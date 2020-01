Neverjetno odkritje: Zemlja se segreva, človek pa je vedno bolj hladen

Medtem ko se povprečne temperature na našem planetu zaradi globalnega segrevanja dvigujejo, zadnje raziskave iz ZDA kažejo, da je povprečna telesna temperatura človeka od 19. stoletja upadla. Do zdaj je veljalo, da telesna temperatura človeka znaša 37 stopinj Celzija, vendar to očitno ne drži. V zadnjih 200 letih je telesna temperatura pri moških tako v povprečju upadla za 0,59, pri ženskah pa za 0,32 stopinje Celzija.

Že pred omenjeno ameriško študijo so znanstveniki v eni od raziskav, v kateri so pod drobnogled vzeli 35 tisoč ljudi iz Velike Britanije, ugotovili, da ustna temperatura človeka znaša 36,6 stopinje Celzija. Raziskovalci s stanfordske univerzitetne medicinske šole, ki so izsledke svoje študije objavili v reviji eLife, pravijo, da bi bil padec telesne temperature v zadnjih stoletjih lahko povezan z zmanjšanjem kroničnih obolenj.

Za namen raziskave so znanstveniki s Stanforda uporabili 677.423 temperaturnih meritev iz podatkovnih baz v ZDA, in sicer v časovnem obdobju od zgodnjega 19. stoletja do danes. Med drugim so analizirali vojaške dokumente in medicinske kartoteke unionističnih vojnih veteranov iz časa ameriške državljanske vojne (1861–1865).

Telesna temperatura pri človeku v zadnjih 200 letih upadla

Raziskovalci so poskušali izločiti vpliv kakršnekoli morebitne razlike zaradi sprememb termometrov in metod merjenja telesne temperature. Rezultati njihove raziskave zdaj potrjujejo nekatera že prej znana dejstva glede sprememb telesne temperature, in sicer kažejo, da je telesna temperatura pri človeku praviloma višja ob koncu dneva ter da imajo mlajši ljudje in ženske nekoliko višjo telesno temperaturo od povprečne.

Telesna temperatura pri človeku je v zadnjih 200 letih upadla. Foto: Getty Images

Najpomembnejše njihovo odkritje pa je, da imajo moški, ki so bili rojeni po letu 2000, v povprečju za 0,59 stopinje Celzija nižjo telesno temperaturo od moških, ki so bili rojeni v prvi polovici 19. stoletja. Od leta 1890 je za 0,32 stopinje Celzija padla tudi povprečna telesna temperatura pri ženskah.

Padec telesne temperature naj bi bil povezan s spremembami v okolju

Raziskovalci verjamejo, da bi bilo njihovo odkritje lahko povezano s fiziološkimi spremembami, ki so posledica sprememb v našem okolju v zadnjih 200 letih. Kot razlog za to navajajo manjše število kroničnih vnetij, ki so bila v 19. stoletju povezana s slabimi zdravstvenimi razmerami, pa tudi zmanjšanje presnovne stopnje, kar je posledica sprememb v količini energije, ki jo uporabljamo.

Raziskovalci verjamejo, da bi bilo njihovo odkritje lahko povezano s fiziološkimi spremembami, ki so posledica sprememb v našem okolju v zadnjih 200 letih. Foto: Getty Images

S spremembami v biomedicinski oskrbi, boljšo higieno in večjo dostopnostjo hrane je tveganje za zdravje in kronična vnetja od začetka 20. stoletja začelo upadati. Znanstveniki pravijo, da morda ni tako presenetljivo, da so se naša telesa v zadnjih stoletjih spremenila. "V fiziološkem smislu smo precej drugačni kot v preteklosti. Okolje, v katerem živimo, se je spremenilo, vključno s temperaturami v naših domovih, našim stikom z mikroorganizmi in hrano, ki jo uživamo," pravi ameriška infektologinja Juliet Parsonnet.