NAGRADNA AKCIJA: porast uporabe metode laserske korekcije dioptrije – ReLEX SMILE

Prijavite se na nagradno akcijo in odstranite dioptrijo še pred poletnimi počitnicami ter si zagotovite brezskrbno kopanje in sončenje brez nadležnih očal ali leč.

Najpogosteje se ljudje odločijo za lasersko odstranjevanje dioptrije po metodi LASIK. To metodo v svetu opuščajo, saj je stara že več kot 28 let. Eden izmed razlogov za opuščanje je, da obstaja nova, naprednejša metoda ReLEx SMILE, ki jo v tujini uporabljajo že sedem let.

NAGRADA: BREZPLAČNA ODSTRANITEV DIOPTRIJE PO VAŠI MERI

Kaj pomeni odstranitev dioptrije "po vaši meri"?

Če bo sreča na vaši strani, boste operirani po metodi, ki bo za vas najprimernejša ali optimalna. Nagrado podarja VIDIM Očesni Center v Celju.

V osnovi se operacije oči delijo na LASERSKO odstranitev dioptrije in pa odstranitev dioptrije z VSTAVITVIJO/VGRADNJO LEČ:

Pri laserski odstranitvi dioptrije obstajajo štiri glavne metode: PRK, LASIK, ReLEx SMILE in PRESBYOND.

Zakaj se pacienti po svetu vedno bolj odločajo za novo metodo za lasersko odstranjevanje dioptrije?

Mnogi si želijo odstraniti dioptrijo in se v ta namen pogosto odločajo za metodo odstranjevanja dioptrije z laserjem. Zaradi vedno večje "prepoznavnosti" različnih možnosti odstranitve dioptrije so pacienti vedno bolj informirani o prednostih in slabostih različnih metod. Razlika med njimi je namreč očitna. Metoda ReLEx SMILE je manj invazivna in zaradi tega v svetu v izjemnem porastu.

Prispevek o metodi ReLEx SMILE v oddaji GALILEO:

Vas očala ali leče motijo na kakršenkoli način?

Prvi korak je odločitev, da imate dovolj, drugi korak pa, da aktivno spoznate vse metode laserske operacije oči in se prepričate o varnosti. Na srečo se tehnologija in metode neprestano izboljšujejo, zato se vse več ljudi odloča za poseg z novejšimi, manj invazivnimi napravami in metodami.

Kakšna je razlika med metodami laserskega odstranjevanja dioptrije?

Pri laserski odpravi dioptrije obstaja več operativnih tehnik. Prva je bila PRK, druga najbolj znana je LASIK, a že postajata zgodovina, saj je na trg prišla nova, manj invazivna metoda ReLEx SMILE. Glavna razlika med njimi je način priprave roženice pred lasersko obdelavo.

Metoda ReLEx SMILE (angl. Small Incision Lenticule Extraction) se za razliko od metode LASIK, ki se je izvajala preteklih 28 let, izvaja nekaj več kot sedem let. Vanjo so vključili ogromno novih spoznanj, skozi leta uporabe in z milijoni zadovoljnih pacientov pa se vedno znova dokazuje, da je generacijski preskok z metodo ReLEx SMILE izjemen.

Gre za novo generacijo odstranjevanja dioptrije, ki se v celoti izvaja z laserjem femtosecond. Poseg se izvaja na laserju Carl Zeiss Visumax in je v uporabi že od leta 2011. Izvaja se tako, da se ne oblikuje flap, tj. roženični pokrovček, kot je bilo to v predhodni tehnologiji z metodo LASIK.

Dovolj zgovoren podatek je tudi, da LASIK naredi 20-milimetrski rez v oko, ReLEx SMILE pa le 2-milimetrska.

Vrhunski laser Femtosecond z veliko natančnostjo ustvarja niz impulzov v središču roženice.

Pulzi oblikujejo mehurčke zraka, ki so manjši od ene stotinke širine človeškega lasa. Ti iz središča roženice ločijo tkivo, ki je videti kot zelo tanka kontaktna leča, katere oblika ustreza dioptriji, in ga odstranijo od preostalega dela roženice.

Laser pri tem oblikuje majhen rez, velik le od 2 do 3 milimetre, skozi katerega očesni kirurg odstrani tkivo, ki je videti kot tanka kontaktna leča. Laser za to potrebuje le od 26 do 29 sekund, nato delo očesni kirurg dokonča v nekaj minutah, ko delček premera od 7 do 8 milimetrov odstrani skozi odprtino, veliko 2–3 milimetre.

Kakšne so prednosti metode ReLEx SMILE?

Odločitev za lasersko operacijo z ReLEx SMILE je zdaj lažja, saj poseg ne prinaša dolgega okrevanja in neželenih stranskih učinkov. Že med samim posegom se ne čuti bolečin, vid pa se začne vračati že takoj po operaciji. V nekaj dneh se doseže želeno vidno ostrino, večinoma že prvi dan po operaciji.

Še nekatere druge prednosti:

ohrani se osnovna struktura in stabilnost očesa (brez režnja, t. i. flapa),

zmanjša se možnost infekcij,

zmanjšana je možnost bleščanja zvečer,

ni nevarnosti suhosti očesa,

mogoče je poznejše izvajanje drugih metod odstranjevanja dioptrije (npr. pri starostni daljnovidnosti).