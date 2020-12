NAGRADNA IGRA: slovensko podjetje podarja bogate nagrade

Čas je, da svojemu telesu podarite čisto posebno nego, ki vam bo olajšala marsikatero težavo na koži in nohtih. Spoznajte vrhunske slovenske izdelke Oxilver in se prepustite neverjetni moči aktivnega kisika.

Izdelki, obogateni z aktivnim kisikom, vam bodo lajšali težave s kožo in na nohtih.

Hladni zimski zrak in veter ter zadrževanje v ogrevanih in suhih prostorih so dejavniki, da se prav v tem obdobju pojavijo neprijetne težave s kožo - ta postane suha in razdražena ter dovzetnejša za pojav neprijetne srbečice, rdečice in luščenja. Poleg tega se bolezenska stanja, kot so dermatitis, luskavica, ekcemi in rdečica, v zimskih mesecih običajno še poslabšajo.

Dodatne nevšečnosti nam letos povzročajo tudi zaščitne maske, pod katerimi se lahko pojavijo kožni izpuščaji, srbečica ali celo akne. Toplo in vlažno okolje pod masko je idealno za razmnoževanje bakterij, svoje pa prispeva tudi pomanjkanje kisika.

Vraščeni, poškodovani ali z glivicami okuženi nohti ter suha, razpokana in trda koža na stopalih niso le lepotna hiba, ampak resnejša težava ali celo bolezen. Zato je pomembno, da v obdobju zaprtih kozmetičnih in pedikerskih salonov sami poskrbimo za pravilno nego nohtov in stopal.

Kako si lahko pomagamo?

Popolna lepotna rutina se začne s kakovostnimi izdelki. Foto: Getty Images

Kako delujejo inovativni izdelki Oxilver

Rešitev so inovativni izdelki OXILVER®. Njihova skrivnost je zapisana v njihovi sestavi, ki temelji na delovanju aktivnega kisika v kombinaciji z ustreznimi in visokokakovostnimi sestavinami.

Učinki posameznih sestavin se dopolnjujejo in hkrati zagotavljajo visoko čistost, varnost in podobnost delovanja z biološkim sistemom našega telesa.

Za lajšanje in odpravljanje težav na koži in nohtih

TEŽAVE NA KOŽI: Akne in ogrci, razdražena koža, dermatitis ekcemi, luskavica, bradavice in otiščanci.

REŠITEV: Terapevtska kozmetika OXILVER® Skin, ki kožo pomirja, vlaži ter ohranja njen zdravi in mladostni videz. Dodatni sestavini, hialuronska kislina in aloe vera, pripomoreta k intenzivnemu celjenju, vlaženju ter večji napetosti in gladkosti kože.

Izbirate lahko med dvema izdelkoma OXILVER® Skin solution in gel, ki sta prava rešitev za različne vrste kožnih nepravilnosti in najboljša osnova za vašo vsakodnevno nego in oskrbo kože s kisikom.

Namenjena sta tako vsem, ki trpijo zaradi nečiste, občutljive, razdražene in suhe kože ali za vsakodnevno nego zdrave kože.

TEŽAVE NA NOHTIH IN STOPALIH: Poškodovani ali vraščeni nohti, glivične okužbe, vnetna obnohtna kožica in zadebeljene pete.

REŠITEV: OXILVER® Nail pršilo, ki je namenjeno tako negi kot odpravljanju težav na nohtih in obnohtni koži. Poleg tega poveča trdnost nohtov in jim povrne zdrav videz. Uporabljate ga lahko tudi pri zdravljenju neželenih nevšečnosti na nohtih, ki so posledica glivične okužbe nohtov in kože, vraščenih in poškodovanih nohtov, luskavice na nohtih, plastenja in lomljivosti nohtov. Pantenol poskrbi za bolj svetleče, trdne in manj lomljive nohte ter prožno, elastično in mehko obnohtno kožo.

Glavna prednost pršila OXILVER® Nail je tudi v tem, da je izredno varen ob dolgotrajni uporabi, kar je ključno pri zdravljenju glivičnih okužb nohtov, kjer je potrebna vztrajnost. Za razliko od nekaterih izdelkov na trgu, OXILVER® Nail nima neželenih učinkov (slabost, alergične reakcije). In kar je najpomembnejše: rezistenca na izdelek se ne razvije, zato ne pride do odpornosti nekaterih sevov glivic na izdelek.

Nagradna igra: podarjamo vrhunske izdelke Oxilver

Ste prepoznali zgoraj zapisane težave pri sebi? Sedaj imate izjemo priložnost, da preizkusite izjemno učinkovite izdelke na osnovi aktivnega kisika. Sodelujete v nagradni igri in odgovorite na nagradno vprašanje.

Izžrebali bomo pet nagrajencev, ki bodo prejeli komplet izdelkov Oxilver Skin gel, Oxilver Skin solution in Oxilver Nail solution.

Nagradna igra poteka od 16. 12. do 22. 12.