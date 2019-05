Loco Natura – Spletna trgovina, ki je navdušila Slovenijo!

Oglasno sporočilo

Tudi Slovenija je končno dočakala svojo lokalno verzijo super popularne mednarodne spletne trgovine Loco Natura! V nadaljevanju si oglejte, zakaj je v Slovenijo prispela šele zdaj in kakšne akcije so nam pripravili ob otvoritvi.

Večina tistih uporabnikov, ki radi kupujejo na spletu, se je že dalj časa spraševala, zakaj popularna spletna trgovina Loco Natura še nima svoje slovenske podružnice. No, zdaj smo jo končno dočakali tudi mi!

Loco Natura je spletna trgovina z vrhunsko profesionalno kozmetiko evropskega porekla, ki ni na voljo v navadnih trgovinah ali "supermarketih s kozmetiko". Osredotočeni so na prodajo kozmetike na naravni osnovi, ki preverjeno pomaga pri različnih težavah kot so celulit, gube, odvečna koža, mozolji, odpadanje las itd.

Danes so ob veliki otvoritvi svoje spletne trgovine slovenskim kupcem ponudili 11 svojih znanih izdelkov po super akcijskih cenah. Ampak kot smo to vajeni v njihovih drugih trgovinah, bodo tudi pri nas svoj prodajni program v kratkem povečali, kar je potrdil tudi direktor podjetja Damir Vidan:

"Res je, slovenski trg spremljamo že dalj časa, vendar smo čakali na pravi trenutek, saj nismo želeli, da bi zaradi prehitrega širjenja ogrozili kvaliteto naših izdelkov ali celotno storitev. Namreč, kot verjetno veste, smo znani po vrhunski kozmetiki, ki jo je pred prodajo potrebno zelo pozorno analizirati, testirati in prilagoditi trgu. Hkrati pa našo spletno trgovino odlikuje tudi ekspresna dostava po celem svetu.

Vse omenjeno je zahtevalo podrobno načrtovanje logistike, proizvodnje in uvedbo vrhunske podpore strankam v lokalnem jeziku, kar zdaj končno lahko ponudimo tudi kupcem v Sloveniji. Kar se novih izdelkov tiče – pustimo to zaenkrat kot presenečenje, želim pa vas samo obvestiti, da v kolikor boste redno spremljali našo spletno stran Loco Natura boste že kmalu zelo pozitivno presenečeni in navdušeni!"

Mi smo preverili kaj so nam danes ponudili v akciji in izpostavili bomo nekaj najbolj zanimivih izdelkov:

CELLUHIT – GEL PROTI CELULITU

CelluHit je izdelek vrhunske kozmetične znamke PostQuam, ki znanstveno dokazano kar 77 % uporabnikom zmanjša celulit že v prvih 28 dneh uporabe. Rezutati so klinično preizkušeni, kar je zelo dobrodošla sprememba glede na to, da je naš trg zasut z nepreverjenimi izdelki, ki veliko tega obljubljajo, a le malo obljub izpolnijo.

V akciji so zaloge omejene, tako da v kolikor želite odstraniti svoj celulit do poletja – pohitite!

Za več informacij o gelu CelluHit in naročila lahko obiščete TOLE POVEZAVO.

RX COSMETICS – KREMA ZA LIFTING OBRAZA

Rx Cosmetics je revolucionarni angleški izdelek, ki ga je izdelal eden vodilnih ameriških strokovnjakov na področju kozmetike. Predvsem je namenjen za skrivanje gub in podočnjakov.

Na strani izdelka (kliknite tukaj) si lahko v živo ogledate video posnetek iz nakupovalnega središča, kjer so naključnim obiskovalkam nanesli RX Cosmetics samo na eno stran obraza in že po 60 sekundah je bil rezultat neverjeten.

Torej, če končno želite izbrisati gube z obraza s pomočjo enostavne in učinkovite metode, ne oklevajte, ampak čimprej naročite svoj RX Cosmetics in se prepričajte zakaj ta izdelek uporabljajo tudi največje svetovne zvezde, kot so Madonna, Sarah Jessica Parker in Rachel Hunter!

Več informacij o RX Cosmetics in naročila na TEJ POVEZAVI.

BELLYSTOP – KREMA PROTI TREBUŠNI MAŠČOBI

BellyStop je specializirana angleška krema na osnovi naravnih sestavin, ki je namenjena utrjevanju in oblikovanju vaše kože na trebuhu ter zategovanju strukture kože.

Veliko vas je že gotovo slišalo za tole super kremo, ki dokazano zelo pomaga pri hujšanju in zategovanju odvečne kože na trebuhu. Kot takšna je prav idealen izdelek pred poletjem!

Tisto, kar nas je posebej navdušilo pri tej ponudbi je dejstvo, da je podjetje tako prepričano v odlične rezultate tega izdelka, da omogočajo uporabo kreme BellyStop, s katero ne izgubite pravico do garancije! Namreč večina slovenskih spletnih trgovin zahteve za reklamacijo sprejme zgolj v primeru, če jim vrnete neuporabljen izdelek – kar pravzaprav nam kupcem niti ne pomaga najbolj. Zanimivo bo spremljati reakcijo ostalih trgovin, saj je Loco Natura s to potezo naredila res veliko (pozitivno) spremembo na našem trgu.

Več informacij o kremi BellyStop in naročila na TEJ POVEZAVI.

POSTQUAM KOMPLET PROTI MOZOLJEM

Za konec smo pustili še komplet, na katerega vam pripada kar 65 % popusta! Španski set proti mozoljem je hit po celem svetu, nad katerim pa so navdušeni tudi slovenski Youtube zvezdniki (ali popularni „influencerji“), ki so že preizkusili te izdelke. Tudi tisti najbolj znani, kot so Kaja Karba, Lepa Afna in Alenka Trogrlič so očitno v izdelke PostQuam popolnoma zaljubljeni, kar dokazujejo z navdušenimi objavami na svojih profilih ali Youtube posnetkih.

Komplet proti mozoljem sestavljajo trije izdelki - učinkoviti Acne Control Cream za posebno problematična področja z mozolji, čistilni gel, ki vsebuje glicerin kot glavno aktivno sestavino ter micelarna vodica, s katero boste odstranili tudi najbolj trdovratno umazanijo s svojega obraza.

Če želite tudi sami preizkusiti izdelke, za katerimi norijo mladi po celem svetu, tako kot naši influencerji – zdaj končno imate to priložnost in to po super akcijski ceni!