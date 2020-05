Ko jo zagode zgaga: kako si pomagati?

za simptome zgage in refluksa, ki vsebuje naravne sestavine. Primerna je za različne ciljne skupine, tudi za nosečniške težave z zgago. V prispevku vam predstavljamo hitro, učinkovito in pametno rešitev za simptome zgage in refluksa, ki vsebuje naravne sestavine. Primerna je za različne ciljne skupine, tudi za nosečniške težave z zgago.

Najverjetneje ne obstaja odrasla oseba, ki vsaj enkrat v življenju ni doživela zahrbtne bolečine in pekočega občutka, ki se začne za prsnico in nato "zlobno" vpliva na ves organizem, zlasti na splošno razpoloženje. Po podatkih naj bi jo kar eden od štirih odraslih občutil vsaj enkrat na mesec, kar jo uvršča med najpogostejše zdravstvene tegobe sodobnega časa.

Bolezen moderne dobe

Eden od najpogostejših vzrokov za vračanje želodčne vsebine je motnja delovanja spodnje zapiralke požiralnika – mišice, ki loči požiralnik od želodca in služi preprečevanju vračanja vsebine iz želodca v požiralnik.

Zgaga velja za eno od najpogostejših zdravstvenih težav ljudi današnjega časa. Povzroči jo vračanje želodčne vsebine, predvsem kisline v požiralnik, čemur rečemo gastroezofagealni refluks.

V primerih, ko ne gre za prehodno motnjo, torej pri hujših motnjah, jo zdravnik opredeljuje kot gastroezofagealno refluksno bolezen (GERB). Po znanstvenih podatkih se simptomi GERB pojavljajo pri kar 20–40 odstotkih odraslih: zgaga, bolečine v prsih, kolcanje, hripavost, kronični laringitis, kašelj.

Nesmela ignoranca Ker zgaga neposredno ne ogroža življenja, jo številni preprosto ignorirajo. Takšna poteza pa kakopak ni pametna. Resnost simptomov lahko sicer opredelimo glede na njihovo jakost, trajanje in pogostost. Nekateri ljudje občutijo zgago vsak dan, nekateri le občasno; simptomi so lahko blagi ali hudi. Če se zgaga pojavlja le občasno, ni razloga za zaskrbljenost. Če se simptomi zgage pojavljajo več kot dvakrat na teden, je treba obiskati gastroenterologa.

Sodobni način življenja nam je nedvomno prinesel veliko dobrega, a hkrati tudi pospešil tempo našega vsakdana. Zgaga je bolezen moderne dobe, tako razširjena in neločljivo povezana s stresnim življenjskim slogom. A zgagi niso izpostavljeni le ljudje pod stresom.

Največje zgage današnjega časa

Na udaru tako niso le ljudje s pospešenim življenjskim ritmom, temveč vsi, ki z različnimi nezdravimi navadami sistematično dražijo želodčno sluznico. A kaj so pravzaprav največje "zgage" današnjega časa? Mednje uvrščamo predvsem tobak, sladkarije in prigrizke, začinjeno hrano, alkohol, gazirane pijače in mastno hrano.

Splošno priporočilo je, da se izogibate hrani in pijačam, ki dražijo spodnji požiralnik. Dobro znani krivci za zgago so na primer ocvrta hrana, čokolada, sladice, ki vsebujejo poprovo meto, kečap, gorčica, kis … Med živila, ki vsebujejo veliko kislin in zato povzročajo zgago, spadajo citrusi.

Težave z zgago uspešno zdravimo s spreminjanjem življenjskih navad na področju prehrane, izogibanju alkoholu, cigaretam. Sprememba se v tem kontekstu sicer nanaša na opustitev prej omenjenih slabih navad.

Pri nekaterih lahko zgago povzročajo živila, ki so sicer polna blagodejnih vitaminov in mineralov. Dokler torej niste prepričani, da vam res povzročajo težave, se jim zato nikar ne odpovejte.

Velikokrat vam bo pomagalo že, če jih jeste manj pogosto ali v manjših količinah. Količina zaužite hrane je gotovo še en dejavnik, ki vpliva na zgago. Če kaj, bosta zmanjšana količina kalorij na krožniku in opustitev pozne večerje zagotovo ugodno vplivali na želodec. Zlato pravilo je, da vsaj tri ure pred spanjem ne jemo.

Zgaga – bolje preprečiti kot zdraviti

Če vam je lažje, lahko pri spreminjanju življenjskega sloga vodite tudi svojevrsten dnevnik. Vsakdo, ki trpi zaradi simptomov zgage, naj na primer dokumentira svoje življenjske navade in podrobneje ugotavlja, kaj povzroča njegove težave.

Poleg vseh zapisanih nasvetov je priporočljivo, da spite na visokem vzglavju in se izogibajte pogostemu sklanjanju, dolgotrajni pripognjeni drži pri delu in nošenju tesnih oblačil. Dejstvo je namreč, da kakršenkoli mehanski pritisk na želodec spodbudi zgago, zato sta tako zmanjšanje odvečne teže kot tudi nošenje udobnih oblačil pravi korak v boju proti refluksu.

Pri ponavljajočih se težavah z zgago si lahko, poleg sprememb življenjskega sloga na bolje, pomagamo tudi z naravnimi in do telesa prijaznimi medicinskimi pripomočki . S temi imamo največ možnosti, da bomo zgago dolgotrajno odpravili. Naš nasvet? Zdravila bodo najbolje učinkovala v kombinaciji z zdravim življenjskim slogom.

Ko se pojavijo težave z zgago, običajno za "prvo pomoč" uporabimo informacije, ki jih ponuja svetovni splet. A tako kot ima vsaka medalja dve plati, lahko tudi na internetu naletimo na izkrivljene informacije. V dobi prenasičenosti informacij, ki jih ponuja svetovni splet, tako naletimo na obilico podatkov, izdelkov, pri katerih mnogokrat le stežka ločimo zrno od plevela. Vprašamo se, katerim produktom za lajšanje težave torej zaupati, kateri so preverjeno dobri.

Pomembno je, da se pred nakupom posvetujemo z bližnjimi osebami, ki so že imele podobne izkušnje, pa seveda tudi z zdravnikom ter v lekarni, kjer lahko preverjeno kupimo izdelke z dokazanim učinkom naravnega izvora. Pri izbiri medicinskega pripomočka za odpravo težav z zgago naj bodo ključna merila predvsem učinkovitost izdelka – hiter učinek in dolgotrajno delovanje in varnost – naravna sestava. Izbirajmo produkte s hitrim učinkom, naravno sestavo in dolgotrajnim delovanjem. V tem vrstnem redu.

Inovativna formula izdelka Reflustat ustvarja zaščitni sloj med želodcem in požiralnikom. Tako fizično preprečuje vračanje želodčne kisline in vsebine želodca v požiralnik in usta, kar vodi do hitrega in dolgotrajnega olajšanja simptomov zgage.

Revolucija v boju proti zgagi

Med takšne spada tudi Reflustat – praktična in pametna rešitev pri težavah z zgago. Izdelek lajša simptome gastroezofagealnega refluksa, kot so zgaga, tudi v nosečnosti, vračanje želodčne kisline v požiralnik, ipd.

In kako Reflustat deluje? Tako, da fizično preprečuje vračanje želodčne vsebine v požiralnik in usta. Reflustat vsebuje kombinacijo alginata in karbonata, ki hitro in učinkovito preprečujeta vračanje želodčne vsebine in kisline v požiralnik. Po zaužitju Reflustata alginat tvori gel, karbonati pa sprostijo ogljikov dioksid, ki gelu omogoča, da nad želodčno vsebino tvori zaščitni sloj, podoben dežniku.

Poleg tega natrijev hidrogenkarbonat deluje tudi proti čezmerni kislosti želodčne vsebine. Tako zavira prehod želodčne vsebine in kisline v požiralnik, kar preprečuje nadaljnje draženje sluznice in vodi do hitrega olajšanja simptomov zgage.