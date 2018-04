Nagrada: odstranitev dioptrije po meri

Vsebino omogoča Mandatum d.o.o.

DIOPTRIJE PO MERI. Nagrado podarja VIDIM Očesni Center v Celju

Kaj pomeni odstranitev dioptrije "PO MERI"?

Marsikdo je že slišal za lasersko odpravo dioptrije, vendar to vsekakor ni edina možnost za posameznike, ki se želijo znebiti nošenja očal ali kontaktnih leč. Ali ste prej že vedeli, da obstajajo tudi umetne leče, ki se vgradijo v notranjost očesa?

Govori se, da je laserska tehnologija primerna zgolj za posameznike do 40. leta, pri pojavu starostne dioptrije pa smo obsojeni na nošnjo korekcijskih očal, saj operacija ne pride več v poštev.

Ta trditev na srečo ni resnična! Preberite, kakšne so vaše možnosti odstranitve dioptrije in izbora metode operacije oči glede na rezultate vaših preiskav, želja, življenjskega sloga in navad.

Vaše oči si zaslužijo le najboljše. Zagotovite si najprimernejšo metodo za odstranitev vaše dioptrije. PRIJAVA NA NAGRADNO AKCIJO KLIKNITE TUKAJ IN SE PRIJAVITE

Od bližje si poglejmo lasersko tehnologijo odstranjevanja dioptrije

Tehnologijo laserske korekcije delimo na več metod: PRK, LASIK, ReLEx SMILE in Presbyond. Laserska korekcija je primerna za polnoletne posameznike s stabilno dioptrijo in očesnimi napakam,i kot so kratkovidnost, daljnovidnost, astigmatizem in starostna daljnovidnost.

Metoda odstranitve dioptrije PRK

Pionirka laserske tehnologije je bila metoda PRK, po kateri so bile opravljene prve operacije za odpravo dioptrije že pred tridesetimi leti. Metoda PRK zahteva odstranitev celotne očesne povrhnjice (epitelija), kar pomeni, da se mora v času okrevanja v celoti obnoviti. Danes se metoda izvaja v manjšem obsegu, saj je nekajtedensko okrevanje precej dolgo za naš vse hitrejši življenjski tempo.

Metoda odstranitve dioptrije LASIK

Metodo PRK je na nek način nasledila metoda LASIK, ki je, globalno gledano, še vedno najpogosteje izbrana laserska metoda, vendar se to število vztrajno zmanjšuje zaradi pojava novejše tehnologije. Metoda LASIK ne odstranjuje vse povrhnjice, ampak jo prereže in oblikuje roženični reženj oz. "pokrovček". Rez je približno dvocentimetrski, kar pomeni, da je vpliv operacije na stabilnost in strukturo očesa precej velik. Iz tega razloga se lahko pojavijo neželeni stranski učinki, kot so na primer: pojav suhega očesa, poškodba roženičnega režnja, bleščanje, možnost okužb. Cilj strokovnjakov je bil vsekakor napredek v smeri manj invazivne laserske metode.

Metoda odstranitve dioptrije ReLEx SMILE

Leta 2006 so pri prestižnem podjetju Carl Zeiss patentirali metodo ReLEx SMILE, ki deluje izjemno nežno, vendar z dovršeno natančnostjo. Metoda do bolnika in očesa zelo prijazna, saj ne odstranjuje vse povrhnjice in ne oblikuje roženičnega "pokrovčka". Laserski žarki delujejo v sredinski plasti roženice, kjer ustvarjajo zračne mehurčke in s tem oblikujejo tkivo, ki ga nato kirurg odstrani skozi 2-3 mm veliko odprtinico. Odprtino prav tako ustvari laser z oblikovanjem majhnega reza, ki pa se po nekaj dneh popolnoma zaceli in ne pušča nikakršnih posledic. Metoda ne povzroča nastanka suhih oči, bistveno manjša je možnost infekcij in bleščanja ter ne pomeni tveganja za morebitno poškodbo roženičnega režnja. Ohranja strukturo in stabilnost roženice in s tem omogoča tudi morebitne kasnejše posege v oko v primeru starostne dioptrije.

Metoda odstranitve dioptrije PRESBYOND

Metoda Presbyond je namenjena posameznikom, ki jih ovira starostna daljnovidnost in bi se radi znebili bralnih očal. Je najnovejša unikatna tehnika preoblikovanja roženice, ki daje pacientu večjo možnost izbire, ko se odločamo med vstavitvijo umetnih leč ali lasersko korekcijo. Vsekakor ni več res, da bi se morali posamezniki s starostno daljnovidnostjo samodejno odločiti za zamenjavo znotrajočesne leče, saj zdaj obstaja laser, ki je posebej specializiran za tovrstne primere.

Kdaj pa pride v poštev vstavitev umetnih leč za odstranitev dioptrije?

Umetne znotrajočesne leče so izdelane po meri posameznika, to pomeni, da je vsaka leča unikat. Izdelana je iz materiala, prijaznega do očesa, ki je biokompatibilen in visoko vzdržljiv – dosmrtni. Umetne leče delimo na tiste, ki se vstavijo pred lastno očesno lečo, in tiste, ki naravno očesno lečo zamenjajo.

Odstranitev dioptrije z metodo vgradnje leč VISIAN ICL

Namenjene so mlajši populaciji v primerih kratkovidnosti, daljnovidnosti ali astigmatizma. Tovrstne leče se pri nas imenujejo Visian ICL in so izdelane pri ameriškem podjetju STAAR Surgical. Njihova iznajdba je temeljila na potrebi vojaških pilotov, ki niso smeli uporabljati korekcijskih očal ali klasičnih kontaktnih leč. Leče so narejene iz materiala z visoko vsebnostjo kolagena in imajo 100-odstotno UV-zaščito. Postopek operacije je popolnoma reverzibilen, kar pomeni, da operacija ne pušča nobenih sledi na očesu, lečo pa lahko kadarkoli odstranimo. V naši praksi se kaže, da je tovrstna leča največkrat uporabljena v primerih, ko laserska tehnologija za odpravo dioptrije ni mogoča rešitev. Ti primeri so na primer: izjemno visoka dioptrija, pretanka roženica ... Visian ICL je idealna rešitev tudi za posameznike, ki ne želijo trajno preoblikovati oblike svoje roženice.

Odstranitev dioptrije z metodo zamenjave leč IOL (znotrajočesne leče)

Umetne leče, ki zamenjajo naravno lastno lečo, so ustrezne za posameznike, starejše od 45 let, ki imajo poleg osnovne dioptrije tudi znake starostne daljnovidnosti. Zamenjava znotrajočesne leče je trajna rešitev dioptrije, saj se dioptrija po operaciji ne spreminja več. Umetne leče, ki se vstavijo v oko, so narejene po meri in unikatne. Obstaja več vrst teh leč, ki rešujejo kakršnokoli dioptrijo. Zanimiva prednost tovrstne metoda pa je tudi ta, da se siva mrena po takšnem posegu nikdar ne more pojaviti, saj se lahko pojavi zgolj na lastni znotrajočesni leči, na umetni pa ne.

Če se želite znebiti dioptrije in s tem očal, ne odlašajte in se prijavite na nagradno akcijo. Časa za prijavo ni več veliko.

Kako veste, katera metoda je primerna za vas

Na izbiro ustrezne metode vpliva več dejavnikov. Ob prvem obisku moramo opraviti natančne preiskave na natančnih medicinskih napravah. Zdravnik nato prouči rezultate preiskav in se pogovori s pacientom o njegovih željah, življenjskem slogu in navadah.

Zanimivo je, da so informacije o življenjskem slogu izjemno pomembne, saj so marsikdaj odločilni dejavnik pri izbiri med eno in drugo možnostjo posega. Če se naš pacient na primer ukvarja z ekstremnimi športi, pri čemer obstaja velika verjetnost poškodbe očesa, mu bomo vsekakor odsvetovali metodo LASIK, pri kateri ostaja ranljiv roženični reženj.

V nekaterih primerih je za pacienta najprimernejša ena metoda, lahko pa jih pride v poštev tudi več. Redki so primeri, ko pacientovo oko ni primerno za tovrsten poseg. Če ima očesni center na voljo vse obstoječe metode odstranitve dioptrije, zelo verjetno najdejo ustrezno rešitev za slovo od očal ali kontaktnih leč. Kadar lahko očesni centri ponudijo samo eno ali dve tehniki, to običajno ni dober znak, da boste operirani po najbolj primerni metodi.

NAGRADNA AKCIJA

VIDIM OČESNI CENTER PODARJA OPERACIJO OČI ZA ODSTRANITEV DIOPTRIJE

ODSTRANITEV DIOPTRIJE BO OPRAVLJENA Z METODO, KI BO ZA NAGRAJENCA NAJBOLJ PRIMERNA (varnost in predvidljivost rezultatov mora biti na najvišji ravni).