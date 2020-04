Oglasno sporočilo: Zaščitne maske in razkužila za roke - kje jih lahko kupimo?

Oglasno sporočilo

Zaščitne maske in razkužila za roke oziroma dezinfekcijska sredstva so trenutno verjetno najbolj iskan izdelek po vsem svetu. Njihove zaloge so zelo omejene, dobava je neredna, pogosto pa jih razprodajo, še preden nam jih uspe naročiti.

V podjetju DTM Natura smo preverili, kakšen je položaj v Sloveniji in na kaj morate biti pozorni pred samim nakupom.

V zadnjem času je bil marsikdo postavljen v neprijeten položaj, saj je pri gibanju in zadrževanju v zaprtih javnih prostorih, kamor spadajo tudi trgovine, ob upoštevanju varne razdalje do drugih oseb obvezna tudi uporaba zaščitne maske.

Težava, na katero smo naleteli, pa je to, da je zaščitne maske in razkužila izjemno težko dobiti. Tako specializirane trgovine kot lekarne in spletne trgovine namreč vse sprotne zaloge zelo hitro razprodajo.

Tudi razkužila za roke in dezinfekcijska sredstva so pri preprečevanju širjenja okužbe zelo učinkovita, pri čemer Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) poroča, da je vsebnost alkohola v razkužilu za roke najmanj 60 odstotkov, saj v nasprotnem primeru razkužilo ne uniči dovolj virusov in bakterij.

Razmere so nekateri izkoristili tudi za prodajo oporečnih mask in razkužil, ki jih prodajajo po sumljivo nizkih cenah, a s temi maskami in razkužili naredijo več škode kot koristi. Številni posamezniki pa so maske in razkužila začeli izdelovati kar sami.

Tukaj so naša priporočila, kako se lahko najbolje zavarujete pred nakupom zaščitnih mask in razkužil ter kateri izdelki so sploh varni za uporabo in dejansko pomagajo pri zaščiti:

Zaščitne maske morajo imeti certifikat CE , oznaka CE mora biti vidno odtisnjena na embalaži zaščitnih mask, na zahtevo pa vam certifikat CE lahko pokaže tudi trgovina.

, oznaka CE mora biti vidno odtisnjena na embalaži zaščitnih mask, na zahtevo pa vam certifikat CE lahko pokaže tudi trgovina. Zaščitne maske kupujte od preverjenih trgovcev, ki so registrirani kot trgovine za uvoz in prodajo medicinskih pripomočkov , tudi ta dokument vam lahko na zahtevo pokažejo.

, tudi ta dokument vam lahko na zahtevo pokažejo. Prodajne strani razkužilnih sredstev morajo imeti objavljen varnostni list , iz katerega je razvidno, da je izdelek registriran in varen za uporabo.

, iz katerega je razvidno, da je izdelek registriran in varen za uporabo. Preverite dobavne roke blaga, da ne boste na plačano blago čakali po več tednov – izberite tiste trgovce, ki imajo zaščitno opremo na zalogi .

. Pri nakupu v slovenskih spletnih trgovinah vas ščiti zakon, ki vam sicer ne bo mogel pomagati pri naročanju iz držav zunaj EU. Če boste naročali izdelke iz tujine zgolj zaradi ugodne cene, upoštevajte daljše čakalne dobe in možnost, da ustreznega izdelka sploh ne boste prejeli. Obstaja pa tudi velika verjetnost, da ta izdelek sploh ni preverjen in ustrezen za prodajo na območju EU in je posledično oporečen.

Na spletu lahko zasledimo številne napotke, kako si pripravimo razkužilo na osnovi eteričnih olj. Kot poroča Zveza potrošnikov Slovenije, trenutno ni dokazov, da bi eterična olja uničila koronavirus.

V zadnjem času se je zaradi pomanjkanja mask veliko podjetij in tudi posameznikov odločilo, da bodo na trgu ponudili doma narejene maske, a strokovnjaki pred uporabo teh svarijo: "Bilo bi idealno, če bi bile te maske učinkovite, vendar žal niso," je za 24 ur dejala Mateja Logar z Infekcijske klinike UKC Ljubljana. "Takšne maske nas ščitijo pred prašnimi delci, delno tudi pred kapljicami, ne ščitijo pa nas pred bakterijami in virusi."

je za 24 ur dejala Mateja Logar z Infekcijske klinike UKC Ljubljana. "Takšne maske nas ščitijo pred prašnimi delci, delno tudi pred kapljicami, ne ščitijo pa nas pred bakterijami in virusi." Naj cena ne bo edini dejavnik pri vašem nakupu. Pogosto je razlika v ceni med varnimi zaščitnimi sredstvi in oporečnimi le nekaj evrov – ne dopustite, da bi zaradi teh nekaj evrov ogrozili svoje zdravje in zdravje svojih bližnjih, pač pa bodite pri nakupih preudarni in kupujte preverjene izdelke.

Naša spletna trgovina Loco Natura ponuja registrirane zaščitne maske s certifikatom CE, hkrati pa kakovostna razkužila za roke v obliki gela, ki so lokalne proizvodnje, registrirana in varna.

Zagotavljamo varen nakup in kakovostne izdelke. Poglejmo si, zakaj:

ZAŠČITNE MASKE

Vsi izdelki so na zalogi in prejmete jih lahko takoj – zagotavljamo tudi brezplačno dostavo ne glede na naročeno količino ali kraj dostave. Podjetje DTM Natura d.o.o. je pri Javni agenciji Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke registrirano kot specializirana prodajalna in uvoznik medicinskih pripomočkov, ki opravlja promet z medicinskimi pripomočki na drobno. Zaščitne maske na naši spletni strani imajo certifikat CE, prijavljene so v register medicinskih pripomočkov in zagotavljajo vrhunsko kakovost. Omejujemo maksimalno število naročenih mask na pet paketov, saj želimo, da se te enakopravno razdelijo med ljudi, ter s tem onemogočamo njihovo nadaljnjo preprodajo in dodaten dvig cen.

RAZKUŽILO ZA ROKE

Tudi ta izdelek je na zalogi in dobavljiv takoj po naročilu, dostava pa je brezplačna. Gre za izdelek slovenske proizvodnje znanega proizvajalca, kar je razvidno iz priloženega varnostnega lista, ki je prav tako na spletni strani (v skladu z EC 1907/2006). Razkužilo za roke je v obliki gela in vsebuje 70 odstotkov alkohola, zato potrjeno učinkovito ščiti pred bakterijami in virusi. Tudi v tem primeru podjetje onemogoča naročanje večjih naročil in s tem zagotavlja nemoteno dobavo končnim uporabnikom po osnovni ceni.

Ne glede na to, ali vam zgornja ponudba ustreza ali ne, naj vam služi kot primer, kaj vam mora zagotoviti vsak trgovec, da boste lahko prepričani o njegovi zanesljivosti in predvsem kakovosti samega izdelka. Naj naročanje zaščitne opreme, s katero ščitite sebe in svoje najbližje, ne postane le impulziven nakup ali pa še huje – modna muha.

Ne pozabite, da z uporabo oporečnih zaščitnih mask in razkužil ustvarjate lažno varnost, ki pa lahko vodi v še večje tveganje, kot če teh izdelkov sploh ne bi uporabljali.

Ostanite zdravi!

