"Ni nevarne povišane telesne temperature," razlaga pediatrinja dr. Vlasta Kunaver. "Povišana telesna temperatura je odgovor telesa na okužbe in nekatera druga stanja."

Vročina se lahko pojavi zaradi naslednjih vzrokov:



- okužba (bakterijska ali virusna),



- alergijska reakcija,



- hormonska motnja,



- avtoimunske bolezni,



- rakave bolezni



- pretirana telesna dejavnost,



- pretirano izpostavljanje soncu.

Pri otroku je v prvih letih življenja kar od 80 do 90 odstotkov okužb virusnega izvora. To so gripa, prehlad, okužbe dihal, nalezljive otroške bolezni ipd.

Sicer obstaja pravilo, da otrokovo temperaturo zbijamo, ko ta preseže vrednost 38,5 stopinje Celzija, a kljub temu je bolj kot številka pomembno otrokovo počutje. "Na eni strani lahko imamo otroka z vročino 40 stopinj, ki se obnaša, kot da mu nič ni. Na drugi strani pa je lahko otrok z manjšo vročino, ki se zelo slabo počuti, bolijo ga kosti in glava in takrat moramo ukrepati."

Zato opazujemo, ali otrok zavrača hrano in pijačo, bruha, ima motnje spanja in dihanja. Vse to so znaki, da nekaj ni v redu.

Foto: Thinkstock

Zbijanje temperature

Temperaturo znižujemo z zdravili, večina teh je na voljo brez recepta v lekarni. "Priporočam, da ima vsak starš zdravilo vedno na zalogi in vsake toliko časa preveri rok uporabe," svetuje Kunaverjeva. "Zato, da se, ko nastopi bolezen, ne znajdemo pred stekleničko s pretečenim rokom uporabe."

Pri zniževanju temperature pomaga tudi namakanje v mlačni kopeli, ki ji sproti dodajamo hladnejšo vodo, ali hladna prha, tako da se prhamo z otrokom v naročju. Voda naj ima na začetku temperaturo 39 stopinj Celzija, nato pa jo z dodajanjem hladne vode v petih minutah ohladimo na 32 stopinj Celzija. Otroka hladimo od pet do deset minut. Tak način zbijanja vročine lahko poljubno pogosto ponavljamo, pri zdravilih pa moramo dosledno upoštevati priložena navodila.

Foto: Guliverimage

Kako izmeriti temperaturo?

Danes obstaja cel kup naprav, ki otroku temperaturo izmerijo zelo hitro in enostavno, a Kunaverjeva še vedno prisega na klasičen termometer, s katerim temperaturo izmerimo pod pazduho. "Ne svetujem merjenja v ritki, saj obstaja toliko drugih načinov.

Najbolje je, da si otroka položimo v naročje, mu damo termometer pod roko in med merjenjem vročine zapojemo kakšno pesmico, se z njim poigramo." Pomembno je, da temperaturo merimo v mirovanju in vsaj dve uri po jedi, prav tako otrok tik pred merjenjem ne sme piti toplih pijač.

Kdaj k zdravniku?

Združenje zdravnikov družinske medicine priporoča, da starši otroka odpeljejo k zdravniku, če:



- je otrok zmeden, se ne odziva na vaše klice, ima krče, se duši, ne more do zraka,



- kaže znake izsušenosti ali ima krvavo rdeč izpuščaj,



- mu naraste temperatura s hudo mrzlico,



- je otrok star manj kot tri mesece in ima vročino, višjo od 38 stopinj Celzija,



- ima otrok, ki je mlajši od dveh let, več kot 24 ur povišano temperaturo brez znakov prehlada ali driske,



- ima otrok vročino, ki preseže 40 stopinj Celzija, ali če vročina pri otroku po od treh do petih dneh ne pade,



- vročina po prehodnem padcu in izboljšanju počutja spet poraste na visoke vrednosti,



- so otroku, ki ima vročino, zaradi poškodbe ali bolezni odstranili vranico. Posledica tega je izrazito slabša odpornost proti nekaterim bakterijskim okužbam, ki so lahko smrtno nevarne, če jih ne zdravimo ustrezno.

Sicer pa dr. Kunaverjeva staršem polaga na srce, da poskusijo na takšno obdobje gledati s pozitivne strani. "To ni znak, da je z otroki nekaj narobe. To je samo obdobje, ko si otroci gradijo svojo odpornost, in če gledamo na to stvar tako, nam bo lažje," sklene.

