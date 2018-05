Najbolj nežna rešitev za intimno nego v obliki naravnega olja

Žensko telo je krhko in nežno, zato potrebuje nego, ki bo ohranjalo njegovo ravnovesje. To še posebej drži, ko govorimo o intimni negi.

In prav intimno nego ženske prevečkrat zanemarjajo in ji ne posvečajo dovolj pozornosti, tako pri izbiri primernih negovalnih izdelkov kot pri preprečevanju in premagovanju vsakodnevnih nevšečnosti. Še sreča, da je na slovenski trg prišel izdelek, ki bo popolnoma spremenil žensko dojemanje intimne nege. Gre za olje, ki bo za vas poskrbelo v vseh pogledih.

Li Quandisa - nega z veliko začetnico

Li Quandisa je prvo negovalno olje na svetu s čutno mešanico olj in rastlin, od katerih ima vsaka svoje posebnosti. Edinstvena in premišljeno sestavljena mešanica izbranih olj vas bo navdušila, prijetni in negovalni učinki pa so preprosto božanski.

Olje Li Quandisa je stoodstotno naraven in varen izdelek, ki nima nobenih omejitev. Uporabljate ga lahko vsak dan, njegova sestava pa omogoča, da se boste vedno počutile varne in ženstvene. Olje Li Quandisa je izdelek, ki ga morate imeti vedno pri roki, mora postati vaša vsakodnevna rutina, na katero lahko vedno računate. V eni sami steklenički so združene najboljše sestavine, ki jih najdemo v naravi, in prav v tem se skriva njegova največja moč.

Kaj vsebuje olje Li Quandisa? Izvleček breskovih pečk – učinkuje negovalno. Cvetovi rakitovca – delujejo antispetično. Cimet – učinkuje kot blag afrodiziak. Narejen je z ljubeznijo, kar se čuti tako v njegovi sestavi kot v lični embalaži, ki izžareva prefinjeno eleganco. Izdelan je v Sloveniji, skozi v proces pa so sodelovali strokovnjaki z različnih področij: - Prof. dr. Igor But, dr. med. Predstojnik oddelka za splošno ginekologijo in ginekološko urologijo UKC MB - Prim. Boris Kralj, dr. med. Specialist dermatovenerolog, flebolog - Mag. sci. Nurdin Bajramović, mag.farm. - Galina Yatsko Mihalaki dr.med, biokemik - Prof. dr. Samo Kreft, mag. farm. Katedra za farmacevtsko biologijo, Fakulteta za farmacijo

Komu je namenjeno negovalno olje Li Quandisa

Edinstveno negovalno olje je namenjeno damam vseh starosti – tistim, ki se spopadajo z različnimi nevšečnostmi, in tudi tistim, ki iščejo nego, ki jih bo popolnoma osvobodila in jim ponudila pravo mero nežnosti.

Zapomnite si: vaši najbolj občutljivi deli telesa potrebujejo več pozornost in več stoodstotne nežnosti, kar vam zagotavlja predvsem edinstvena sestava olja Li Quandisa.

Vpojno in negovalno olje Li Quandisa ima številne učinke: - nevtralizira neprijetne vonjave, - preprečuje vnetja in srbečico, - preprečuje neprijetne izcedke, - preprečuje suhost nožnice, - uravnava njeno floro in izboljšuje mišični tonus, - uravnava vrednost pH vaše sluznice, - pripomore k manj bolečim intimnim odnosom … Brez težav ga lahko uporabljajo tudi moški.

Ponudite svoji intimi 100 % naravno razvajanje

Znamka Luxury Intimate z intimnim oljem Li Quandisa predstavlja vse najboljše, kar nam daje narava. To nam zagotavlja neizčrpen vir razkošja pri negi in zdravljenju našega telesa.

Imeti vse to na dosegu roke je največje razkošje, ki ga lahko privoščite svojemu telesu.

Žensko telo je individualno in se odziva različno, zato je ta velikost primerna za vse dame, ki si želijo olje najprej preizkusiti. Kasneje pa za vse tiste, ki ga želite imeti v torbici. Količina je primerna za do enomesečno dnevno uporabo.

Velikost, po kateri je zaradi ugodnega razmerja med količino in ceno največ povpraševanja. Zadošča za štirimesečno dnevno uporabo in je primerna predvsem za tiste, ki olje vsakodnevno uporabljajo.

Idealno za darilo sebi ali vam ljubim ljudem. Luksuzna steklenička v posebnem premium pakiranju bo zagotovo privabila vsak pogled. Količina bo zadostovala tudi za petmesečno dnevno uporabo.

Uporabnice negovalnega olja Li Quandisa so navdušene: "Od hudega vnetja do prvih znakov izboljšanja že po četrtem nanosu! To olje je čudež. Priporočam." (TJAŠA Z.) "Olje uporabljam že eno leto in ga priporočam vsem: puncam, ženam, damam ..." (TINA Š.) "Olje resnično priporočam vsem dekletom in ženam. Meni je spremenilo življenje. Odkar ga uporabljam, ni več težav z belim tokom in neprijetnim vonjem. Sluznica je spet taka, kot mora biti. Zdaj ga bom naročila tudi za hčerko. Pa še to, poraba je res minimalna. Res hvala za ta izdelek." (DARJA) "Preprosto enkraten izdelek, ki ga mora vsaka imeti na svoji toaletni omarici! Neskončno zadovoljna." (JASMINA) "Čudovito olje super diši in res se ga malo porabi. 30 mililitrov imam že več kot štiri mesece, pa ga uporabljam vsak dan." (ELISA) "Neskončno hvaležna olju, pomaga mi pri suhi nožnici. Tudi spolno življenje se mi je zaradi tega izboljšalo. Love it!" (TAMARA)

Postanite del zadovoljnih uporabnic olja Li Quandisa

Olje Li Quandisa navdušuje dame vseh starosti. Pridružite se jim tudi vi in si zagotovite nežen dotik narave, ki bo poskrbel za svež občutek skozi ves dan.

Li Quandisa - nežen dotik za vsako žensko

Želite izvedeti še več?

Vstopite v svet Li Quandise in postanite del zgodbe o uspehu.