Ključni trenutki: kaj se zgodi, če jih zamudiš?

Na pragu samostojnosti - brez dvoma najlepše in najbolj razburljivo obdobje življenja.

Novo obdobje v življenju brez strogih obredov

Odraščanje in osamosvajanje na srečo nista več tako naporna in povezana s strogimi iniciacijskimi obredi, kot so jih poznali nekoč oziroma so še vedno del bolj tradicionalnih skupnosti. Prehod v neko drugo obdobje življenja in sprememba družbenega položaja nista več formalno predpisana.

Še vedno pa velja nekaj – ko se osamosvajaš od staršev, se kar naenkrat nate zgrne kopica novih obveznosti, ki ti začnejo krojiti življenje.

Seznam se daljša, kaj pa zdaj?

Ti je potekel študentski status? Potem si med tistimi, ki potrebujejo dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

Del osamosvajanja je finančna neodvisnost. Čeprav bi mogoče še vedno raje videli, da bi nekdo drug poskrbel za nekatere stvari, pa se tvoj seznam življenjskih stroškov začne daljšati.

Potrebuješ nov avto, ki potrebuje zavarovanje in razne servise ter seveda gume.

Greš na svoje, boš plačeval višjo najemnino ali bi raje sostanovalca/ko?

Pozimi so položnice še višje.

Kar naenkrat moraš kupiti vse od toaletnega papirja do kruha.

Živila so lahko tako draga.

Nisi več zavarovan prek staršev.

Načrt je nujen in treba se ga je držati. Le tako boš obvladal nova pravila. Ko začenjaš prejemati redne dohodke, se pozanimaj, kakšni so stroški, ki jih starši plačujejo zate. Bodi pripravljen vsaj nekaj od tega prevzeti nase. Vsaj na začetku. Potem se čim prej navadi, da znesek, ki ga plačuješ za samostojno življenje, ni več na voljo za karkoli drugega.

Posebna prelomnica

Pred tabo je svoboda in vse, kar z njo prihaja. Tudi stroški za zavarovanje. Lahko so nižji, če se odločite za pravo zavarovalnico.

Do določenega obdobja v življenju je vsak od nas zavarovan prek staršev. Ko izgubiš status študenta ali dijaka, ko dopolniš 26 let ali ko se prijaviš na zavod za zaposlovanje, to pravico izgubiš in si moraš nujno urediti dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je zavarovanje za doplačila stroškov zdravstvenih storitev, ki jih obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije v celoti.

Obvezno zdravstveno zavarovanje krije le del stroškov zdravstvenih storitev, preostalo pa je treba drago doplačati, kar te lahko močno udari po žepu ravno takrat, ko najmanj pričakuješ.

Obvezno zdravstveno zavarovanje moraš v roku osmih dni po preteku statusa skleniti na Zavodu za zdravstveno zavarovanje, dopolnilno pa v izbrani zavarovalnici.

Samostojnost je veliko manj obremenjujoča, če si lahko zagotoviš ugodnejše dopolnilno zavarovanje, ki ti omogoča primerno zdravstveno oskrbo in s tem popolno brezskrbnost.

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje pri Vzajemni je najugodnejše tovrstno zavarovanje z najnižjo premijo in super dodatnimi ugodnostmi. Pri njih še vedno velja, da tudi brez statusa ni nobene panike.

Mesečna premija stane 28,82 evra, s triodstotnim popustom, če skleneš zavarovanje prek spleta, pa znaša 27,96 evra.

Zavarovanje, ki te bogato obdaruje

Ob sklenitvi dopolnilnega zavarovanja prejmeš še brezplačno darilo:

bon Extremevital v vrednosti 35 evrov ali

darilno kartico v vrednosti 25 evrov za Spar ali

bon Clarus v vrednosti 35 evrov.

Če se vključiš v brezplačen program Varuh zdravja, prejmeš še majico Vzajemne, dobroimetje 15 evrov za zavarovanja Vzajemne s trajanjem 12 mesecev ali več (z izjemo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ter zavarovanja Tujina) in 10-odstotni popust ob sklenitvi zavarovanja Tujina Multitrip.

Zamujen trenutek te lahko drago stane

Zakaj je treba pohiteti? Zavarovanje skleni v roku enega meseca od dne, ko postaneš zavezanec ali zavezanka za doplačila (to pomeni, da zavarovanje potrebuješ). Sicer imaš po zakonu trimesečno čakalno dobo.

Zakon poleg tega predpisuje še triodstotni pribitek na premijo za vsako nezavarovano leto. Če vmes spet postaneš študent, ti zavarovalnica Vzajemna lahko za določen čas uredi mirovanje zavarovanja (kar pomeni, da ga to obdobje ne plačuješ). Če se status spet prekine, pa zavarovanje hitro in preprosto vzpostavijo nazaj.