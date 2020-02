Obolenja po vrtcih in šolah: na pomoč prihaja čebelica

Izcedek iz nosu. Stalni prehladi. Ponavljajoče se viroze. Tudi pri vas doma? Smo v obdobju, ko zaradi različnih obolenj številni otroci manjkajo v vrtcih in šolah. Dejstvo je, da otroci zbolevajo pogosteje, saj še nimajo izoblikovanega imunskega odziva, ki bi hitro odgovoril na napade virusov in bakterij. Prav zato potrebujejo več pomoči, predvsem v obliki izbranih prehranskih dopolnil , s katerimi bodo lahko učinkovito izoblikovali pravo obrambo.

Matični mleček z vitamini iz Medexa je najboljši zaklad iz čebeljega panja za podporo vašemu imunskemu sistemu in imunskemu sistemu vaših najmlajših. Poskrbite za naravno odpornost svojih otrok z izdelki Junior.

Najboljša zaščita za vaše najmlajše (in vas)

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje je v tem obdobju pričakovano največ obolelih v starostni skupini do 14 let, a otroci bolezen hitro prebolijo in se – ko vročina pade in se bolje počutijo – že v nekaj dneh vrnejo v šolo ali vrtec. Najbolj obolevajo vrtčevski otroci in šolarji, seveda pa od odraslih najprej obolijo tisti, ki so z njimi v stiku, torej starši, vzgojitelji in učitelji. Začaran krog.

Imunski sistem zaščiti pred boleznimi le, če dobro deluje. Ne čakajte, da vam na vrata potrka bolezen, da vas otrok pocuka za rokav in vam reče, da ga bolijo ušesa, da začnete uporabljati gore in gore robčkov zaradi kihanja, da ne spite vso noč, ker vaš otrok nenehno kašlja. Oslabljen imunski sistem bo pokleknil pred napadi, in če zanj ne skrbimo ustrezno, se bodo prehladi, viroze ali celo kaj hujšega kar vrstili.

Izberite izdelke Junior iz Medexa za odlično počutje otrok Otroci ne vedo, kaj je zanje dobro. Vedo pa, kaj jim je všeč. V izdelkih Junior iz Medexa so združili oboje. Uporabite jih lahko za krepitev in hitro pomoč imunskemu sistemu, dihalom, grlu, žrelu in sluznici. Izdelki, sicer primerni tako za odrasle kot tudi za otroke, so pripravljeni po receptu naših babic – receptih, ki delujejo že desetletja. Za krepitev imunskega sistema je na voljo Gelée royale junior, za grlo je tukaj Propolis Oral Junior, za zdrava dihala pa izberite Apisirup junior.

Izdelki Gelée royale junior vsebujejo popolno kombinacijo matičnega mlečka, naravnih vitaminov C in E ter betakarotena za krepitev imunskega sistema najmlajših.

Svež zrak in gibanje

Gibanje otrok na svežem zraku je pomembno za otrokovo zdravje in starši smo tisti, ki imamo pri vzpostavljanju otrokovega odnosa do gibanja v naravi odločilno vlogo. Odpravite se na sprehod v bližnji park, gozd, skačite skupaj z otrokom po lužah in se nadihajte svežega zraka. Po igri in zunanji aktivnosti za preprečevanje okužb poskrbite s temeljitim pranjem in razkuževanjem rok.

Hrana in tekočina

Temelj krepitve imunskega sistema je nedvomno v ustrezni in uravnoteženi izbiri prehrane ter živil. Sebi, svojim najbližjim in najmlajšim ponudite sadje in zelenjavo, bogato s številnimi vitamini, predvsem C in D. Jagode, pomaranče, mandarine, tuna, mleko in žitarice naj bodo stalnica v vaši kulinarični ponudbi. Jasno, pomembna je tudi ustrezna hidracija. Ne pozabite na zadosten vnos tekočine (vode, naravnega soka, nesladkanega čaja). Voda pomaga ledvicam iz telesa izločati strupe, zato je nujna v boju proti boleznim.

Počitek in spanje

Za večji ščit pred virusi in obolenji boste poskrbeli tudi tako, da bo otrok zvečer pravočasno v postelji. Za odpornost je ključno, da je spočit in kos vsem izzivom, ki ga čakajo v vrtcu ali šoli. Otroci, ki zvečer redno zaspijo, spijo bolje in se bolj naspijo.

Rutina in rituali

Navada je železna srajca, pravijo. Vzpostavite jo lahko z dnevnimi, razvedrilnimi in zdravimi rituali, rutino, tudi s preverjenimi prehranskimi dopolnili. V kombinaciji s svojevrstno "igro", ki jo vzpostavite zjutraj in zvečer. Večer sklenite s prebiranjem najljubših knjig svojim najmlajšim ter v družbi sirupa in propolisa iz Medexa, ki bosta poskrbela za mirno noč vašega malčka.

Dan pozdravite z matičnim mlečkom Gelée royale junior, ki je s svojimi vitamini (vitamina C in E ter naravni betakaroten) naraven ščit imunskega sistema otrok. Ponudite jim ga pred polnovrednim zajtrkom, kot nagrado za urno vstajanje ali pa skupaj z njimi "nazdravite" novemu dnevu in pri tem izberite zase enega od izdelkov Gelée royale za odrasle.

Gelée royale junior je slastnega okusa, zaradi močne oranžne barve, ki je posledica vsebnosti naravnega betakarotena, pa je tudi privlačen na pogled. Tako tudi izbirčni otroci Gelee royale junior naravnost obožujejo. Tudi starši ste lahko zadovoljni, ker so vsebnosti vitaminov, naravnih izvlečkov in drugih sestavin prilagojene za otroke in njihov imunski sistem.

Izdelki Junior vsebujejo skrbno izbrane kombinacije čebeljih pridelkov, rastlinskih izvlečkov in vitaminov.

Zakaj izbrati Medexove izdelke junior?

Medexovi izdelki iz linije junior ustrezajo najmlajšim članom družine, ker vsebujejo skrbno izbrane kombinacije čebeljih pridelkov, rastlinskih izvlečkov in vitaminov. So brez konzervansov, barvil in umetnih arom, količina in oblika sestavin sta prilagojeni otrokom. Izdelke in njihove sestavine pri Medexu redno analizirajo in nadzirajo, s čimer skrbijo za njihovo najvišjo kakovost. Poleg kakovosti pri Medexu poskrbijo tudi za odličen okus izdelkov, ki ga dosegajo z naravnimi rastlinskim izvlečki in sadnimi sokovi

ŠEST ZAVEZNIKOV TE ZIME

Matični mleček je najdragocenejši pridelek iz čebeljega panja in omogoča obrambni ščit organizma pred negativnimi okoljskimi, vremenskimi ter življenjskimi vplivi.

Otroci ga lahko začnejo uporabljati po dopolnjenem prvem letu, če niso alergični nanj. Za starejše otroke, in sicer od tretjega leta, je na voljo Gelée royale junior, na katerega že vrsto let prisegajo v številnih družinah. Otroci kombinacijo matičnega mlečka, naravnih vitaminov C in E ter naravnega betakarotena naravnost obožujejo, pomaga pa jim h krepitvi obrambnega sistema, večji zbranosti in lažjemu premagovanju vsakodnevnih aktivnosti.

Najstnikom in tudi sebi, staršem, lahko ponudite Gelée royale super, ki poleg matičnega mlečka vsebuje še vitamin D.

Sirup Multivitamin junior poleg medu, ki vsebuje dragocene hranilne snovi, združuje devet pomembnih vitaminov za otroke.

Vitamin A, vitamin C, vitamin B6 in vitamin B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema. Vitamin D prispeva k delovanju imunskega sistema, k ohranjanju zdravih kosti in zob ter k normalni ravni kalcija v krvi. Tiamin, riboflavin, niacin, vitamin B12 in vitamin B6 prispevajo k delovanju živčnega sistema. Pantotenska kislina, niacin, vitamin C, riboflavin, vitamin B6 in vitamin B12 prispevajo k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti. Vitamin B6 in vitamin B12 imata vlogo pri nastajanju rdečih krvničk.

Zaradi soka pomaranče je sirup Multivitamin junior odličnega okusa in otroci ga naravnost obožujejo.

Propolis (ne vsebuje alkohola) oral junior je posebej prilagojen vašim najmlajšim. Izdelek poleg 10-odstotnega izvlečka propolisa na vodni osnovi vsebuje še med, niacin, ki prispeva k ohranjanju zdravih sluznic, in vodni izvleček žajblja.

Propolis oral junior je odličnega okusa in ne peče. Poleg tega je izdelek preverjene kakovosti, saj smo v njem standardizirali tudi ključne sestavine propolisa, bioflavonoide, ki rastline varujejo pred mikroorganizimi in so glavno merilo kakovosti propolisa. Izdelek je enostaven za uporabo, saj pršilo z aplikatorjem omogoča enostaven in natančen nanos na želeno mesto. Je brez konzervansov, barvil, umetnih arom in sladil.

Islandski lišaj za zdrava dihala in žajbelj v obliki vodnega izvlečka sta posebnost Medexove raztopine z agavinim sirupom iz ekološke pridelave.

Raztopino bodo vzljubili tako otroci, zaradi vodnega izvlečka žajblja pa je primerna tudi za nosečnice in doječe matere.

Smrekovi vršički veljajo za eno najbolj zdravilnih naravnih sestavin za lajšanje kašlja. Sirup smrekovi vršički tudi razkužuje dihalne poti, krepi sluznico v dihalnih poteh in jo pomirja, blaži hripavost, pospešuje izkašljevanje.

Sirup Smrekovi vršički ohranja osnovni ljudski recept, sladkor v njem pa so pri Medexu nadomestili z medom. Poleg medene osnove sirup vsebuje še vitamin A, ki prispeva k ohranjanju zdravih sluznic, ter vitamin C. Vse sestavine so združene v okusen izdelek, v katerem so tudi smrekovi vršički brez sicer značilnega grenkega, smolnatega in rezkega okusa. Sirup smrekovi vršički je primeren tako za odrasle kot otroke. Priporočamo, da ga uživate čez dan.

Apisirup junior je mlajši brat legendarnega Apisirupa, ki mu zaupate že desetletja. Je odličnega okusa, zato ga otroci z veseljem popijejo tudi v dneh, ko so slabše razpoloženi. Sirup, ki z dodanim niacinom poskrbi za normalno delovanje sluznic, je narejen na medeni osnovi, učinek niacina pa dopolnjujejo propolis na vodni osnovi, timijan, slez in vitamin C.

Apisirup junior je odličnega okusa, zato ga bodo otroci z veseljem popili tudi v dneh, ko bodo slabše razpoloženi. Na redno uporabo pa jih bo spomnila čebelica Sivka, ki s svojim ščitom nagovarja z embalaž izdelkov junior. Brez pomislekov boste Apisirup junior svojemu otroku ponudili tudi starši, saj razen medu nima dodanih drugih sladkorjev in je brez kakršnikoli aditivov.