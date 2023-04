Ohranjanje mladostne energije na dosegu roke

Mladostna energija je nekaj, kar si mnogi ljudje želijo občutiti in ohraniti čim dlje v življenju. Čeprav se z leti pojavljajo naravne spremembe, obstaja vse več načinov, metod in ukrepov, kako ohraniti svoje telo v najboljši možni formi ne glede na leta. Medicina ima pri tem pomembno vlogo, saj lahko z različnimi metodami pomaga pri ohranjanju in izboljšanju zdravja ter odločilno prispeva k bolj kvalitetnemu in dolgotrajnejšemu življenju. Pomaga ohraniti tudi dobro počutje, izgled, razpoloženje, samozavest in kondicijo. Crystal MC je medicinski center, ki vam omogoča celoten spekter storitev za zdravje in lepoto ter pomaga podaljšati mladostni videz, izboljšati izgled in počutje vaše kože in telesa.

S primernimi življenjskimi navadami lahko sami veliko naredite za ohranjanje mladostne energije tudi v zrelih letih, ostanete fit in polni energije. Pomembno je poskrbeti za uravnoteženo prehrano, redno vadbo ter dovolj spanja in počitka. Pri prehrani se izogibajte preveliki količini procesirane hrane, sladkorju in trans-maščobam ter uživajte več svežega, sezonskega sadja, zelenjave, polnozrnatih živil ter beljakovin iz znanega vira, lokalne pridelave.

Redna vadba, ki vključuje aerobne in anaerobne vaje, pomaga ohranjati mišično maso in zdravje srca in ožilja. Poleg tega tudi npr. joga in meditacija pomagata pri ohranjanju dobrega počutja ter zmanjševanju stresa. Za obnovo telesa in uma sta ključnega pomena dovolj spanja oziroma počitka. S temi življenjskimi navadami lahko v zrelih letih ostanete vitalni ter polni energije, kar vam zagotavlja kvalitetnejše življenje, ohranjanje samozavesti, omogoča delo ter boljše počutje.

Da se boste zjutraj zbudili spočiti, dobre volje in se boste z veseljem pogledali v ogledalo, vam v Medicinskem centru Crystal pomagamo z visoko kakovostno zdravstveno in estetsko oskrbo. Poslovite se od težav z libidom, bolečinami v sklepih ali s prekomerno telesno težo. Naročite se na posvet in pregled v Crystal MC.

Foto: Getty Images

Z estetskimi metodami do višje samozavesti

Med estetskimi storitvami, namenjenimi izboljšanju videza in zdravja kože, ki jih zagotavljajo v Crystal MC, so botoks, dermalna polnila, sculptra, kemični piling, beljenje kože in nitke, ki so malo invazivna metoda za dvig kože obraza.

Uporaba botulin toksina, bolj znan kot botoks, je priljubljena estetska metoda, ki se uporablja za glajenje kože in zmanjšanje gub in gubic na obrazu. Botoks se vbrizga v mišice, kar ima nato za posledico, da se te sprostijo, s tem pa se zmanjša videz gub na koži.

Foto: Medico Veritas

Dermalna polnila: z aplikacijo telesu lastne hialuronske kisline se zapolnijo gube in globoke brazde na obrazu. Odlično se dopolnjujejo s sculptro, spodbujevalcem kolagena, ki se uporablja za izboljšanje videza kože na obrazu in vratu. Ko se sculptra vbrizga pod kožo, spodbudi nastajanje lastnega kolagena, ki ga je z leti, žal, vse manj.

“Vmesna postaja” med malo invazivnimi posegi in kirurškim dvigom obraza so nitke. Te se vstavijo pod kožo in zagotavljajo blag dvig obraza, za katerega bi sicer potrebovali veliko zahtevnejši kirurški poseg.

Kemični piling je postopek, pri katerem se na kožo nanese kemikalija, ki odstrani zgornjo plast odmrle kože. Uporablja se za zdravljenje aken, odstranjevanje pigmentacij in izboljšanje videza gubic. Za izboljšan videz kože, zmanjšano hiperpigmentacijo in svetlejšo kožo v medicinskem centru Crystal izvajajo tudi beljenje kože.

Foto: Shutterstock

Vse storitve, ki jih omogočajo v Crystal MC, so zasnovane za nežno izboljšanje videza kože na obrazu in vratu. Cilj je doseči vaš naraven, mladosten videz, ne da bi se zatekali k zahtevnim, invazivnim posegom. Vse postopke izvajajo strokovnjaki z dolgoletnimi izkušnjami s področja estetike in kozmetike. Pred vsakim postopkom se s pacientom / stranko pogovori strokovnjak, da skupaj ugotovita njene želje in potrebe ter izbereta najboljši način zdravljenja.

Hiperbarična kisikova terapija, ki deluje, kjer so mogoče zdravila premalo učinkovita

Ta po svetu razširjena metoda regeneracije, je posebej priljubljena med poslovneži, športniki, celo otroki in starostniki. Pacient v hiperbarični komori pod povišanim atmosferskim pritiskom vdihuje čisti kisik, kar v mnogih raziskavah pospešuje celo celjenje tkiv, izboljšuje krvni obtok in zmanjšuje vnetja.

Foto: Medico Veritas

Ta metoda se lahko uporablja za izboljšanje različnih, tudi zdravstvenih težav, kot so opekline, poškodbe možganov, pljučne bolezni, sladkorna bolezen, vnetja sklepov, motnje v cirkulaciji in celo depresija. Hiperbarična terapija je tudi učinkovita metoda za izboljšanje fizične pripravljenosti športnikov in okrevanje po športnih poškodbah. Ob tem je hiperbarična terapija s kisikom tudi udobna in sproščujoča. Ni primerna za bolnike s srčnim vzpodbujevalnikom, pnevmotoraksom, akutnimi infekcijami dihal, ob povišani telesni termperaturi nad 37.5 C. Ob kakršnem koli dvomu se boste pred uporabo komore posvetovali s strokovnjakom.

Crystal MC omogoča hiperbarično kisikovo terapijo v sodobni hiperbarični komori, ki je opremljena s tehnologijo najvišjega razreda ter zagotavlja varno in učinkovito izvajanje terapij. Terapija je primerna za vse generacije in ne povzroča neželenih stranskih učinkov. Če vas zanima, ali bi vam lahko hiperbarična terapija pomagala tudi pri vaši zdravstveni težavi, se posvetujte s strokovnjakom iz Crystal MC. Naročite se tukaj.

Hiperbarični kisikov tretma dokazano deluje, tako da: spodbuja naravni proces zdravljenja in imunost,

povečuje vitalnost, izboljša koncentracijo in spomin,

zmanjšuje utrujenost ter izboljša raven energije, vztrajnost in vzdržljivost,

izboljša pomlajevanje celic ter pomaga v boju proti staranju,

pomaga izločati toksine in odpadne snovi ter

ponovno aktivira kožne celice in izboljša krvni obtok.

Foto: Medico Veritas

Težave v postelji lahko odpravite

Podobno kot ženske v poznih zrelih letih preidejo v menopavzo, se tudi pri moških v zrelih letih lahko pojavijo simptomi, ki jih povezuje pojem andropavze. O tem stanju pri moških se več govori šele v zadnjih letih, četudi se z njo sreča kar 30 do 40 odstotkov vseh moških med 45. in 55. letom starosti.

Glavni razlog za andropavzo je nihanje testosterona v telesu, ki se lahko odraža z različnimi, celo zdravstvenimi težavami, od znižanega libida, erektilni disfunkciji, nepojasnjeni utrujenosti, nezainteresiranosti, spremembi razpoloženja, depresiji, neosnovani zaskrbljenosti, znižanih mentalnih funkcij, celo vročinskih oblivih do znižane splošne vitalnosti. Telo se preoblikuje z znižanjem mišične mase, povečanjem telesne maščobe, izgubo las, celo izraženo ginekomastijo (povečanjem prsi) in osteopenijo/osteoporozo, metabolnim sindromom, inzulinsko rezistenco in aterosklerozo.

Pomembno je, da moški redno obiskujejo svojega zdravnika ter opravljajo preglede, da se lahko težave odkrijejo v zgodnji fazi in se prične ustrezno zdravljenje. Naročite se lahko pri urologu ali družinskem zdravniku v Ljubljani v Crystal MC ali v Postoji v Master Doctor, ki bosta usmerjeno in poglobljeno pristopila reševanju vaše situacije.

Foto: Shutterstock

V Crsytal MC omogočajo urološke storitve: pregled in mnenje specialista urologa s predlogom nadaljnje diagnostike na belo napotnico,

pregled in mnenje subspecialista andrologije in urološke onkologije vključno z zdravljenjem erektilne disfunkcije,

ultrazvočni pregled urogenitalnega trakta in trebuha,

ultrazvočni pregled Doppler urogenitalnega trakta ter

posveti/drugo mnenje po pregledu medicinske dokumentacije.

Kako nad težave menopavze?

Ženske se v zrelih letih soočijo z menopavzo, obdobjem, ko se zmanjšajo proizvajati hormoni, ki nadzorujejo menstrualni ciklus. Menopavza lahko povzroči številne simptome, kot so vročinski oblivi, nočno znojenje, vaginalna suhost in nihanje razpoloženja, zmanjšanje energije, vitalnosti, nepojasnjena utrujenost.

Foto: Shutterstock

Poleg menopavznih se lahko pojavijo tudi druge ginekološke težave, ki povzročajo nelagodje in bolečine. Poveča se tudi tveganje za razvoj raka na reproduktivnih organih, zato je pomembno, da so ženske redno pregledane pri ginekologu. Usmerjene ginekološke preglede izvajajo tudi v medicinskem centru Crystal. Strokovnjaki imajo dolgoletne izkušnje in uporabljajo najnovejše tehnologije ter diagnostične postopke za odkrivanje in zdravljenje različnih ginekoloških težav.