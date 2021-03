OK! Memory – klinično dokazano izboljšanje spomina, pozornosti in koncentracije

Oglasno sporočilo

Se spopadate s pomanjkanjem koncentracije in slabim spominom? Vse bo OK, za vas imamo OK! Memory!

Živimo v času, ki od nas zahteva vedno več. Vsako sekundo smo podvrženi kupu informacij. Že vsakdanje življenje zahteva, da si zapomnimo celo vrsto drobnih, a pomembnih stvari. Pri vseh naših miselnih dejavnostih je ključnega pomena spomin, saj nam pomaga, da opravimo delo in še izboljšamo svojo učinkovitost.

Ko v glavi ne ostane nič

Če se za knjigami ali v službi težko zberete in vseskozi pozabljate, kam ste odložili ključ od avta ali očala, potem berite dalje. Na srečo lahko na svoje mentalne sposobnosti močno vplivamo na naraven način!

Težave s koncentracijo in motnje pozornosti postajajo vse večji družbeni problem.

Strokovnjaki potrjujejo, da se predpisovanje zdravil za zdravljenje težav s koncentracijo in motenj pozornosti zadnja leta močno povečuje. Poleg tega je znano, da vsakemu človeku okoli 50. leta starosti naravno začne padati nivo koncentracije in spomina.

Toda ali so težave s koncentracijo in motnje pozornosti dejansko bolezen, ki potrebuje zdravljenje z zdravili, ali pa so nemara le posledica sodobnega življenjskega sloga in čedalje večjega števila zunanjih dražljajev?

Pri težavah s koncentracijo gre v osnovi za to, da nismo sposobni svojih misli osredotočiti na stvar ali vsebino, s katero se ukvarjamo, in naše misli odtavajo.

Zakaj pride do takšnih težav?

stres

pomanjkanje spanca

tesnobnost

prekomerno uživanje alkohola

depresija in anksioznost

prehrana

menopavza

Stres je pogosto glavni vzrok za motnje koncentracije in spomina!

Pogosto se nam zgodi, da smo se zaradi stresne situacije ali motečih dejavnikov nesposobni osredotočiti na neko stvar in takrat je možnost, da si bomo to stvar zapomnili, izredno majhna.

Ob stresu se izloča hormon kortizol, ki negativno deluje na možgane in lahko okvari možganske celice, kar povzroči motnje spomina in koncentracije.

Možgani so kot računalnik našega telesa

Skupaj z živčnim sistemom so zadolženi za upravljanje vseh procesov v našem telesu in poleg tega delujejo kot nekakšen trdi disk, ki hrani neizmerno količino informacij.

Ste pripravljeni, da posodobite vaš biološki računalnik na najbolj zmogljivo verzijo?

Učenje, intenzivno kreativno delo, visoki mentalni napori ali preprosto večja zbranost in koncentracija – z naravno formulo OK! Memory dosežite več in poskrbite za izboljšan spomin!

Kako nam OK! Memory lahko pomaga?

Olje španskega žajblja izboljša kakovost spomina in dolgoročni spomin v eni uri po uporabi, hitrost spomina in budnost pa že po dveh in pol urah. Žajbljevi listi imajo pozitiven učinek na kognitivne zmožnosti in spodbujanje opravilne sposobnosti pri starejših.

Dodatek Guarane poskrbi za preprečevanje izčrpanosti in utrujenosti med delom, skupina sedmih B vitaminov pa prispeva k normalni živčni funkciji.

Pomembna sestavina je tudi holin, ki poskrbi za tvorbo acetilholina, nevrotransmiterja (prenašalca živčnih impulzov), ki je vključen v živčne in spominske funkcije.

Komu je izdelek namenjen?

mlajši populaciji, ki potrebuje pomoč pri učenju in napornem študiju

osebam s hitrim tempom življenja, ki so obremenjene tako doma kot tudi na delu

starejšim, ki opažajo pešanje kognitivnih zmogljivosti, imajo slabši spomin in zbranost

V 28-dnevni, dvojno slepi, placebo kontrolirani klinični študiji na Univerzi Northumbria so po testiranju 94 zdravih aktivnih prostovoljcev ugotovili, da Cognivia™ izboljša kakovost spomina in dolgoročni spomin za 18 odstotkov v eni uri po uporabi in za 22 odstotkov v štirih urah po uporabi. Hitrost spomina, koncentracijo in pozornost pa občutno izboljša že po dveh in pol urah po uporabi.

OK! Memory – klinično dokazano izboljšajte koncentracijo, pozornost in spomin

Je naravna mešanica aktivnih učinkovin za izboljšanje kognitivnih zmogljivosti.

Klinično dokazano izboljša delovni spomin.

Pomaga ohranjati spomin, ki s starostjo upada.

Pomaga ohranjati optimalno vzdrževanje koncentracije, pozornosti in spomina.

Vsebuje dodatek sedmih vitaminov B skupine, ki prispevajo k normalni živčni funkciji.

Kakšna je izkušnja dijakinje Laure Petrinec?

Bližajo se izpiti in matura. Se vam kdaj zgodi, da pozabite snov? Kako pogosto imate težave z učenjem?

"Moja izkušnje je, da imam letos ravno maturo, kar pomeni, da ni samo matura, ampak tudi kup testov, zato se vse povprek prekriva. Lahko je kar dosti vsega skupaj in si ne morem zapomniti cele snovi. Še posebej, če se morem naučiti vse za nazaj, ker si prej nisem dobro zapomnila. Pri tem mi pomaga OK! Memory, ki ima tudi klinično dokazano delovanje, da pomaga pri spominu in hitrejšemu funkcioniranju. Začne delovat že po eni uri, da se lahko lažje učiš. Da pa vidiš rezultate izdelka, lahko greš na njihovo aplikacijo, ki se ji reče COGNIVIA. Preizkusiš lahko svojo kognitivno sposobnost, da vidiš, kakšna je bila pred uporabo in po uporabi izdelka. Kako 'cool' kajne?"

