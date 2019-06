Kako naj nosečnice in mlade mamice skrbijo za svoje intimne predele?

Oglasno sporočilo

Za številne ženske sta nosečnost in porod čudoviti izkušnji, ki za vedno spremenita njihovo življenje. Čeprav v tem občutljivem obdobju večinoma postajajo bolj pozorne na nego telesa, pa morajo paziti na nekatere pasti in informacije iskati samo pri preverjenih virih. Za strokovne nasvete smo se obrnili na ginekologinjo Andrejo Štolfa, dr. med., svoje izkušnje pa nam je zaupala tudi Danijela Č. Sluga, mlada mamica in avtorica priljubljenega bloga Mami na OFF.

Dr. Štolfa opozarja, da lahko hormonske spremembe, ki se zgodijo v obdobju nosečnosti, vodijo do neravnovesij ter pripomorejo k nastanku neprijetnih vnetij kože in sluznice. V nosečnosti se tako lahko hitreje pojavijo glivične okužbe, ki pa jih lahko preprečimo z ustrezno intimno nego. V vročih poletnih dneh, ki so pred nami, morajo biti nosečnice še posebej previdne in nameniti več pozornosti ustrezni intimni negi. "Odsvetujemo kopanje v bazenih, kjer lahko pride tudi do okužb nožnice. Ob nezdravljenju lahko kasneje v nosečnosti vodijo v prezgodnji porod. Svetujemo preoblačenje kopalk tudi po kopanju v čistem morju, in sicer v kopalke ali kratke hlače iz bombaža, ki so bolj zračne," svetuje dr. Štolfa.

Tudi Danijela je opazila, da je v obdobju nosečnosti postala bolj pozorna na nego intimnih predelov: "Nosečnice se v tem pomembnem obdobju zagotovo še bolj trudimo, da svojemu dojenčku zagotovimo najboljše pogoje za rast in razvoj. Moram priznati, da sem ravno med prvo nosečnostjo začela redno uporabljati intimna mila za nego, to navado pa sem ohranila vse do danes."

Čeprav so dandanes informacije in nasveti o intimni negi dostopni skoraj na vsakem koraku, pa se Danijeli zdi, da se v Sloveniji še vedno premalo govori o tej tematiki: "Govori se bistveno več, a vseeno premalo ali pa se informacije išče pri nepreverjenih oz. nestrokovnih virih. To se mi zdi največja težava. V redu je, če iščemo izkušnje, a vseeno moramo biti pozorne, katere od nestrokovnih predlogov in nasvetov bomo dejansko uporabile ali preizkusile."

Na pasti nepreverjenih informacij na spletu opozarja tudi dr. Štolfa in pojasnjuje, kaj ustrezna intimna nega sploh je: "Ustrezna intimna nega pomeni urejen videz ter zdravje kože in sluznic intimnih predelov. Dekleta in ženske lahko dobijo ustrezne strokovne informacije, če jih iščejo. Zdravniki in medicinsko osebje so lahko vir informacij, mame in druge ženske v družini učijo z zgledom, ravno tako tudi prijateljice. Zelo pogost vir informacij je v zadnjem času splet, vendar na njem najdemo tudi take, ki niso ustrezne ali so celo škodljive. Strokovnjaki svetujemo, da se ženske držijo strokovnih informacij in ne prebirajo nepreverjenih forumov."

Posebno pozornost morajo nosečnice in mlade mamice nameniti tudi izdelkom, ki jih uporabljajo za intimno nego, saj lahko z izdelki z neustreznim pH porušijo naravno ravnovesje sluznice. Tega se zaveda tudi Danijela, ki pri izbiri izdelkov za intimno nego poudarja, da morajo biti kakovostni in nežni do kože: "Ker se ženske po porodu pogosto srečujemo s povečano občutljivostjo, je pomembno tudi to, da izdelki ne dražijo ter so primerni za občutljivo kožo in sluznico," dodaja.

Za nežno intimno nego je za nosečnice in mlade mamice še posebej primerno intimno milo Chilly Delicate, ki z naravnimi izvlečki aloe in nepozebnika deluje blagodejno in pomirjujoče ter pomaga ohranjati naravno ravnovesje sluznice.

Pojem pod tušem z izdelki za intimno nego Chilly

Chilly kot vodilna znamka izdelkov za intimno nego v sodelovanju z Združenjem ginekologov in porodničarjev Slovenije ozavešča Slovenke o pomenu pravilne intimne nege v različnih življenjskih obdobjih. #Pojempodtušem spodbuja ženske, da na družbenih omrežjih delijo glasbo oz. pesmi, ki si jih najraje zapojejo pod prho, in tako spodbudijo sovrstnice k razmisleku o pomenu intimne nege v vseh življenjskih obdobjih.

V teh dneh sledite Mami na OFF na njenih družbenih omrežjih in sodelujte v glasbeno obarvani nagradni igri, za vse novosti o blagovni znamki Chilly pa spremljajte stran Chilly Slovenija na Facebooku.

Naročnik oglasne vsebine je Bolton Adriatic d.o.o.