Najsodobnejši laser za trajno odpravo dioptrije

Največja zasluga za to gre zagotovo tehnološko izjemno dovršenemu femto laserju oziroma tako imenovani metodi iLASIK. Ta omogoča najbolj zanesljive, predvidljive in stabilne rezultate pri odpravi dioptrije in najvišjo stopnjo varnosti pri posegu. Je tudi edina tehnologija, ki jo je za odpravo dioptrije astronavtom odobrila tudi NASA.

Vas zanima, ali bi lahko z laserskim posegom odpravili dioptrijo tudi vam? Izkoristite možnost brezplačnega informativnega posveta in izkoristite akcijske cene. Naročite se tukaj

Več možnosti, boljši rezultati

S tehniko iLASIK lahko odpravljamo dioptrije v še večjem razponu, med –10.00 do +4.00. Poleg odprave kratkovidnosti, daljnovidnosti in astigmatizma (cilindra) ta omogoča tudi odpravo težav z bleščanjem in svetlobnimi krogi. Dodatna prednost izjemno dovršenega laserja je, da ga lahko uporabimo tudi pri pacientih, ki zaradi velikosti, oblike ukrivljenosti ali debeline roženice za osnovno operacijo LASIK sicer ne bi bili primerni.

V kombinaciji z Wavefront analizo in 3D Contura vision topografijo velja tehnika iLASIK za najnežnejšo in očesu najbolj prijazno obliko odprave dioptrije. Gre za poseg, ki ga lahko povsem prilagodimo očesu posameznika, pri tem pa ne uporabljamo nikakršnih mehanskih inštrumentov. Vse korake posega namreč opravita dva visoko tehnološko dovršena laserja.

Najbolj precizen femto laser, laser AMO Intralase IFS, imajo v očesnem centru Morela okulisti. Če že dolgo razmišljate o odpravi dioptrije, se prijavite na brezplačen posvet.

Že po prvem pregledu bo strokovnjak ugotovil, ali ste primeren kandidat za poseg oziroma kakšna vrsta operacije je najprimernejša za vaše težave z vidom. Z novimi tehnologijami so vaše možnosti danes še večje, rezultati pa še boljši.

"Škoda, da nisem tega naredil že prej!"

Takšen je odziv večine pacientov, ki so uspešno prestali operacijo v kliniki Morela okulisti in ki lahko svet po novem občudujejo v čisto novi luči ter dokončno tudi brez korekcijskih očal.