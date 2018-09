Obstaja verjetnost, da nas v jeseni doleti to

Konec poletja in začetek jeseni je velika verjetnost za padec imunskega sistema. Po poletni sezoni, polni vitaminov in sonca, pogosto sledi sezona prehladov, viroze in gripe. Prav zaradi tega je že zdaj čas, da okrepimo imunski sistem, tako da bomo pripravljeni na jesen in vremenske spremembe.

Resnice se včasih resda ne da opisati, lahko pa se občuti. Prav to je vodilo izdelkov podjetja Nandika.

preverjeno dobri? Za celostno boljše počutje smo v veliki meri odgovorni sami. Dejstvo je, da si lahko pomagamo tudi z različnimi pripravki. A katerim zaupati, kateri produkti sodobri?

Ljudje so se vedno, že tisočletja, zdravili na različne načine. Medicina in farmacija resda nista bili vselej razviti tako kot danes, zato pa je človek, tedaj neprimerno bolj vpet v naravo, poznal nekatere tehnike zdravljenja, ki niso bile le priljubljene, temveč tudi učinkovite.

Skoraj vse pretekle civilizacije so imele svoj izbor zdravilnih praks. Tudi danes pa se najučinkovitejše zdravilne metode rade zatekajo nazaj k naravi. Podobno kot podjetje z dolgoletno družinsko tradicijo – Nandika. Ukvarjajo se z razvojem, pripravo, proizvodnjo in prodajo naravnih izdelkov, ki so namenjeni naravni krepitvi imunskega sistema in služijo kot odlična podpora za regeneracijo in obnovo našega telesa.

Njihovi ekološko certificirani izdelki so pripravljeni na edinstven način, ki temelji na pridobljenih starodavnih znanjih in z informacijo Čiste Zavesti.

Nič ni prepuščeno naključju

Da, za dober, učinkovit in delujoč pripravek je pomemben spoštljiv, individualni odnos in pristop do zdravilnih rastlin in hrane. Pri izdelavi pripravka si pri podjetju Nandika od rastline in hrane izposodijo, ter prenesejo v ekstrakt, polni potencial zdravilne sestavine.

S pomočjo tradicije in odprtosti do znanja, ki prehaja iz roda v rod, pa hkrati vedo, kdaj, kako, kje, na kakšen način in ob kakšnem vremenu pobrati in uporabiti rastlino in hrano oziroma sestavino v njej. Pri svojem delu si nenehno zastavljajo vprašanja: Kakšna je naravna pot do zdravja? V čem je skrivnost in posebnost zelišč in hrane? Kako se njihova kombinacija razlikuje od izoliranih posamičnih učinkovin, ki jih pridobivamo iz njih? So stvari v resnici takšne, kot se nam dozdevajo? Ali obstajajo zakoni ali vzorci na osnovi tega, kar se nam dogaja v vsakodnevnem življenju?

IZDELKI Nandika je vodilno podjetje na svetu na področju homeopatsko informiranih naravnih pripravkov, z uživanjem katerih športno, umsko in poslovno aktivni posamezniki dvignejo svoje fizične, psihične in umske sposobnosti na novo, višjo raven in presegajo zastavljene cilje. Združujejo starodavna tradicionalna znanja z najnovejšimi dognanji na področju farmacije, zeliščarstva, kvantne fizike, komplementarne in zahodne medicine.

Okrepite svoje celostno počutje

FIFTH DIMENSION - Okrepite svojih 5 aktivnih organov

Fifth dimenson je 100-odstotni naravni pripravek, ki celostno deluje na vseh pet aktivnih organov: srce, jetra, pljuča, ledvice in vranico. Obnavlja in čisti kri, uravnava delovanje obeh možganskih polovic, prepozna in umiri nepotrebne procese in stanja v telesu in s tem dvigne osnovno raven energije v telesu na optimalno raven

Ciljno deluje na vsa čustvena oziroma psihična stanja, uravnoteži telesno raven in zvišuje zmogljivost srčno-žilnega, živčnega, limfnega sistema, dihal ter prebavil.

Hkrati deluje protivirusno, protibakterijsko in protivnetno. Telo hrani z antioksidanti, vitamini in minerali, aminokislinami, čemur sledi umirjanje telesa z namenom samozdravljenja, regeneracije in pomlajevanja celotnega organizma.

Izredno dobri rezultati se dosegajo v skupnem jemanju s tinkturo Baltazar.

BALTAZAR GOLD PREMIUM - Bolečine, glavobol, živčevje

Tinktura Baltazar je 100-odstotna naravna protibolečinska tinktura za ljudi z migrenami, glavoboli, bolečinami v ušesih, sklepih, vratu, ramenih in hrbtenici, artritisom, revmatskimi obolenji, težavami z živčnim sistemom.

Baltazar deluje tudi površinsko v primerih vnetij (izpuščaji, piki insektov), pospešuje celjenje ran, odrgnin, herpes in ustne notranje rane.

Ciljno obnavlja živčni sistem, kožo, melinsko ovojnico, pospešuje prekrvavitev v telesu, možganih in hitro odpravi bolečino. Deluje homeopatsko, tako da v našem telesu najde celico, ki ne deluje pravilno, jo obnovi ter daje podporo organizmu tudi v primeru jemanja drugih zdravil, da le-ta delujejo bolje in brez stranskih učinkov.

DETOX STRONG - Naravno razstrupljanje telesa

Detox Strong je tinktura, ki celostno čisti strupene snovi, ki nastajajo v našem telesu pri prehrani in presnovi (ali prihajajo v telo od zunaj) in se v telesu kopičijo in povzročajo bolezni. Detox Strong vsebuje Neem (Nim), ki je v Indiji znan kot zdravilo za vse bolezni in ima izredne antiseptične, protiglivične in protivnetne lastnosti, lajša in odpravlja prebavne težave, izboljšuje imunost telesa in ga razstruplja.

Intenzivno učinkuje proti zajedavcem, glivicam, bakterijam in virusom, ki so, po navedbah številnih, glavni povzročitelji kolapsa ali oslabljenosti imunskega sistema in s tem povezanih najrazličnejših bolezni. Neem blaži tudi sladkorno bolezen, preventivno deluje proti različnim oblikam raka, uspešno zdravi bolezni in poškodbe kože, pospešuje regeneracijo in odpravlja bolečine, napetost in utrujenost mišic ter glavobole in migrene.

Detox Strong hkrati popravi presnovo, zmanjšuje zakisanost telesa, krvi, odpravlja vnetja, stres in različne strupe, ki smo jim izpostavljeni zavedno ali nezavedno. Homeopatsko dodana informacija v pripravku Detox Strong deluje tudi na psihično počutje, saj pod celostno razstrupljanje spada tudi odprava strupov na duševnem področju (odnos do življenja, negativizem, vplivi okolja, stres).

Posebna akcija za bralce Siol.net Za ceno dveh dobite vse tri izdelke: Balthasar Tinktura Gold Premium 20 ml - odstrani vzrok težave

Fifth Dimension Tinktura 20 ml – krepi pet aktivnih organov

Detox Strong 20ml – naravno razstrupljanje telesa

