kako poteka storitev z zavarovanjem Zdravnik 360: od klica, v katerem nam zaupate skrbi z zdravjem, do posveta z zdravstvenim osebjem in/ali družinskim zdravnikom, po potrebi pa organiziramo tudi termin za obisk pri specialistu.

Povprečna ocena zadovoljstva zavarovancev s storitvami Zdravstvene točke za leto 2023 je znašala 4,78 (od 5).

Hiter dostop do zdravnika je lahko ključnega pomena za ohranjanje dobrega zdravja in reševanje morebitnih zdravstvenih težav. Veliko vlogo pa ima tudi pri preprečevanju in obvladovanju bolezni. Zdravnik 360 vam zagotavlja podporo, kadar jo potrebujete.

