Nova inovativna metoda zdravljenja bolezni in poškodb roženice v Kliniki Svjetlost

Inovativnost v hrvaški oftalmologiji se je začela pred skoraj 24 let z vizijo prof. dr. sc. Nikice Gabrića in ustanovitvijo Specialne bolnice za oftalmologijo Svjetlost. Danes se Klinika Svjetlost v sodelovanju z največjimi in najboljšimi podjetji ukvarja s svetovnimi inovacijami.

Kakovost, izkušnje, znanje, tradicija, najnovejša in najboljša tehnologija so tisto, kar jih razlikuje od konkurence. Več kot 450 tisoč pacientov, več kot 150 tisoč opravljenih operacij, sedem centrov v štirih različnih državah jim omogočajo, da so popoln partner vodilnega svetovnega oftalmološkega podjetja Johnson & Johnson Vision in sodelujejo pri treh različnih študijah.

Dve sta bili za intraokularne leče, ena pa za napravo. Symfony in najnovejša intraokularna leča Synergy Toric II, ki odstranjuje dioptrijo na vseh razdaljah, tretja študija in eden izmed laserjev, ki so jih razvili na kliniki, pa je Catalys, ki se uporablja za lasersko operacijo katarakte. Klinika Svjetlost, ki ga je razvijala, je vodilno podjetje na trgu laserskih operacij sive mrene. S pomočjo strokovnjakov Klinike Svjetlost so rezultate laserske kirurgije sive mrene pripeljali do zlatega standarda, ki ga je do zdaj predstavljala ultrazvočna metoda.

V Kliniki Svjetlost se zadnje leto intenzivno posvečajo razvoju nove generacije laserjev za nemško podjetje SCHWIND, ki se uporablja pri operacijah laserskega odstranjevanja dioptrije. Nekoč so iz Hrvaške hodili v svet po znanje, izkušnje in tehnologijo, zdaj pa imajo čast vsak teden gostiti kolege iz drugih držav, ki se k njih prihajajo učit.

Delati tisto, v kar verjameš, je eden izmed motov Klinike Svjetlost in njenih zaposlenih, dokaz za to so tudi zdravniki, ki so se odločili za lasersko odstranjevanje dioptrije in vstavitev leč. Med njimi tudi prof. dr. sc. Nikica Gabrić, ki ima vstavljeno lečo Synergy in Symfony.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Nova, inovativna, prilagojena storitev Cornea Lux je razvita izključno v okviru Klinike Svjetlost. Razvili so jo njihovi strokovnjaki, z njo pa zdravijo bolezni in brazgotine roženice pri pacientih, katerih vid naj bi bilo nemogoče popraviti ali da je edini način presaditev roženice.

Presaditev je zahteven postopek z rokom uporabnosti in dolgim ​​časom okrevanja. Ob morebitnih zapletih in težkem iskanju ustreznega presadka so ti posegi zelo redki, zdravniki Klinike Svjetlost pa niso obupali. S pomočjo Evropske unije in Evropskega sklada za regionalni razvoj, ki sta sofinancirala projekt, nabavila potrebno opremo in sofinancirala plače zdravnikov, ki so sodelovali pri tem projektu in so našli rešitev.

Vsako oko je specifično in z najboljšimi diagnostičnimi napravami lahko izdelajo modele zdravljenja, prilagojene vsakemu pacientu posebej. Do danes so z novim protokolom ozdravili 130 bolnikov. To so bolniki posebnega pomena, saj njihov boljši vid ni bil možnost, dokler niso rešitev poiskali pri Kliniki Svjetlost. Doseženi rezultati in izboljšanje vida pri teh pacientih so pomembni in se jih doseže z veliko lažjimi posegi ter krajšim časom okrevanja.