Kako se do poletja znebiti maščobe na trebuhu?

Veliko žensk in moških se tik pred poletjem pogleda v ogledalo in ugotovi, da se tudi letos na plažo ne bodo podali samozavestno. Če se na trebuhu kopiči mehka maščoba, se težko postavimo na ogled v kopalkah. Si tudi ti med tistimi, ki jim pogled na lasten trebuh ni prijeten?

Še zdaleč nisi osamljen primer. Večina ljudi, tudi takih, ki imajo idealno telesno težo, ni zadovoljna s svojim trebuhom.

Raven in čvrst trebuh je odraz življenjskega sloga. Večinoma ga povezujemo z vadbo in gibanjem, a pravzaprav je skrivnost ravnega trebuha v prehrani. Pa ne mislimo na stradanje in krute diete, ampak na ravno pravo ravnovesje med beljakovinami, ogljikovimi hidrati in maščobami.

Preverili smo, kakšna prehrana je idealna za preobrazbo trebuha. Če te zanima, kakšne trike za vitek pas lahko uvedeš v svojo dieto, pozorno preberi nasvete, ki so jih pripravili prehrambni strokovnjaki.

Zakaj se maščoba nalaga na trebuhu?

Ko se pregrešimo s hrano, se naši "zločini" najprej pokažejo na trebuhu. Kos torte preveč in nekaj obilnih večerij zapored, pa bomo težje zaprli gumbe na hlačah.

Ampak zakaj je na udaru ravno trebuh? Je to najbolj privlačna točka za maščobne obloge?

Pri oblogah na trebuhu je pogosto na delu stresni hormon kortizol. Stres v službi in veliko dela doma? Več ko je stresa, bolj se nalaga maščoba okrog pasu. V predelu trebuha je namreč več receptorjev kortizola kot na drugih delih telesa, zato se maščobne celice kar lepijo na območje pasu.

Po drugi strani tudi nismo strokovnjaki za zdravo in uravnoteženo hrano. Pogosto mislimo, da imamo zdravo dieto, in veliko časa posvetimo izboru sestavin, ki vsebujejo čim manj maščob. V želji po prehrani brez maščob pozabimo, da mora biti prehrana predvsem uravnotežena, kar pomeni, da potrebujemo tudi maščobe.

Posledice debelega trebuha

Debel trebuh ni le moteč na pogled, ampak je pogosto alarm za pojav resnih zdravstvenih težav. Kopičenje maščobe na trebuhu je povezano z visokim krvnim tlakom, boleznimi srca in ožilja, pogosto pomeni povišan holesterol in lahko celo vodi v diabetes. Ljudje s čezmerno telesno maščobo imajo tudi povečano tveganje za srčni infarkt.

Maščoba na trebuhu lahko povzroči precej resnih zdravstvenih težav. To nikakor ni le lepotna tegoba, ampak se lahko razvije v resno grožnjo tvojemu zdravju.

Skrivnost ravnega trebuha: vadba ali hrana?

Se ti zdi, da v nedogled delaš vaje za trebušne mišice, maščoba pa se še vedno drži tvojega trebuha? Obstaja konkreten razlog, da se ne moreš znebiti maščobnih oblog. Ni vse v vadbi.

Zgolj telovadba, čeprav izvajaš zelo naporen trening, ne bo dovolj za odpravo maščobe na trebuhu. Če se želiš znebiti debelega trebuha, moraš uporabiti vse znane metode. Te zanima, katera med njimi je najbolj učinkovita?

Strokovnjaki za fitnes in nutricisti so si enotni. Če želiš vitek pas, potem moraš najprej prilagoditi prehrano. Brez uravnoteženih jedi, ki so prilagojene tvojemu telesu, starosti in metabolizmu, misija raven trebuh ne bo šla v pravo smer. Hitre rezultate dosežeš že z nekaj prilagoditvami jedilnika, vse preostalo pa je odvisno od tvoje vztrajnosti.

Pet trikov zoper zamaščen trebuh

Se sprašuješ, kaj delaš narobe pri svoji prehrani? Jesti zdravo je odlična osnova za zdravo telo, a tvoja hrana mora biti tudi uravnotežena. S tem mislimo na razmerje med ogljikovimi hidrati, beljakovinami in maščobami. Da, tudi vnos maščob je pomemben, da se znebimo maščobnih oblog, zato jih nikakor ne smeš popolnoma črtati z jedilnika.

Pa poglejmo, katerih trike lahko uporabimo v boju zoper ohlapen in neprivlačen trebuh.

#1 Manj sladkorja, manj oblog okrog pasu

Vsi ptički že čivkajo, da hrana z dodanim sladkorjem škoduje zdravju in vodi k povečani telesni teži.

Odvečni sladkor zaradi svoje sestave povzroča kopičenje maščob okoli trebuha in jeter. Pri uživanju prevelikih količin dodanega sladkorja se jetra preobremenijo s fruktozo in jo spremenijo v maščobo. Povečana maščoba v trebušnem delu in jetrih pa privede do odpornosti proti inzulinu.

Ali veš, kdo je najhujši sovražnik vitkega pasu? Sladke pijače, kot so sadni sokovi in gazirane pijače. Če se jim popolnoma odpoveš, ti bo tvoje telo nemudoma hvaležno. Pitje gaziranih pijač pač ne vodi k postavi dekleta iz poletne reklame za Coca-Colo, ampak k postavi Božička iz decembrske različice.

#2 Beljakovine na pomoč pri hujšanju

Beljakovine so tvoje skrito orožje pri hujšanju. Raziskave so pokazale, da proteinska dieta zmanjša željo po hrani in spodbudi metabolizem, da pokuri tudi do sto kalorij več na dan.

Če si si zastavil cilj, da boš izgubil kilograme pred poletjem, bo povečanje vnosa beljakovin tvoja najuspešnejša strategija. Beljakovine so lahko še posebej učinkovite pri zmanjševanju maščobe v trebuhu. Tisti, ki zaužijejo več beljakovin, imajo manj težav z nalaganje maščobe na trebuhu.

Kako povečati vnos visoko proteinske hrane? Zaužij več jajc, rib, stročnic, mesa in mlečnih izdelkov. Sirotka je na primer odličen vir beljakovin, z njo pa lahko pripraviš okusen proteinski napitek.

#3 Vlaknine zmanjšajo apetit in topijo maščobo

Vlaknine so pravzaprav neprebavljive, a zelo pomembne za presnovo. Če se želimo znebiti kilogramov in maščobe na trebuhu, moramo poseči po vlakninah. Te bodo nase vezale vodo v črevesju in ustvarile sluz, ki upočasni absorpcijo hranil in daje dolgotrajen občutek sitosti.

Na podlagi dolgoletne študije so strokovnjaki dokazali, da deset gramov topnih vlaknin na dan zmanjša količine maščobe v trebušni votlini za štiri odstotke. Vlaknine torej topijo trebušno maščobo.

V svojo dieto vključi čim več rastlinske hrane, kot so stročnice, sadje, žitarice, predvsem pa oves.

#4 Manj ogljikovih hidratov

Ogljikovi hidrati odlično spodbujajo apetit, zato jih moramo imeti čim bolj pod nadzorom. Če ti uspe zmanjšati vnos ogljikovih hidratov, bo tudi tvoj apetit upadel.

Študije so pokazale, da diete z zelo malo ogljikovimi hidrati privedejo do celo trikrat višje izgube teže kot diete z nizko vsebnostjo maščob. Če torej izbiraš med ogljikovimi hidrati in maščobami, raje opusti ogljikove hidrate. Manj ko bo testenin in kruha, bolj vitek bo pas.

#5 Redna vadba

Dobro zasnovana vadba bo dala piko na i tvoji prehrani. Povsem drži, da je za vitek pas treba skrbno izbrati živila ter paziti na količine in razmerja, vendar brez vadbe ne bo čvrstega centra, ki skrbi za pravilno držo in gibanje. Še posebej po 30. letu mišična masa začne upadati, zato moraš za čvrste mišice poskrbeti z redno vadbo.

Raznolikost jedilnika za vitek pas

Tik pred poletjem se mnogi vprašajo, ali so pripravljeni za kopalke. Čeprav je do dopusta le še slab mesec, lahko do takrat dosežeš vidne rezultate. Že v nekaj tednih lahko bistveno spremeniš svoje počutje in videz, če le optimiziraš svoje prehrambne navade. Za vitek pas niso potrebne stroge diete, treba je le jesti uravnoteženo. Predstavili smo pet splošnih nasvetov, kako do ravnega trebuha s spremembami jedilnika, najučinkovitejša priprava na poletje pa bo personaliziran jedilnik.

