Katere bolezni lahko povzročajo slepoto?

Oglasno sporočilo

Skozi oči dobimo kar 90 odstotkov vseh informacij iz okolja. So organ, na katerega še posebno dobro pazimo. Poznavanje novosti na področju zdravja oči so zato bistvene za vsakega posameznika. O pomembnih stanjih v oftalmologiji smo se pogovarjali z Marijo Ano Schwarzbartl Pfeifer, specialistko oftalmologinjo, kirurginjo iz Očesnega kirurškega centra dr. Pfeifer, ki je samo lani opravila več kot 1.800 operacij na očeh , kar je za Slovenijo rekord, pa tudi v svetovnem merilu predstavlja izredno visoko število operacij na kirurga na leto. Poleg operacij so njena glavna področja delovanja glavkom, suho oko in degeneracija makule. Dr. Vladimir Pfeifer , vodja in ustanovitelj Očesnega kirurškega centra dr. Pfeifer, je podal tudi nekaj bistvenih nasvetov za varovanje oči pred škodljivimi vplivi.

Kateri so bistveni poudarki v svetovnem merilu, kar zadeva zdravja oči?

Glavkom, siva mrena in degeneracija makule so glavni povzročitelji slepote. To so področja, kjer se na svetovnem merilu posveča ogromno pozornosti. Samo približno deset odstotkov celotne svetovne populacije ima namreč tako kakovostno zdravstveno oskrbo, kot smo je vajeni v Sloveniji. Pri nas so primeri slepote zaradi glavkoma ali sive mrene izredno redki, dostopnost oftalmologa je mogoča, z nekaj čakanja na pregled ali operacijo ste lahko oskrbovani na najvišji možni svetovni ravni za praktično vse očesne bolezni na napotnico. V svetu pa je še vedno na milijone slepih zaradi sive mrene, ker ne pridejo do operacije, ali slepih zaradi glavkoma, ker ne pridejo na pregled k oftalmologu pravočasno ali iz različnih razlogov te možnosti sploh nimajo.

Kako pa je z zdravjem oči v Sloveniji?

V Sloveniji je raven oftalmologije na splošno izredno visoka, zlasti na področju kirurgije sprednjih delov očesa, kot so refraktivne operacije na očesu, operacije sive mrene in keratoplastike. Smo v samem svetovnem vrhu. Pri nas je izredno dobro omogočeno tudi pravilno zdravljenje suhega očesa, glavkoma in degeneracije makule oziroma rumene pege, ki je v razvitem delu sveta v zadnjih letih resna in naraščajoča težava. Potrebna je sicer dobra diagnostika, kar pomeni veliko vlaganja v dobre aparature in dober strokovni kader, pa tudi poznavanje novosti v terapiji posameznih očesnih stanj.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Refraktivne operacije na očesu se izvajajo vse pogosteje tudi pri nas.

Glede na starost in stanje očesa se moramo za vsakega posameznika odločiti za pravilno tehniko odprave dioptrije. Danes se opravljajo predvsem tri osnovne tehnike - laserska korekcija, implantacija dodatne leče v oko in implantacija multifokalne leče v oko. S strokovno ekipo vse tri tehnike opravljamo tudi v Očesnem kirurškem centru dr. Pfeifer.

Pri pacientih, starih od 20 do 40 let, se dioptrija lahko korigira s pomočjo znotrajočesne leče, ki se vstavi v oko za šarenico in pred lastno pacientovo lečo. Pri implantaciji znotrajočesne leče ne prihaja do zapletov, povezanih z roženico, ni težav z bleščanjem ali motnjami v roženici, nismo omejeni z velikostjo dioptrije, saj lahko korigiramo tudi zelo visoke dioptrije, ki jih z laserjem ne moremo, ne povzroča suhega očesa. Res pa je, da gre za znotrajočesno operacijo in da je sam poseg izredno natančen - izvede ga lahko samo izkušen kirurg.

Korekcija dioptrije s pomočjo Excimer laserja je metoda, ki se že dolgo uporablja pri mlajših pacientih, starih od 20 do 40 let, ki imajo stabilno dioptrijo vsaj dve leti in so na osnovi natančnih predoperativnih pregledov primerni za tovrstno operacijo. Laserska korekcija dioptrije, ki se sicer izvaja najbolj množično, je zelo preprost in neboleč poseg.

Pomembno je, da je aparat, s katerim opravimo poseg, najvišje možne kakovosti, saj za lasersko korekcijo niso potrebne kirurške spretnosti, temveč predvsem dober laser. V Očesnem kirurškem centru dr. Pfeifer imamo Excimer laser, ki zagotavlja najboljšo možno kakovost posega.

Najpogosteje opravljena operacija korekcije dioptrije je operacija z multifokalnimi umetnimi lečami (IOL), ki jih vstavimo v oko na mesto leče. Tovrstna operacija se priporoča pacientom po 40. letu starosti. Multifokalne leče so različne vrste: bifokalne, trifokalne ali leče s podaljšanim žariščem. Če imamo na roženici prisoten še astigmatizem, moramo multifokalnim lečam dodati še cilinder. Tako dobimo multifokalno torično IOL. Tovrstne operacije smo v Očesnem kirurškem centru dr. Pfeifer uvedli kot eni prvih na svetu, predvsem zaradi prizadevanj dr. Vladimirja Pfeiferja, ki center vodi in v njem tudi veliko dela, ter njegovemu velikemu zanimanju po novostih.

Kaj pa operacija sive mrene, se tudi tu standardi spreminjajo?

Pacienti imajo vse višje zahteve tudi pri operaciji sive mrene, saj je to najpogosteje izvajana refraktivna operacija po 40. letu. Z operacijo sive mrene se hkrati namreč lahko znebimo tudi očal. Tudi če smo imeli zelo debela očala, jih z operacijo sive mrene ne bomo potrebovali več. S pomočjo intenzivnega razvoja intraokularnih leč (IOL) v zadnjih 20 letih je to zdaj tudi možno. Pri operaciji iz očesa odstranimo motno očesno lečo, na njeno mesto pa postavimo umetno lečo. Če med operacijo sive mrene vstavimo multifokalno IOL, lahko hkrati popravimo še dioptrijo. Bistven je predoperativni pregled pred operacijo sive mrene, na katerem se izvede več meritev očesa in pregled mrežnice, roženice in drugih delov očesa. Na osnovi meritev in pregleda se potem lahko odločimo, kaj je za posameznika najboljša rešitev.

Pomembna je tudi kakovost samega materiala leče, ki se vstavi v oko, in seveda izbor kirurga. Visokofrekvenčen kirurg (tak, ki letno opravi več kot tisoč operacij) je zagotovo najzanesljivejša izbira.

Kaj pa je novega na področju glavkoma?

Nove diagnostične aparature, ki močno olajšajo diagnostiko in odločitev o zdravljenju, so tu močno napredovale. Vse potrebne aparature so Slovencem dostopne v zelo dobro opremljenih centrih in bolnicah, ki se posebej ukvarjajo z glavkomom. Pri nas se z njim ukvarjata dve zdravnici, ki uporabljata tudi najnovejšo tehnologijo. Novosti so tudi na področju brezkonzervansne terapije, ki ima bistveno manj slabih stranskih učinkov dolgotrajne terapije s kapljicami, ki je pri glavkomu pogosto nujno potrebna. V Sloveniji in v svetu imamo tako na voljo že veliko kapljic za glavkom v brezkonzervasni obliki. Le redke evropske države tako dobro skrbijo za glavkomske paciente, kot to počnemo pri nas.

V razvitem svetu je vse več težav zaradi suhega očesa. Kaj pa je tu novega?

Terapij je na trgu ogromno. Tudi tu je trend v brezkonzervansni terapiji. Terapijo naj vsaj prvič vedno predpiše oftalmolog. Priporočamo lahko več vrst umetnih solz brez konzervansov, ki se od primera do primera razlikujejo, do zahtevnejše terapije s ciklosporini, kot so brezkonzervansne kapljice Ikervis, kortikosteroidi, ki naj bodo tudi v brezkonzervansni obliki in naj delujejo predvsem na površini, kot na primer Softacort. Kapljice s konzervansi so lahko pri suhem očesu na dolgi rok celo škodljive. Redko je potreben antibiotik, če je zaradi suhega očesa že prisotno vnetje. V oko vedno padajo številne smeti, ki pa jih sperejo solze, če jih je dovolj. Ko pa jih primanjkuje, je tako spiranje slabše in vnetje pogostejše.

Obstaja tudi lasersko zdravljenje za suho oko, to so E Eye tretmaji, ki so trenutno v Sloveniji dostopni samo v Očesnem kirurškem centru dr. Pfeifer, terapija blefaritisa, ki je najpogostejši vzrok suhega očesa, z oljem čajavcev v obliki robčkov za veke, kot na primer Cliradex robčki, ki so že dostopni v vseh lekarnah v Sloveniji, sondiranje žlez, ki sodelujejo pri tvorbi solznega filma, okluzije punktomov, ki preprečujejo iztekanje solz iz očesa, avtolognega seruma v kapljicah in drugo.

Kaj pa degeneracija makule oziroma rumene pege?

To je bolezen razvitega sveta. Bolezen tistih, ki so v svojem življenju veliko brali, delali drobne stvari in dosegli višjo starost. Za dobro diagnostiko so tudi tu potrebne napredne aparature, na primer OCT-angiografija, ki močno olajša postavitev pravilne diagnoze na neinvaziven način. Prav s pomočjo OCT-angiografije smo v Očesnem kirurškem centru dr. Pfeifer kot prvi v Sloveniji omogočili neinvazivno diagnostiko te napredujoče bolezni Slovencev. Pri vlažni obliki degeneracije makule se je terapija z anti VEGF-zdravili, ki jih moramo pogosto aplicirati v oko, že nekaj let zadržala na isti ravni. Pri suhi obliki pa se poleg tablet, ki se uporabljajo že dolgo, razvijajo nove tehnike, ki pa bodo na razpolago po zaključenih kliničnih študijah. Je pa to področje v silovitem razvoju, tako da se v bližnji prihodnosti pričakuje kar nekaj novosti. Pri nas je to področje dobro razvito in sledimo vsem svetovnim trendom.

Kakšen je vaš nasvet za zdrave oči?

Predvsem je treba poskrbeti za čim boljše počutje, ne zadržujte se samo notri, malo zraka ne škodi. Nujno je treba nositi sončna očala s primerno UV-zaščito, paziti na hidracijo, zdravo prehranjevanje ter pozitivno razmišljanje o sebi in vsem, kar nas obkroža. Če bomo v dobri kondiciji, bodo tudi naše oči bolj zdrave in bomo manjše težave lažje prenašali in uspešneje rešili.

Dr. Vladimir Pfeifer svetuje, da je treba več pozornosti pri skrbi za lasten vid nameniti ozaveščanju, kdaj je treba obiskati oftalmologa. Če imamo nenadno spremembo vida, moramo iti takoj, ne čakamo do jutri. Potem pa se zgodi, da gre posameznik k zdravniku, dobi napotnico, se prijavi in na pregled čaka štiri mesece. Če je včeraj še videl, zdaj pa ne več, vidi slabše ali motno, mora takoj k specialistu. Tu so lahko pomembne ure.

Prvotna je seveda želja, da bi bil brez očal. Če ima nekdo dioptrijo -2, ne želi nositi očal in je mlad, mora vedeti, da če se gre operirati zdaj, bo pri 45 letih potreboval očala za na blizu. Nima pa smisla nekomu, ki je star 50 let, predlagati operacije na roženici, ker bo očala tako ali tako potreboval, lahko pa opravimo drugo operacijo, recimo na leči, ker bo potem brez očal tako za na blizu kot za na daleč, meni dr. Vladimir Pfeifer.

Dr. Vladimir Pfeifer: Najbolj pogosta operacija v oftalmologiji je prav operacija odstranitve sive mrene. Samo v Sloveniji jih na leto naredimo več kot dvajset tisoč. Pri tej operaciji je mogoče popraviti tudi dioptrijo. Vstavi se samo nova leča in oseba lahko brez očal normalno vidi.

10 nasvetov dr. Vladimirja Pfeiferja staršem za varnost otroških oči pred škodljivimi vplivi zaslonov (telefon, računalniška tablica ...):

Nastavite opomnik vsakih 20 minut, da otroke spomnite na kratek premor. E-knjige otrok zamenjajte s pravo knjigo. Branje vsakega poglavja za nekaj časa prekinite. Če je poglavje daljše, v knjigi že vnaprej označite stran, ko mora otrok z branjem prenehati. Po vsaki zaključeni igri na računalniku ali telefonu z igranjem prekinite. Izogibajte se uporabe zaslonov pri zelo močni zunanji svetlobi, saj je tam odboja še več. Prilagodite osvetlitev in kontrast na računalniku tako, da bo otroku najudobnejše. Pazite na pravilen položaj telesa ob delu na računalniku. Spodbujajte otroka, naj zaslon drži čim dlje stran od oči, saj to povzroča kratkovidnost. Zamotite otroka vsakih nekaj minut, da odvrne oči od ekrana. Medtem ko gleda v ekran, naj utripa z očmi.

Vodenje kirurškega centra je edinstven proces, ki združuje čarobnost ustvarjalnosti, drznosti, znanja, tehnologije, ekipnega dela in posluha za posameznika ter njegove specifične potrebe. S pomočjo izrednih oftalmologov kirurgov, vrhunske tehnologije in trdega dela iščemo najboljšo rešitev za vsakega posameznega pacienta. Zavedamo se izzivov in drznemo si biti drugačni.

Pridite in se prepričajte o naših prednostih, ali pa se naročite na pregled v Očesnem kirurškem centru dr. Pfeifer na Barvarski 4 v Ljubljani. INFO:

Tel: 01 320 73 00,

schma@siol.net,

www.okc-pfeifer.si ,

Facebook

Instagram

Naročnik oglasnega sporočila je Denis Papič s.p.