Nestabilnost rame – se zavedate tveganj, ki jih prinaša? Ne prezrite teh znakov!

Nestabilnost ramena, ki v večini prizadene aktivne posameznike, se kaže z bolečino in oslabljeno funkcijo sklepa ter prinaša mnoge fizične in tudi čustvene izzive.

Ker je nestabilnost lahko posledica različnih težav in so zanjo običajno krivi še drugi vzroki in patologije, je pomembno, da se čim hitreje odločite za obisk strokovne fizioterapije , ki jo ponujamo v kliniki Medicofit.

Ali ste vedeli, da neustrezna in pozna rehabilitacija v kar 92 odstotkih primerov vodi do ponovnega izpaha in drugih zapletov?

Pozabite na skrbi glede operacije in v nadaljevanju članka odkrijte specializiran načrt fizioterapije klinike Medicofit, s katerim smo do uresničitve ciljev pomagali že mnogim! Kako, pa izveste v nadaljevanju.

Ramenski sklep

Rama je eden izmed najbolj gibljivih in kompleksnih sklepov našega telesa. Zasnovan je na način, da omogoča gibe, ki so potrebni za opravljanje naših osnovnih potreb in dejavnosti.

Zaradi svoje kompleksne strukture in širokega obsega gibanja je sklep izpostavljen mnogim poškodbam in težavam, kot so izpahi, nategi, vnetja in poškodbe okoljskih mišic, kar lahko vpliva na njegovo funkcionalnost.

Pri mladih in aktivnih športnikih so tako v rami še posebej pogoste nestabilnosti, ki povzročajo bolečine, omejujejo gibanje in ob neustrezni ali zakasnjeni rehabilitaciji vodijo do ponovnih izpahov in zapletov.

Kako prepoznamo ramensko nestabilnost?

Nestabilnost je posledica motenj v normalnem delovanju okoliških struktur rame, ki povzročijo, da glava nadlahtnice ni pravilno nameščena v sklepno ponvico lopatice oz. glenoid.

Po podatkih najnovejših raziskav kaže, da eden do dva odstotka ljudi v svojem življenju vsaj enkrat doživi izpah ramenskega sklepa!

Na nestabilnost nas opozarjajo tipični simptomi in znaki, ki se lahko pojavijo v različnih oblikah in stopnjah intenzivnosti. Strokovnjaki naše klinike Medicofit tako v sklopu fizioterapije največkrat naslavljajo simptome, o katerih poročajo pacienti.

Bolečina v rami je eden izmed prvih simptomov nestabilnosti in se lahko pojavi nenadoma ob poškodbi ali postopoma zaradi preobremenitve. Lahko je prisotna med aktivnostjo, po fizičnem naporu ali v mirovanju, pogosto pa se poslabša pri določenih gibih, odvisno od tipa nestabilnosti.

Pacienti pogosto opisujejo tudi občutek, da bo njihova rama ''zletela oz. zdrsnila'' iz sklepa, kar se pojavi med gibanjem roke nad glavo in pri rotacijah.

Nestabilnost ramena je običajno povezana tudi z oslabelostjo in šibkostjo okoljskih mišic, kar oteži izvajanje različnih nalog in aktivnosti.

Kakšne vrste nestabilnosti poznamo?

Nestabilnost ima več vzrokov za nastanek in jo v grobem lahko razvrstimo v tri glavne kategorije, in sicer:

Večsmerna nestabilnost (AMBRI)

Gre za stanje, kjer je ramenski sklep nestabilen v več smereh hkrati. Ta oblika nestabilnosti je pogosto povezana s hiperlaksnostjo mehkih tkiv, ki je lahko prirojena ali pridobljena zaradi dolgotrajne prekomerne obremenitve.

Nestabilnost zaradi ponavljajočih se preobremenitev (AIOS)

Ta tip nestabilnosti nastane zaradi ponavljajočih se mikrotravm in preobremenitev ramenskega sklepa, pogost pa je pri športnikih in posameznikih z večletnimi obremenitvami na sklep.

Poškodbena enosmerna nestabilnost (TUBS)

V tej kategoriji gre za nestabilnost, ki se pojavi v eni smeri (v 95 odstotkih anteriorna nestabilnost) in je največkrat travmatskega izvora.

Fizioterapija v vodilni kliniki Medicofit

Če imate težave z ramo, se verjetno sprašujete, kdaj je pravi čas za obisk fizioterapije. Če se vam izpahi večkrat ponavljajo, opazite upad gibljivosti ramena ter občutite nestabilnost in negotovost sklepa, vam svetujemo, da se čim prej napotite k fizioterapevtu.

Fokus naše rehabilitacije je usmerjen k cilju, da pacientom čim prej povrnemo raven funkcionalnega statusa pred nastalo poškodbo!

Kakšen je potek rehabilitacije nestabilne rame?

Uspešno zdravljenje je odvisno od dobro postavljene klinične diagnoze in prepoznavanja spremenjenih vzorcev gibanja, kar je osnova za ustrezen rehabilitacijski program.

Zdravljenje ramenskih težav v kliniki prilagodimo glede na vrsto nestabilnosti (degenerativna ali travmatska) in individualne potrebe naših pacientov.

Ker so pri nestabilnosti ramenske mišice običajno šibke in oslabljene, vam naši strokovnjaki v sklopu gibalne terapije pokažejo in vas naučijo izvajati nabor vaj za krepitev ramenskih mišic , ki stabilnost izboljšajo.

V sklopu rehabilitacije se osredotočimo tudi na krepitev oblopatičnih mišic, kar pripomore k boljši funkcionalnosti rame. Proti koncu uvedemo še športno specifične vaje ter vaje za stabilnost.

V primeru večsmerne nestabilnosti rame se osredotočamo predvsem na izboljšanje funkcije m. deltoideus, s čimer zagotavljamo stabilen položaj glavice humerusa. V začetnih fazah se izogibamo uporabi prostih uteži, ki jih nadomestimo z elastičnimi trakovi.

V kliniki Medicofit nam pri doseganju želenih ciljev in rezultatov pomaga tudi vrhunska oprema fizioterapevtskih naprav in aparatov, ki jih pri pacientih izbiramo glede na specifične vzroke patologij v rami.

Kot dodatek pri rehabilitaciji vaše rame uporabljamo terapijo z globinskimi udarnimi valovi EMS DOLOR CAST, terapijo z visoko energijskim SUMMUS laserjem, WINTECARE tecar, SIXTUS krio-ultrazvočno terapijo ter PERISO diamagnetno terapijo.

Ne odlašajte! Skrb in čakanje vam prej škodujeta kot koristita. Naš nasvet je, da se še danes odločite za specialno rehabilitacijo klinike Medicofit in odkrijete, da vam naši strokovnjaki lahko pomagajo pri ponovnem gibanju brez preprek!

