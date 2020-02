Mariborski fantje namesto na fitnes na drog #video

Obiskali smo njihov trening in se prepričali, ali drži, da trdo trenirajo, a se ob tem tudi bolj zabavajo. Že nekaj dvigov, skokov in drugih trikov na drogu dokazuje, da lahko z lahkoto konkurirajo ženskam.

Jernej Zorko, eden od vadečih, je pojasnil, da se je za to vadbo odločil, ker združuje tako fitnes kot glasbo in ples. "Tako dobiš malo motivacije za ustvarjanje."

To ustvarjanje je v resnici visokointenzivna vadba, v katero je vključenih veliko gimnastičnih prvin. Izvajanje vaj namreč zahteva dobro fizično pripravljenost in popolno koncentracijo. Julija Horvat, trenerka plesa ob drogu, pojasnjuje, da ob tem treniramo celo telo.

Pri moških so v ospredju moč, dvigi in akrobacije

Če je pri ženskem plesu ob drogu več poudarka na eleganci, lahkotnosti in koreografiji, so pri moških v ospredju moč, dvigi in akrobacije. Pa tudi tekmovalnost, priznava Zoran Petrovič. "Spodbujamo drug drugega, obenem pa smo toliko prijateljsko nevoščljivi, da to vodi v neki napredek."

Napredek, ki pride predvsem z rednimi vajami in vztrajnostjo. Trenirajo dvakrat na teden, pod budnim očesom stroge trenerke.

Nekateri fantje ples ob drogu trenirajo že skoraj štiri leta. V tem času jim je tako prirasel k srcu, da ga ne bi zamenjali za noben drug šport, niti fitnes. "Fitnes je zelo dolgočasna zadeva, nikoli me ni pritegnil, tu pa delaš z lastno težo in je tudi veliko bolj kontrolirano, ne pride do poškodb tako hitro," pa razlaga Žiga Brdnik.

Glede na to, da je bil ples ob drogu pred tremi leti potrjen kot olimpijski šport, bomo morda za katerega od teh fantov nekoč navijali na olimpijskih igrah.