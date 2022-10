Nagradna akcija − brezplačna odstranitev dioptrije v VIDIM Očesnem Centru Celje

Kolikokrat ste se že srečali z nagradnimi akcijami, a se nanje niste prijavili, ker ne verjamete v svojo srečo? Morda ste celo videli nagradno akcijo za odstranitev dioptrije, a še niste bili pripravljeni na poseg in ste priložnost izpustili.

DVOJNA MOŽNOST ODSTRANITVE DIOPTRIJE

Tokrat vam predstavljamo dvojno možnost uresničitve sanj. Lahko se enostavno prijavite na nagradno akcijo in si z malo sreče BREZPLAČNO ODSTRANITE DIOPTRIJO ali pa izkoristite ugodnost VIDIM in PRIHRANITE DO 600 EVROV v sklopu ponudbe FIRST-IN do zapolnitve kapacitet operativnih dni v DECEMBRU. Višina ugodnosti je odvisna od ustreznosti metode, s katero boste operirani.

NAGRADA ZA SODELUJOČE V AKCIJI:

brezplačna odstranitev dioptrije z operacijo oči po metodi, ki bo najbolj ustrezna za zmagovalca.

UGODNOST ZA VSE:

ponudba FIRST-IN do zapolnitve kapacitet operativnih dni v decembru − PRIHRANITE DO 600 EVROV.

Če verjamete, da bo tokrat sreča na vaši strani, izpolnite obrazec na spodnji povezavi.

Če pa imate občutek, da tokrat ne boste vi tisti srečnež, potem izkoristite VIDIM-ovo ponudbo FIRST-IN do zapolnitve kapacitet operativnih dni v decembru in pokličite na spodaj zapisano telefonsko številko.

080 16 13

(Pohitite, saj se kapacitete hitro polnijo.)

Danes smo za vas pripravili video +prispevek naše zadnje podelitve nagrade, ki smo jo za atlete, simpatizerje atletike in funkcionarje organizirali v sodelovanju z Atletsko zvezo Slovenije.

Vabimo vas k ogledu celotnega posnetka, v katerem je predstavljen tudi celoten potek operacije zmagovalke.

KATERE SO POSEBNOSTI VIDIM OČESNEGA CENTRA?

Najširši izbor različnih metod odstranitve dioptrije v Sloveniji omogoča doseganje optimalnih rezultatov, pisanih na kožo pacienta.

Najširši izbor oftalmoloških naprav za predoperativni pregled v Sloveniji omogoča maksimiziranje predvidljivosti posega.

Revolucionarno napravo, s katero so se izvajale operacije oči po metodi ReLEx SMILE, so v VIDIM Očesnem Centru nadomestili s še novejšo metodo ReLEx SMILE PRO, ki operacijo opravi v zgolj devetih sekundah na oko (trikrat hitreje kot do zdaj).

Možnost odstranitve starostne dioptrije po metodi PRESBYOND vse več Slovencem predstavlja rešitev bralnih očal, ki se jih ne morejo navaditi.

Komu boste zaupali svoje oči, je vaša odločitev. Pravica in obveza posameznika pa sta, da se o tako pomembnem posegu dobro informira o vseh možnostih. Ne nazadnje, oči imate samo ene!

Kaj pravite, je že čas, da svoj vid prepustite strokovnjaku?

Se vidimo na drugi strani čez devet sekund!

