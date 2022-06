Odpravite bolečino v kolenu

Specialisti ortopedije in travmatologije Zasebna zdravstvena ustanova Arbor Mea je specializirana predvsem za zdravljenje poškodb in obolenj gibalnega sistema. Za to področje imajo tudi državno koncesijo, zato ponujajo tako koncesijske kot samoplačniške storitve, saj si želijo dejavnost opravljati predvsem kot del javne zdravstvene mreže, torej v obliki javno-zasebnega partnerstva. Prisotni so na štirih lokacijah po Sloveniji: v Medicinskem centru Ljubljana, Ambulatoriju Ljubljana, Centru Medartis v Novi Gorici in Bolnišnici Golnik. Naročite se na pregled v Arbor Mea tukaj.

Kaj so glavni razlogi za poškodbo sprednje križne vezi?

Sprednja križna vez je ena izmed glavnih vezi, ki stabilizirajo koleno. Najdemo jo v sredini kolena. Njena funkcija je, da preprečuje gibanje golenice naprej glede na stegnenico. Poškodba oziroma raztrganina je navadno posledica nenadnih gibov, ko se koleno upogne navznoter ob sočasni rotaciji goleni navzven. To se največkrat zgodi pri nepravilnih doskokih, hitrih spremembah smeri, tudi pri direktnih udarcih med kontaktnimi športi.

Poškodba je lahko delna ali popolna. Lahko je poškodovana samo sprednja križna vez ali pa so pridružene še poškodbe preostalih vezi (največkrat poškodba notranje kolateralne vezi), meniskusov in hrustanca.

Kako prepoznati strgano križno vez?

Bolniki pogosto poročajo, da so začutili pok v kolenu. Po poškodbi sta prisotni bolečina in oteklina kolena. Glavna težava je občutek nestabilnosti, popuščanja in klecanja kolena. Težave so izrazite predvsem pri poskusih izvajanja visoko intenzivnih športov, kot so košarka, nogomet, rokomet, tenis in smučanje, ki jih poškodovanec po poškodbi praviloma ni zmožen izvajati. Diagnozo zdravnik potrdi na podlagi kliničnega pregleda in preiskave z magnetno resonanco (MRI).

Kako poteka zdravljenje?

Aktivnim posameznikom s poškodovano sprednjo križno vezjo, ki čutijo nestabilnost in bolečine pri fizični aktivnosti, priporočajo rekonstrukcijo sprednje križne vezi. Gre za operacijo, s katero pretrgano sprednjo križno vez nadomestijo z novo vezjo. Operacija, ki je bolj priporočljiva za mlajše paciente, poteka v splošni anesteziji ali pa v spinalnem bloku, pri katerem so spodnji udi omrtvičeni. Pod nadzorom artroskopske kamere zdravnik rekonstruira križno vez s presadkom, ki ga običajno odvzame iz dveh manjših zadnjih stegenskih tetiv ali dela vezi pogačice. V primeru spremljajočih poškodb, kirurg istočasno oskrbi tudi te. Največkrat je to kirurška oskrba meniskov. Operacija predvidoma zahteva en dan hospitalizacije.

Mogoče je tudi zdravljenje brez operacije, pri katerem je treba s pomočjo izvajanja vaj za mišičje, čim bolj okrepiti stegenske mišice in prilagoditi fizično aktivnost. Ob takšnem zdravljenju so brez večjih težav mogoči hoja, lahek tek po ravnem, plavanje in normalne življenjske aktivnosti, medtem ko ostajajo športne aktivnosti, kot so smučanje, nogomet, košarka, rokomet in drugi podobni športi, otežene.

Ob ustrezni rehabilitaciji je uspeh zagotovljen

Po operaciji je treba sklep večkrat dnevno hladiti z ledom, kar zmanjšuje oteklino in bolečino. Pri odpustu dobite ustrezno protibolečinsko terapijo, terapijo proti venski trombozi in navodila za fizikalno terapijo.

Rehabilitacija po rekonstrukciji sprednje križne vezi je dolgotrajna, povprečno traja devet mesecev in poteka v treh fazah. Prvih od štiri do šest tednov izvajate rehabilitacijo po navodilih doma, nato pa opravite dva tedna rehabilitacije v zdravilišču. V tem času je potrebna hoja z berglami. Druga faza nastopi od dva do štiri mesece po posegu. Takrat koleno navadno ne boli več in je dobro gibljivo. Brez težav lahko hodite, plavate, kolesarite in celo tečete po ravnem. Drugih športov ne smete izvajati še vsaj devet mesecev po posegu, saj toliko časa potrebuje presadek, da se povsem vrase. Zaradi prehitrega in napačnega obremenjevanja kolena v prvih mesecih po posegu se lahko presadek raztrga ali pa se raztegne, posledica tega pa je ponovna nestabilnost kolena.

Ob dobri kirurški tehniki, dobri rehabilitaciji in natančnem upoštevanju navodil zdravnika je rekonstrukcija sprednje križne vezi zelo uspešna operacija.