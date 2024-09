Na pobudo Fundacije Novak Đoković v Slovenijo prihaja vodilni strokovnjak na področju otroške psihologije dr. Gordon Neufeld

Eden vodilnih svetovnih strokovnjakov s področja zgodnjega razvoja dr. Gordon Neufeld bo v sodelovanju s Fundacijo Novak Đoković oktobra letos obiskal Slovenijo v sklopu regijske turneje in z zainteresirano publiko izvedel pogovore na temo Kako ohraniti stik z otrokom kljub izzivom odraščanja. Fundacijo Novak Đoković vodi ideja, da je skrb za odraščanje otrok eden izmed korakov k boljši prihodnosti vseh nas, zato že tretje leto zapored organizira gostovanja vodilnih strokovnjakov s tega področja z namenom izobraževanja in ozaveščanja javnosti o temah zgodnjega razvoja in starševstva.

Po gostovanjih dr. Shefali Tsabary in dr. Gaborja Matéja Fundacija Novak Đoković letos nadaljuje program Pogovori o starševstvu z gostovanjem dr. Gordona Neufelda. V sklopu regijske turneje se bo dr. Gordon Neufeld, soavtor uspešnice Otroci nas potrebujejo in priznani strokovnjak za zgodnji razvoj, pogovarjal z občinstvom v Ljubljani 15. oktobra ob 18. uri v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma. Poleg ljubljanskega dogodka dr. Neufeld gostuje tudi v Beogradu (4. oktober), Sarajevu (9. oktober), Banjaluki (11. oktober) in Zagrebu (13. oktober).

V pogovorih bo dr. Neufeld obravnaval ključne teme, povezane s starševstvom, kot so izzivi odraščanja, vključno z ohranjanjem stika med starši in otroki, navezanost kot ključ vsakega odnosa, pomen vloge staršev v povezavi z vlogo vrstnikov, pa tudi načine, kako se lahko ustrezno odzovemo na otrokove potrebe in zahteve.

"Verjamem, da so nauki dr. Gordona Neufelda zelo pomembni za našo družbo. Stik otroka s staršem je ključ do zdravega razvoja in se v tej hitri kulturi žal izgublja. Vesela sem, da se bomo imeli priložnost učiti od človeka, ki je svoje življenje posvetil preučevanju otrokovega razvoja in ima celo inštitut, specializiran za to temo," je ob tej priložnosti dejala Jelena Đoković, soustanoviteljica in direktorica Fundacije Novak Đoković.

Dr. Gordon Neufeld je širši javnosti poznan tudi kot mentor dr. Gaborja Matéja, v svoji več kot 40-letni karieri kliničnega psihologa je delal z otroki, mladino in njihovimi družinami. Z mislijo na njegove besede, da "otroci naj ne delajo za našo ljubezen, temveč naj počivajo v njej", Fundacija Novak Đoković napoveduje njegova predavanja v Ljubljani in sosednjih državah.

Več informacij o dogodku poiščite na spletni strani Fundacije Novak Đoković, nakup vstopnic pa je mogoč na blagajnah in v spletni prodaji Cankarjevega doma.

Fundacijo Novak Đoković sta leta 2007 ustanovila Jelena in Novak Đoković. Delovanje Fundacije temelji na prepričanju, da lahko predšolska vzgoja spremeni življenja otrok in celotne skupnosti, zato organizacija podpira najkakovostnejše programe, v katerih se je imelo priložnost izpopolnjevati že 2.237 vzgojiteljev in učiteljev. Fundacija Novak Đoković je do zdaj zgradila, obnovila ali opremila 60 vrtcev, s podpornimi programi pomagala več kot 9.470 staršem in vplivala na razvoj več kot 56 tisoč otrok po vsej Srbiji. V 17 letih delovanja je Fundacija z izvajanjem svojih projektov rasla in se razvijala. Zavzema se za prihod priznanih svetovnih strokovnjakov s področja starševstva in zgodnjega razvoja v Srbijo in države regije.

