NOVO: CBD smola v pršilu za lažje odmerjanje in nanos

Oglasno sporočilo

Ne samo po svetu, tudi v Sloveniji je CBD smola vedno bolj priljubljena. Številnih pozitivnih učinkov, ogromnega terapevtskega potenciala in študij, ki te navedbe potrjujejo, enostavno ne gre zanemariti. Samo v Sloveniji je CBD smola pomagala že nešteto ljudem, tudi v Sloveniji so že potekale študije na temo CBD-ja in njegovih zdravilnih učinkov, a vendar ....

Samo en razpršek CBD smole ima toliko pozitivnih učinkov kot 4 kg sadja.

... navkljub neizmerni učinkovitosti obstaja na trgu še vedno kar veliko zmede. Kapljice, smola, kapsule ..., toda kaj izbrati?

Če ste se tudi vi to vprašali, potem je nedvomno odgovor na vaše vprašanje CBD smola v pršilu.

Zakaj?

Ker združuje prednosti kapljic, smole in celo mazila, ob tem pa je učinkovitost ne samo enaka, temveč celo boljša. Zakaj je temu tako, boste izvedeli v nadaljevanju.

Torej - začnimo od začetka.

Kaj je CBD smola?

CBD smola (imenovana tudi CBD pasta) je izvleček iz vršičkov industrijske konoplje z ogromnim terapevtskim potencialom pri lajšanju obolenj in simptomov različnih bolezni.

Samo v Sloveniji je CBD smola pomagala že nešteto ljudem pri premagovanju težav, kot so Alzheimerjeva in Parkinsonova bolezen, osteoporoza, revmatizem, artritis, srčne bolezni, možganska kap, rak, diabetes, kožne bolezni, anksioznost, depresija, stres, bolečine, prebavne motnje, črevesne bolezni in še bi lahko naštevali.

Ena izmed najbolj znanih raziskav, opravljenih v Sloveniji, je pokazala učinkovitost CBD-ja pri treh četrtinah pacientov z epilepsijo, ki se jim je stanje po uporabi CBD smole izboljšalo za več kot polovico. Zanimivost, ki jo je potrebno omeniti, je, da pri rednem jemanju CBD smole opažajo izboljšanje do te mere, da se epileptični napadi sploh ne pojavljajo več. Kljub temu pa se o tem zelo malo govori.

Številne študije - nekaj jih je bilo izvedenih tudi v Sloveniji - potrjujejo učinkovitost CBD-ja.

VPLIV CBD SMOLE NA RAZPOLOŽENJE IN POČUTJE - S stimuliranjem hormona serotonina (hormona sreče) in zvišanjem absorpcije CBD-ja smola vpliva direktno na razpoloženje in izboljšuje splošno počutje.

CBD IN BOLEČINE - Najpomembnejša študija, ki potrjuje delovanje CBD-ja proti bolečinam, je izšla leta 2015. Tudi v Sloveniji uporabniki to delovanje potrjujejo, saj CBD smolo vedno pogosteje uporabljajo ravno za lajšanje bolečin.

VPLIV CBD SMOLE NA SPANJE - Redna uporaba CBD smole zagotavlja boljši spanec ter svežino in energijo ob vstopu v novo jutro.

CBD SMOLA PRI SLABOSTI IN BRUHANJU - CBD aktivno deluje na HT1A, ki je živčni prenašalec, njegova aktivacija pa občutno zmanjša slabost in umiri ali ustavi bruhanje.

CBD SMOLA IN NEVRODEGENERATIVNE BOLEZNI - CBD deluje proti živčnemu prenašalcu glutamatu in tako prepreči reakcijo, ki povzroči, da začnejo možganske celice predčasno odmirati. Študije obetajo ogromno in izkazujejo velik potencial za zaščito možganskih celic.

CBD SMOLA IN DIABETES - Raziskave so pokazale, da lahko CBD smola s svojim protivnetnim delovanjem deluje v prid preprečevanja diabetesa tipa 2. Ogromno uporabnikov (tudi v Sloveniji) priča o izrednem izboljšanju krvne slike in znižanem nivoju sladkorja v krvi.

CBD IN KOŽA - CBD smola pozitivno deluje na endokanabinoidni sistem v telesu, ki uravnava tudi procese, povezane s kožo. K temu pripomorejo tudi antioksidativne in protivnetne lastnosti CBD smole, zato učinkovito pomaga pri mnogih težavah s kožo, kot so mozolji, ekcemi in celo pri dermatitisu.

Zakaj izbrati CBD smolo v pršilu?

V večini primerov je najbolje izbrati tisti izdelek, ki je čim bolj univerzalen in primeren tako za zunanjo kot notranjo uporabo. CBD smola v pršilu je ravno to. Združuje enostavnost uporabe CBD kapljic in visoko učinkovitost CBD smole v obliki paste. Ker se lahko enostavno razprši po koži, je izredno uporabna tudi pri kožnih obolenjih in težavah.

Morda je to še najbolje povedala uporabnica Andreja iz Celja, ki je dejala:

"CBD smolo sem sicer uporabljala že dlje časa, CBD smolo v pršilu pa sem sedaj preizkusila prvič in bila prijetno presenečena. Odmerjanje dvakrat na dan je veliko enostavnejše, nisem se umazala in vem, da sem odmerila točen odmerek. Še bolje pa je, da smolo lahko sedaj veliko lažje razpršim po koži, kar mi še dodatno pomaga v boju z mojo revmo."

CBD smola v pršilu vsebuje celoten spekter kanabinoidov, kar ji omogoča maksimalno učinkovitost. Primerna je tako za notranjo (zaužitje) kot zunanjo uporabo (na koži). Patentirana pršilka omogoča enostavno in natančno odmerjanje.

Mnogi izmed vas ste nedvomno že uporabljali CBD konopljino pasto ali kapljice. CBD smola v pršilu združuje prednosti obeh: visoko učinkovitost in enostavno uporabo, oz. če smo še natančnejši, enostavnejšo uporabo in še enostavnejše odmerjanje brez kompromisov, saj se ob tem učinkovitost ne izgubi. Pa ne le to; ker vsebuje za cca 20% več CBD-ja kot primerljivi izdelki, lahko brez težav rečemo, da je učinkovitost večja in da za isto ceno dobite več.

Na tržišču je več ponudnikov CBD smole v pršilu. Katerega izbrati?

Bodite pazljivi, CBD pršilo in CBD smola v pršilu ni isto. Praviloma se izraz CBD pršilo uporablja za CBD kapljice, ki jih lahko nanašate s pomočjo razpršila, vsebujejo pa manj CBD-ja kot CBD smola.

Kaj torej izbrati?

Priporočamo CBD smolo v pršilu Konopljin cvet , katere sestavine so pridelane iz konoplje, gojene izključno v Sloveniji (Gorenjska, Dolenjska, Primorska) in imajo vse certifikate GMP. Konoplja, iz katere so izdelki izdelani, ima BIO certifikat SI-EKO in je redno testirana, da ne vsebuje težkih kovin, pesticidov in drugih škodljivih snovi. Na koncu proizvodnje še enkrat preverijo kakovost v neodvisnih in akreditiranih laboratorijih.

ZA ISTO CENO DOBITE VEČ

CBD smola v pršilu vsebuje kar 20% več ekstrakta CBD kot primerljivi izdelki, kar pomeni, da za isto ceno dobite VEČ. Obenem je uporabna tako za uživanje kot za nego kože, hkrati pa je odmerjanje tudi veliko enostavnejše in natančnejše.

Naročite jo lahko na: cbd-prsilo.com

CBD imenujemo tudi kanabidiol. Je najbolj pogost kanabinoid brez psihoaktivnih učinkov, ki ga proizvajamo iz konoplje vseh sort. CBD je aktivna učinkovina, pridelana iz vršičkov industrijske konoplje. Proces proizvodnje zahteva, da so konopljini vršički primerno posušeni, očiščeni in zdrobljeni, saj so samo taki ustrezni za ekstrakcijo. Zato ni vseeno, kje in kakšen CBD kupujete.

A raje ne bi govorili na pamet, uporabnikov CBD smole je v Sloveniji ogromno in z vsakim dnem jih je več. Še posebej je v porastu uporaba CBD smole v pršilu. Poglejmo, kaj so dejali tisti, ki so CBD smolo Konopljin cvet preizkusili:

"Odkar sem imel poškodbo kolena, bolečine niso pojenjale. Protibolečinske tablete so sicer pomagale, vendar so škodile mojemu želodcu. Odkar uporabljam CBD smolo, imam občutno manj bolečin, izboljšalo se mi je počutje in z želodcem nimam več težav. Nisem verjel, da bo takšna razlika, vendar je. Priporočam!"

Miha, Postojna

"Sem epileptičarka in jemljem več različnih zdravil, ki so mi jih predpisali zdravniki. Zaradi velike količine le-teh imam večkrat težave z želodcem. Pred približno enim letom sem poskusila z jemanjem CBD smole, pri tem pa zdravil nisem opustila. Po nekaj tednih uporabe so se mi epileptični napadi zmanjšali. Po pogovoru s svojim osebnim zdravnikom smo se odločili, da bi moje zdravljenje nadaljevali samo še s CBD-jem. Zaenkrat kaže, da je bila to pravilna odločitev."

Janja, Jesenice

"Ne morem verjeti, kakšna razlika! Odkar redno uporabljam CBD, se mi je zmanjšala vrednost sladkorja v krvi, holesterol imam nižji in moji nenehni napadi lakote so se umirili. Pomagala pa mi je tudi pri izpuščajih na koži, ki so nastali kot posledica stresa. Ja, ... tudi spanec se mi je izboljšal. Uporabljam smolo v pršilu."

Nadja, Piran

Nasploh je v zadnjih letih število zadovoljnih uporabnikov CBD-ja in njegovih izdelkov vedno večje, kar nedvomno izkazuje učinkovitost CBD-ja in njegovo vsesplošno uporabnost.

Vsi izdelki Konopljin cvet so 100% naravni, pridobljeni s CO2 ekstrakcijo in vsebujejo celoten spekter kanabinoidov. CBD smola je pridobljena iz prvovrstnih konopljinih vršičkov, ki so gojeni v Sloveniji (Dolenjska, Gorenjska in Prekmurje). Na ta način se lažje nadzoruje kakovost konoplje od gojenja do končnega izdelka.

Proizvodnja deluje v skladu z vsemi certifikati GMP. Strog nadzor kakovosti pomeni, da se izdelki preverjajo na vsakem koraku, izvajajo se testi stabilnosti in varnosti, z analizami preverjamo, da surovine ne vsebujejo težkih kovin, pesticidov in drugih škodljivih snovi in še mnogo več. Vse to pa le z enim razlogom: Ponuditi vam res le in samo najboljše!

Več informacij in možnost nakupa na cbd-prsilo.com

Naročnik oglasa je Konopljin cvet.