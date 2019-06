NAGRADA: brezplačna odstranitev dioptrije po vaši meri

Prijavite se na nagradno akcijo in odstranite dioptrijo še pred poletnimi počitnicami ter si zagotovite brezskrbno kopanje in sončenje brez nadležnih očal ali leč. Morda ravno vi OSVOJITE NAGRADO - ODSTRANITEV DIOPTRIJE PO MERI.

KAJ POMENI ODSTRANITEV DIOPTRIJE "PO VAŠI MERI"?

, ki bo za vas najbolj primerna ali optimalna. Nagrado podarja VIDIM Očesni Center v Celju. V kolikor bo sreča na vaši strani, boste operirani po metodi . Nagrado podarja VIDIM Očesni Center v Celju.

V osnovi se operacije oči delijo na LASERSKO odstranitev dioptrije in pa odstranitev dioptrije z VGRADNJO LEČ:

Pri laserski odstranitvi dioptrije obstajajo tri glavne metode, ki se med seboj razlikujejo po invazivnosti, natančnosti, hitrosti posega in okrevanja in ceni. Glavne laserske metode so PRK, LASIK, ReLEx SMILE in PRESBYOND.

obstajajo tri glavne metode, ki se med seboj razlikujejo po invazivnosti, natančnosti, hitrosti posega in okrevanja in ceni. Glavne laserske metode so PRK, LASIK, ReLEx SMILE in PRESBYOND. Pri vgradnji/zamenjavi leč pa se metode delijo na vgradnja ICL leče in pa zamenjava IOL leče.

Zavidljivo število pacientov se je že operiralo z metodo, ki je bila za njih najbolj primerna. Katera metoda odstranjevanja dioptrije je po vaši meri, si preberite spodaj.

LASERSKO ODSTRANJEVANJE DIOPTRIJE

Operacija oči je postopek, s katerim se trajno odpravi dioptrija; posledično ni treba več nositi korekcijskih očal ali kontaktnih leč.

Pri laserski odpravi dioptrije gre za spreminjanje površine in debeline roženice. Lomna moč roženice je po operaciji spremenjena in postane sorazmerna z dolžino zrkla. Laser roženico torej oblikuje v trajno pravilno obliko.

Laserska odprava dioptrije je primerna za vse polnoletne osebe, ki se soočajo z različnimi dioptrijami, imajo vsaj eno leto stabilno dioptrijo in ne želijo več nositi očal ali kontaktnih leč.

Do nedavnega so bili pacienti po 43. letu s starostno daljnovidnostjo izjema in niso bili primerni za lasersko operacijo oči. Za njih je zdaj na voljo laserska metoda odstranitve dioptrije PRESBYOND.

Kratkovidnost in/ali astigmatizem:

operacija oči po metodi ReLEx SMILE

ReLEx SMILE (Small Incision Lenticule Extraction) je najnaprednejši postopek, t. i. tretja generacija odstranjevanja dioptrije (prva metoda, ki je najstarejša, je PRK, in od leta 2002 druga metoda, ki je bila do zdaj najbolj razširjena in je zdaj v upadanju – Femto LASIK) in se v celoti izvaja s femtosekundnim laserjem VisuMax podjetja Carl ZEISS. Dioptrija se odstrani, ne da bi oblikovali roženični pokrovček (ang. flap). Poseg je primeren za vse kratkovidne osebe, z dioptrijo med vrednostmi od -1,50 do -10 ter z astigmatizmom med vrednostmi do -/+ 5.

ReLEx SMILE (metoda 3. generacije) je zelo natančen, varen in neboleč laserski poseg za korekcijo dioptrije brez dolgotrajnega okrevanja. Vid se začne vračati že takoj po operaciji in doseže 100-odstotno vidno ostrino, večinoma že v dveh dneh po operaciji.

Metoda ReLEx SMILE se v Sloveniji izvaja izključno v VIDIM Očesnem Centru v Celju. Več o laserski operaciji oči po metodi ReLEx SMILE, ki je marsikomu spremenila življenje na bolje, si lahko ogledate na VIDIMovi facebook strani pod razdelkom "ocene", kjer so zadovoljni pacienti izkazali svojo hvaležnost ekipi VIDIM Očesnega Centra.

Starostna daljnovidnost:

operacija oči po metodi PRESBYOND

Starostna daljnovidnost ali t. i. presbiopija je normalen fiziološki pojav staranja leče, ki se pojavi med 43. in 55. letom in se kaže s slabšo vidno ostrino na bližino. Lastna očesna leča izgubi prožnost in s tem se postopno manjša sposobnost prilagajanja – upogibanja leče, za gledanje na bližino.V Očesnem centru VIDIM že vrsto let pomagajo pacientom pri odstranitvi starostne dioptrije z zamenjavo očesne leče, kjer v oko vgradijo večžariščno umetno lečo (IOL), v zadnjem obdobju pa v ospredje prihaja tudi laserska metoda odstranitve dioptrije po metodi PRESBYOND.

Laserska operacija PRESBYOND je edinstvena in trenutno edina učinkovita možnost laserske korekcije vida po 43. letu, ki poleg reševanja dioptrije na vse razdalje, rešuje tudi starostno daljnovidnost. Edini v Sloveniji jo izvaja VIDIM Očesni Center v Celju!

PRESBYOND se izvaja izključno na dveh vrhunskih laserjih podjetja Carl ZEISS (VisuMax in MEL 90), ki sta vodena in povezana prek računalnika, na katerem pred posegom napravimo načrt operacije. Z laserjem po meri, na poseben način preoblikujemo roženico in s tem popravimo dioptrijo na daljavo in/ali astigmatizem ter povečamo vidno ostrino na bližino.

Predstavlja rešitev za ljudi med 43. in 55. letom, ki imajo težave pri delu na bližino in zaradi tega niso najustreznejši kandidati za lasersko korekcijo po metodah ReLEx SMILE ali FEMTO LASIK, ali pa je njihova leča še zelo prosojna in kvalitetna ter zaradi tega ni primerna za zamenjavo. Menjava znotrajočesne leče se izvaja od 40. leta dalje, najpogosteje po 45. letu, ko ugotovimo, da je lastna očesna leča slabše kvalitete ali pa stanje očesa ne dopušča laserske operacije dioptrije. Primeren je tudi za paciente, ki so se zaradi starostne daljnovidnosti prvič srečali z očali.

ODSTRANJEVANJE DIOPTRIJE Z VGRADNJO ALI ZAMENJAVO LEČ

Umetne znotrajočesne leče so izdelane po meri posameznika, to pomeni, da je vsaka leča unikat. Izdelana je iz očesu prijaznega materiala, ki je biokompatibilen in visoko vzdržljiv – doživljenjski. Umetne leče delimo na tiste, ki se vstavijo pred lastno očesno lečo in tiste, ki naravno očesno lečo zamenjajo.

Dioptrija in/ali astigmatizem pri mlajših pacientih:

operacija oči z vgradnjo VISIAN ICL leč

Namenjene so mlajši populaciji, v primerih kratkovidnosti, daljnovidnosti ali astigmatizma. Tovrstne leče se pri nas imenujejo Visian ICL in so izdelane pri ameriškem podjetju STAAR Surgical. Njihova iznajdba je temeljila na potrebi vojaških pilotov, ki niso smeli uporabljati korekcijskih očal ali klasičnih kontaktnih leč. Leče so narejene iz materiala z visoko vsebnostjo kolagena in imajo 100% UV zaščito.

Sam postopek operacije je popolnoma reverzibilen, kar pomeni, da operacija ne pušča nobenih sledi na očesu, lečo pa lahko kadarkoli odstranimo. V naši praksi se kaže, da je tovrstna leča največkrat uporabljena v primerih, ko laserska tehnologija ni možna za odpravo dioptrije. Ti primeri so npr: izjemno visoka dioptrija, pretanka roženica, idr. Visian ICL je idealna rešitev tudi za posameznike, ki ne želijo trajno preoblikovati oblike svoje roženice.

Dioptrija, astigmatizem in siva mrena pri starejših pacientih:

operacija oči z zamenjavo IOL leč

Umetne leče, ki zamenjajo naravno lastno lečo, so ustrezne za posameznike starejše od 45 let, ki imajo poleg osnovne dioptrije tudi znake starostne daljnovidnosti. Zamenjava znotrajočesne leče je trajna rešitev dioptrije, saj se dioptrija po operaciji ne spreminja več. Umetne leče, ki se vstavijo v oko, so narejene po meri in unikatne. Obstaja več vrst teh leč, ki rešujejo kakršnokoli dioptrijo in so različnih kvalitet ter cenovnega razpona.

Zanimiva prednost tovrstne metode je tudi ta, da se siva mrena po takšnem posegu nikdar ne more pojaviti, saj se lahko pojavi zgolj na lastni znotrajočesni leči, na umetni pa ne.

KAKO VESTE, KATERA METODA JE PRIMERNA ZA VAS?

Na izbiro ustrezne metode vpliva več dejavnikov. Ob prvem obisku je treba opraviti natančne preiskave na zahtevnih medicinskih aparaturah. Zdravnik v VIDIM Očesnem Centru nato preuči rezultate preiskav in se pogovori s pacientom o njegovih željah, življenjskem slogu in navadah.

Zanimivo je, da so informacije o življenjskem stilu izjemno pomembne, saj so marsikdaj odločilni faktor pri izbiri med eno in drugo možnostjo posega. Če se naš pacient recimo ukvarja z ekstremnimi športi, pri čemer obstaja velika verjetnost poškodbe očesa, mu bomo vsekakor odsvetovali metodo LASIK, pri kateri ostaja ranljiv roženični reženj.

V določenih primerih je za pacienta najprimernejša ena metoda, lahko pa jih pride v poštev tudi več. Redki so primeri, ko pacientovo oko ni primerno za tovrsten poseg.

V kolikor izbrani očesni center razpolaga z vsemi obstoječimi metodami odstranitve dioptrije, se zelo verjetno najde ustrezno rešitev za slovo od očal ali kontaktnih leč. Kadar očesni centri razpolagajo samo z eno ali dvema tehnikama, običajno ni dober znak, da boste operirani z najbolj primerno metodo.