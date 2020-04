Microdacyn – več kot antiseptik

Oglasno sporočilo

Izdelek Microdacyn je medicinski pripomoček razreda IIb (antiseptik), ki zagotavlja protimikrobno delovanje, s poudarkom na UČINKOVITOSTI, VARNOSTI in STABILNOSTI.

Glavni sestavini sta elektrolizirana H₂O in NaCl. Aktivni pomožni snovi sta hipoklorova kislina (HOCl) in natrijev hipoklorit (NaOCl).

HOCl poškoduje membrano celice mikroorganizma, poveča njeno prepustnost in povečuje njegov razpad tako, da ne more razviti odpornosti.

Microdacyn torej zmanjšuje mikrobno obremenitev tako, da uničuje patogene enocelične mikroorganizme: bakterije, viruse, glive, spore (npr. MRSA, VRE, Escherichia coli, Pseudomonas …) brez strupenih ali drugih škodljivih učinkov na človeško tkivo (ne poškoduje membrane zdravih celic).

HOCl je učinkovita protimikrobna učinkovina pri različnih tipih corona virusov.

Ne deluje dražeče na kožo, ne poškoduje hrustanca, kosti, kit in vezi in je primeren za uporabo tudi v ustni, nosni in ušesni votlini. Dokazano zmanjšuje neprijeten vonj. Je pH nevtralen, netoksičen in ga lahko uporabljamo za zdravljenje ali preventivno.

V teh dneh je omejena možnost dostopa do zdravstvenega osebja, še posebno zobozdravnikov, saj je njihovo delo omejeno le na urgentne ambulante. Še kako rade se v takih primerih pojavijo težave v ustni votlini, ki so običajno posledica težav z zobmi ali dlesnimi. Nanašajo se na rast in razmnoževanje mikroorganizmov na sluznici ust in grla ter vplivajo na zmanjšanje našega imunskega sistema, ki ščiti telo pred okužbami. Microdacyn uporabljamo za oralno dezinfekcijo (afte, odstranitev biofilma na jeziku in zobeh …), pri zdravljenju koreninskih kanalov, periodontitisu, oralni kandidazi, gingivitisu, halitozi (neprijeten zadah), za spiranje pred in po ekstracikciji zoba in pri vnetju grla (tonzilitis, farangitis, laringitis).

Pred nami so toplejši meseci in zopet bo več časa za aktivnosti v naravi. Nezgode pa se nam dogajajo nepričakovano in zelo dobrodošlo je, da imamo v domači lekarni in vedno, ko gremo na potovanje, s seboj tudi Microdacyn raztopino in/ali hidrogel. Zakaj?

Microdacyn namreč v kategoriji izdelkov za zdravljenje ran zaseda posebno mesto pri oskrbi:

akutnih ran (odrgnine, praske, ureznine, vbodnine, kirurške rane …),

kroničnih ran, ki zahtevajo zahtevnejšo oskrbo (arterijska razjeda, venski ulkus, diabetične rane, rane zaradi pritiska …),

opekline I. in II. stopnje.

Nadzira in preprečuje okužbe tako, da zagotavlja dekontaminacijo, protivnetne in proti alergijske učinke in spodbuja telo, da pospeši svoj proces zdravljenja (izboljša oskrbo ran s krvjo, kisikom in hranili). Zelo učinkovito deluje proti tvorjenju biofilma.

Uporabljamo ga lahko kot monoterapijo ali v kombinaciji z drugimi načini zdravljenja. Kompatibilen je tudi z vsemi sodobnimi oblogami (tudi obloge s srebrom in jodom) in raztopino bigvanida.

Lahko se uporablja v vseh fazah rane, ker dokazano zmanjša bolečino in pospeši celjenje ran.

Raziskave so pokazale, da je celjenje rane v vlažnih pogojih hitrejše in preprečuje nastanek krast in brazgotin, zato Microdacyna po nanašanju ne spiramo z vodo in ne brišemo.

Izdelki Microdacyn so na voljo v lekarnah, specializiranih trgovinah in na spletni strani:

Microdacyn raztopina 500 ml

Microdacyn pršilo 100 ml in 250 ml

Microdacyn hidrogel 120 g in 250 g

Stabilnost izdelka je zagotovljena do 60 dni po odprtju.

Podrobnejše informacije o izdelkih Microdacyn in njihovi uporabi si lahko preberete na spletni strani http://www.advamed.si/Poskodbe-in-rane/

