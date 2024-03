Kako prepoznati kakovosten kolagen?

Izbira izdelkov za nego kože in zdravje telesa je danes obsežnejša kot kadarkoli prej. Na trgu je mogoče najti najrazličnejše možnosti, ki imajo pozitiven vpliv na kožo, lase in nohte. Med njimi zagotovo izstopa kolagen, ki ima pomembno vlogo pri zdravju kože, las, nohtov in sklepov. Ker ga s starostjo naše telo ne proizvaja več dovolj, se svetuje, da ga v svoje telo vnašamo z dodatki. V nadaljevanju preverite, kaj je treba upoštevati pri izbiri kolagena, od pomožnih sestavin in njihove učinkovitosti do načina uporabe in preverjenih proizvajalcev.

Zakaj je dobro jemati kolagen?

Kolagen je pomemben protein v telesu, ki igra ključno vlogo pri zdravju kože, las, nohtov in sklepov, a s starostjo upada, in to že zelo zgodaj.

Naše telo po 20. letu samo ne proizvaja več toliko kolagena kot pred tem. Najhitrejši upad pa se zgodi po 40. letu. Do takrat ga izgubimo že tretjino. To pa je dovolj zgovorno dejstvo, ki nas prepriča, da ga je zato dobro nadomeščati že zgodaj, sicer nam vidni in nevidni znaki staranja ne uidejo.

Ribji ali goveji kolagen?

Kolagen najdemo v različnih virih. Najpogosteje se uporabljata goveji in ribji kolagen. Goveji kolagen se izdeluje iz goveje kože in kosti, ribji pa iz ribjih lusk, kože in hrustanca. Oba imata podobne koristi, vendar obstajajo nekatere razlike.

Glavne prednosti govejega kolagena:

Vsebuje raznoliko paleto aminokislin, ki so pomembne za zdravje kože, las in nohtov.

Primeren je za alergike na ribe in jajca.

Prednosti ribjega kolagena:

Ribji kolagen se zelo dobro absorbira in upočasni znake staranja.

Primeren je tudi za vegetarijance, ki jedo ribe.

Obstaja pa še en kolagen – kolagen na osnovi jajčne lupine, ki je nativna vrsta kolagena, ki se pridobiva iz membrane jajčne lupine.

Ta vrsta kolagena je manj znana in manj pogosta kot goveji ali ribji kolagen, vendar ima svoje prednosti:

visoka biološka uporabnost: kolagen na osnovi membrane jajčne lupine je nativni kolagen, ki ga najdemo tudi v človeški koži,

naravni vir: jajčne lupine so naravni vir kolagena, kar pomeni, da je pridobivanje te vrste kolagena običajno bolj ekološko prijazno in trajnostno,

primeren je tudi za vegetarijance.

Izbira med govejim, ribjim ali pa kolagenom na osnovi membrane jajčne lupine je odvisna od vaših osebnih preferenc in prehranskih potreb. Ne glede na to, katerega boste izbrali, pa bodo vsi trije prispevali k lepši koži, lepšim lasem in močnejšim nohtom, pri čemer sta ključna doslednost pri jemanju in upoštevanje priporočenih odmerkov za doseganje najboljših rezultatov.

Zakaj izbrati Medexovo Beauty linijo kolagenov?

Učinkovitost Medexovih kolagenov potrjujejo klinične raziskave .

Medexovih kolagenov . Pričakujete lahko vsaj do 33 % izboljšan videz kože , lepe lase in močne nohte.

, Medexovi kolageni vsebujejo tudi podporne sestavine, kot so hialuronska kislina, vitamini, minerali …, za izboljšano absorpcijo in učinek, celovito nego in ciljane potrebe.

…, za izboljšano absorpcijo in učinek, celovito nego in ciljane potrebe. Izbirate lahko med kolageni različnega izvora (goveji, ribji, iz membran jajčne lupine).

(goveji, ribji, iz membran jajčne lupine). Izbirate lahko med različnimi načini uporabe (tekočina, prah za pripravo instant napitka, kapsule), s tem pa tudi med različnimi okusi (malina, črni ribez, borovnica, brusnica, limona).

(tekočina, prah za pripravo instant napitka, kapsule), s tem pa tudi med (malina, črni ribez, borovnica, brusnica, limona). Izberete lahko kolagen brez kakršnihkoli sladil ali sladkorja, brez umetnih arom in konzervansov – izključno s sestavinami, ki jih potrebujete.

– izključno s sestavinami, ki jih potrebujete. Na voljo tudi alternativa za vegane .

. V vseh naših izdelkih uporabljamo izključno patentirane kolagene (edinstveno in zaščiteno obliko, razvito v lastnih razvojnih laboratorijih in proizvedeno v Sloveniji).

(edinstveno in zaščiteno obliko, razvito v lastnih razvojnih laboratorijih in proizvedeno v Sloveniji). Odmerki kolagena so natančno preračunani glede na vrsto le-tega, tako kot so jih uporabljali v kliničnih študijah.

glede na vrsto le-tega, tako kot so jih uporabljali v kliničnih študijah. Medexovi kolageni se lahko pohvalijo z dolgoletno tradicijo , saj so bili prvi na tržišču v Sloveniji, že od leta 2008.

, saj so bili prvi na tržišču v Sloveniji, že od leta 2008. Na njih prisegajo številne zadovoljne uporabnice.

Kako se odločiti za pravi kolagen?

Vsi Medexovi lepotni kolageni bodo prispevali k lepi in čvrsti koži, lasem in nohtom, pri tem pa imate možnost izbire med različnimi vrstami kolagena z različnimi podpornimi sestavinami, odvisno od vaših prioritet in težav.

Je vaša glavna skrb koža z že vidnimi znaki staranja?

KOLAGEN LIFT V TEKOČINI vsebuje hidroliziran ribji kolagen Naticol® s podpornimi sestavinami, kot so elastin, hialuronska kislina, vitamini C, E, B3 (niacin), D3, A ter minerala cink in selen. Gre za najnaprednejšo formulo na trgu, ki vidno zmanjšuje gube. Izdelek je brez umetnih arom in barvil, z okusom maline in črnega ribeza.

Si želite preprečiti vidne znake staranja kože?

KOLAGEN LIFT V PRAHU s hidroliziranim ribjim kolagenom Naticol®, hialuronsko kislino in vitaminom C bo poskrbel za čvrsto in elastično kožo. Izdelek je brez umetnih arom in barvil, brez sladil ali sladkorja, s prijetnim okusom borovnice in brusnice.

Vas mučijo neenakomerne pigmentacije kože?

KOLAGEN Q+ V KAPSULAH z nativnim kolagenom Ovoderm® iz membran jajčne lupine, s koencimom Q10 in vitaminom C bo poskrbel za regeneracijo poškodovane, razdražene kože in neenakomerno pigmentacijo, kot so rdeče lise, starostne pege … Izdelek je primeren tudi za vegetarijance.

Vas v prvi vrsti skrbijo lomljivi nohti in celulit?

KOLAGEN LIFT V STEKLENIČKAH s hidroliziranim govejim kolagenom Verisol®, hialuronsko kislino in niacinom je primeren predvsem za tiste, ki želite zmanjšati lomljenje nohtov, jih okrepiti, pospešiti njihovo rast in zmanjšati celulit. Izdelek je brez umetnih arom, barvil in sladkorja, z okusom limone.

Je vaš glavni cilj pospešiti rast las in izboljšati njihov lesk?

KOLAGEN Z VITAMINOM C v prahu vsebuje hidroliziran kolagen Peptiplus® in vitamin C. Primeren je predvsem za vse, ki želite pospešiti rast las, izboljšati njihov volumen in lesk. Izdelek je nevtralnega okusa, brez umetnih arom, barvil, sladil ali sladkorja.

Izbira kolagena glede na način uporabe, podporne sestavine, vrsto težave ...

Ko izbirate kolagen, se lahko odločite glede na način uporabe, podporne sestavine, ki jih iščete, vrsto kolagena, ki ga želite, ali pa prednostno glede na svojo največjo težavo (koža, nohti, lasje, celulit).

Podporne sestavine, ki spremljajo kolagene:



ELASTIN je beljakovina, ki daje naši koži elastično strukturo in oporo ter ohranja mladosten videz. S staranjem se naravna proizvodnja elastina tako kot kolagena zmanjšuje, kar privede do povešene kože.

HIALURONSKA KISLINA napolni prostor med kolagenskimi vlakni. Znana je po svoji izjemni sposobnosti zadrževanja vlage, kar je ključno za ohranjanje zdrave in hidrirane kože, vse to pa vpliva na njeno elastičnost. Ima tudi sposobnost spodbujanja procesov celjenja kože, pomaga pri obnavljanju poškodovane ali vnete kože ter lahko pomaga pri zmanjšanju rdečice in draženja. Hialuronska kislina je naravno prisotna snov v koži, vendar se njena proizvodnja in raven zmanjšujeta s staranjem, zato jo je treba dodajati v obliki prehranskega dopolnila.

VITAMIN C deluje kot močan antioksidant in pomaga zaščititi kožo pred škodljivimi prostimi radikali, ki jih povzročajo UV-žarki, onesnaževanje in drugi dejavniki okolja. Prosti radikali lahko poškodujejo kožo, povzročijo prezgodnje staranje in prispevajo k pojavu gubic. Prav tako pa vitamin C spodbuja proizvodnjo kolagena.

NIACIN (VITAMIN B3) pomaga uravnavati proizvodnjo sebuma, pomaga pri uravnavanju pigmentacije in teksture kože ter ima protivnetne in antioksidativne lastnosti.

KOENCIM Q10 deluje kot antioksidant v koži, ščiti kožo pred reaktivnimi kisikovimi vrstami, ki so posledica UV-sevanja ter drugih okolijskih in notranjih dejavnikov. Raven koencima Q10 se v koži in telesu z leti zmanjšuje. To je del naravnega procesa staranja. Nizka raven tega pa prispeva k izgubi elastičnosti kože, pojavu gubic in zmanjšani sposobnosti kože, da se zaščiti pred škodljivimi vplivi okolja. Zato je priporočljivo nadomeščanje v obliki prehranskega dopolnila.