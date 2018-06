Nehala je kaditi, ko je videla, kaj se dogaja z njenim telesom #video

080 27 77 je številka, ki jo najdete na vseh škatlah cigaret in vas poveže s svetovalci za pomoč pri opuščanju kajenja. "Ko klicatelj pokliče, je prvi ukrep izvedba kratkega svetovanja z informiranjem o potrebnih vidikih opustitve kajenja in pa usmerjanjem v nadaljnje vire pomoči," je povedala Tadeja Hočevar.

Tudi kadilec mora opraviti domačo nalogo

Za opustitev kajenja imamo na voljo najrazličnejše metode. V Centru za odvajanje kajenja se recimo s posebno aparaturo opravi stimulacija določenih točk. "Stimuliramo določene akumpturne točke, ki vplivajo na zasvojenost od tobaka oziroma odpravimo potrebo po tobaku," je razložil Milivoj Krpan s Centra za odvajanje kajenja. "Mi lahko odpravimo zasvojenost, ampak kadilec mora opraviti svojo domačo nalogo doma. Se pravi je samo tvoja volja, ko si enkrat prišel na drugo stran - ali boš kupil, ali boš prižgal, ali boš popil," je dodal.

Oprah ji je odprla oči

Točno to se je spraševala Klavdija, mamica, ki je kadila dolgih 20 let in kljub temu, da je že večkrat poskušala, kajenja ni mogla opustiti. "Moj aha moment je bila Oprahina oddaja, ki sem jo gledala. Ta oddaja mi je res spremenila življenje. Pokazali so, kaj se dogaja v človeku, ko potegne vase dim. In ko sem jaz to videla, sem rekla, ok, a to jaz delam sama sebi? Ne, tega ne bom več počela," je pripovedovala. Od tega trenutka je danes minilo že 18 let.

"So bili trenutki, ko bi ga, ampak očitno sem imela toliko volje in energije, da sem to premagala, in danes sem ponosna na sebe, na to, da res ne kadim več, da nimam želje in da so me nekako začele cigarete tudi motit," sklene Klavdija.