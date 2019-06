Miti in resnice o električni zobni ščetki

Zdravi zobje, zdrave dlesni in zdrav nasmeh so odraz zdravja našega celega telesa, zato je skrb za ustno higieno izrednega pomena. Najpomembneje je, da za svoje zobe skrbimo tako, da bodo potrebovali čim manj posegov. Skrb za zobe in dlesni ter celotno ustno votlino je torej dobra naložba za prihodnost ter osnova za naše zdravje in dobro počutje. Bolezni zob in dlesni so največkrat posledica površne, neredne ali nepravilne ustne higiene, zato je dobro vedeti, kaj pri ustni negi je nujno, kaj priporočljivo in kaj nepotrebno ali morda celo škodljivo.

Tu je nekaj mitov in resnic o negi zob, dlesni, ustne votline ter električnih zobnih ščetk Philips Sonicare, ki smo jo pred kratkim tudi testirali (in bili nad njo več kot navdušeni).

So električne zobne ščetke res bolj neprijetne za uporabo od navadnih?

Da so električne ščetke neprijetne za uporabo, je mit. Sonična ščetka je do vaših zob in dlesni izjemno nežna, očisti pa jih temeljito. Močne sonične vibracije spenijo zobno pasto v mehurčke, ki odstranjujejo zobne obloge ter jih potisnejo globoko med vaše zobe in ob dlesni. Čisto zares.

Sonična ščetka je uspešna v boju s parodontalno boleznijo.

Resnica! Philipsove ščetke Sonicare klinično dokazano vzdržujejo globino parodontalnih žepov, ki nastanejo med zobno korenino, dlesnijo in obrobno kostjo. Za izboljšanje zdravja dlesni ščetke poskrbijo v samo dveh tednih, zobje pa so do dvakrat svetlejši kot pri uporabi ročne zobne ščetke.

Obolenja ustne votline, zob ali dlesni v določenem trenutku življenja prizadanejo 90 odstotkov ljudi (1*). Zdrava ustna votlina pomeni več kot le negovane zobe in lep nasmeh. Stanje ustne votline kaže na splošno stanje organizma in pogosto pospeši nastanek sistemskih bolezni. Odraža se lahko kot pomanjkljivosti v prehrani in škodljivih navadah, številne bolezni ustne votline pa imajo visoke dejavnike tveganje za povzročitev neprenosljivih bolezni, kot so kardiovaskularne bolezni, rak ali sladkorna bolezen (2*).

So električne zobne ščetke res bolj učinkovite hitrejše od navadnih?

Ne verjamete v učinkovitost električnih ščetk? Z navadno ščetko si zob nikoli ne morete tako dobro umiti kot s sonično. Toliko potez, kot jih naredi sonična ščetka pri enem umivanju zob, z ročno ščetko naredite v enem mesecu. To je resnica!

Močne sonične vibracije spenijo zobno pasto v mehurčke ter jih potisnejo globoko med zobe in ob dlesni. Tako uspešno odstranjujejo zobne obloge. 62 tisoč potez ščetke na minuto nežno, a učinkovito očisti vaše zobe. Toliko potez, kot jih naredi sonična ščetka pri enem umivanju zob, z ročno ščetko naredite v enem mesecu, torej je čiščenje res temeljito.

Električne ščetke Sonicare delujejo s pomočjo sonične tehnologije, zaradi dinamičnega fluidnega delovanja pa so izjemno učinkovite tudi na težje dostopnih mestih. Najbolj problematično območje, ki je raj za bakterije, je za zobmi in ob robovih dlesni, kamor s ščetko Sonicare pridemo brez težav.

So električne zobne ščetke res (pre)drage?

Električne ščetke so dražje od navadnih zobnih ščetk, drži. Vendar sonične ščetke poskrbijo za dolgoročno zdravje vaših zob in dlesni, s čimer se lahko izognete nepotrebnim stroškom in obiskom zobozdravnika. Čisto zares!

Električne ščetke so preveč agresivne.

Mit! Problematične so trde klasične zobne ščetke, s katerimi naredimo več škode kot koristi, saj z grobim drgnjenjem poškodujemo zobe in dlesni. Zobne ščetke Philips Sonicare so mehke in klinično dokazano nežne do površine zob in dlesni. Posebej oblikovana glava ščetke z nežnim, soničnim gibanjem potiska vodo v prostor med zobmi in tako učinkovito očisti tudi težko dostopne dele, ki jih moramo sicer čistiti z zobno nitko. Po samo dveh tednih uporabe so dlesni 100 odstotkov bolj zdrave kot pri uporabi ročne ščetke.

Najnovejši model Philips Sonicare DiamondClean ima inovativno oblikovane ščetine v obliki diamanta, ki poskrbijo za optimalno odstranjevanje oblog in bolj bele zobe. Omogoča kar pet načinov ščetkanja, ki jih uporabnik lahko prilagodi lastnim potrebam in priporočilom zobnih specialistov, od običajnega načina za boljšo splošno ustno higieno do izjemno nežnega načina ščetkanja, primernega za bolj občutljive zobe in dlesni.

Električna zobna ščetka ni primerna za otroke.

Mit! Vsi starši želimo, da bi si otrok znal čim bolj temeljito umiti zobe, poraja pa se vprašanje, ali mu pri tem lahko pomaga električna zobna ščetka. Otrokom do četrtega leta praviloma čistijo zobe starši. Do te starosti je priporočljiva uporaba klasične zobne ščetke, ki ponuja dober nadzor v ustih in staršem omogoča, da otroka naučijo, kako naj si pravilno ščetka zobe. Od četrtega leta si otrok ščetka zobe sam, sonična ščetka pa je odličen pripomoček, da bodo zobje res temeljito očiščeni, in to v veliko krajšem času. A zelo pomembno je, da otrok razume, da ščetka, pa čeprav je električna, ne bo vsega dela opravila sama.

Takoj po jedi si je dobro umiti zobe.

Mit! Ščetkanje takoj po jedi načeloma povzroči več škode kot koristi. Hrana, ki vsebuje veliko kisline, ali sladkarije, ki prav tako povzročijo padec kislosti v ustih, so škodljive za vašo sklenino, ki postane mehkejša. Če zobe v tem času ščetkate, lahko sklenino poškodujete. Ustno votlino zato takoj po jedi raje splaknite s kozarcem vode, pred čiščenjem zob pa počakajte vsaj 30 minut. Po ščetkanju zob zvečer ne jemo ničesar več, pijemo pa le vodo.

Ocena električne ščetke

Pred kratkim smo tudi sami preizkusili najbolj "vroč" proizvod za osebno higieno ta hip, električno zobno ščetko Philips Sonicare, ki upraviči visoka pričakovanja, saj ponudi rešitve za celovito ustno nego. Uporaba je preprosta, celo bolj, kot smo pričakovali. Palec gor dvigamo predvsem tehnologiji pametnega senzorja v ozadju, povratnim informacijam, ki jih dajejo vgrajeni senzorji, veliko programom različnih moči, povezavi s telefonom in aplikacijo ter hitremu polnjenju v kozarcu, pa tudi baterija zdrži dolgo časa. In zadnje, a še zdaleč ne najmanj pomembno, prav nasprotno – palec gor dvigujemo še učinkovitosti samega čiščenja zob, ki gotovo upraviči ceno proučevanega proizvoda.

S svojimi številnimi značilnostmi Philips Sonicare DiamondClean Smart ponuja rešitev, ne glede na to, kakšni so vaši cilji glede ustne nege. Čiščenje, nega dlesni, odstranjevanje madežev, vodenje, oblikovanje navad, krepitev samozavesti ali bolj pregleden sistem za popolno ustno nego.

Svoje pa dodaja tudi stroka. Klinično je dokazano, da so zobne ščetke Philips Sonicere učinkovitejše v primerjavi z ročnimi zobnimi ščetkami pri zmanjševanju zobnih oblog, vnetja in krvavenja dlesni, zato ni nič čudnega, da je Philips Sonicare številka ena med svetovnimi blagovnimi znamkami soničnih zobnih ščetk, ki jih priporoča zobozdravstvena stroka.

