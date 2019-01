Kako mi je naraven program za uravnavanje diabetesa pomagal, da še naprej brezskrbno živim!

Oglasno sporočilo

Da je zdravje najpomembnejša stvar, in da je takrat, ko ni vse v najlepšem redu važno le to, da ozdravimo, ljudem postane jasno šele, ko se pojavijo prve resnejše zdravstvene težave.

Sem Danica Palčič, 44-letna učiteljica iz Kopra, mati 2 otrok. Povedala vam bom svojo življenjsko zgodbo o tem, kako sem dobila boj z diabetesom in ga obdržala pod nadzorom. Ko sem imela 35 let, so mi diagnosticirali diabetes tipa 2. Čeprav je diagnoza diabetesa tipa 2 lahko zastrašujoča, je vseeno mogoče nadzirati sladkor v krvi in voditi zdravo življenje. Ko sem izvedela, da imam sladkorno bolezen oziroma diabetes, sem bila šokirana. Tedaj niti nisem vedela, da obstaja delitev diabetesa, da se sladkorna bolezen tipa 2 pojavi v 90 % primerov in da je veliko pogostejša in manj nevarna od sladkorne bolezni tipa 1 (pojavlja se v 7–10 % primerov). Zame je bil diabetes takrat obolenje, nevarno za celotno zdravje in življenje bolnika.

Čutila sem, da nekaj ni v redu z mano, ampak nisem takoj reagirala

Kot sem že omenila, negativne spremembe so se pojavile v mojem 35. letu. Pričela sem pospešeno hujšati, bila sem kronično utrujena, čeprav nisem delala nič težkega in nenehno sem bila žejna. Žeja je bila tako močna in pogosta, da bi lahko spila liter vode. Ponoči sem veliko več urinirala in imela sem potrebo po uriniranju, ki sem jo komaj obvladovala.

Najbolj me je prestrašila izguba teže. To mi je bilo še posebej čudno, saj sem vedno imela več kilogramov od priporočenih za mojo višino in leta. V tem obdobju nisem vpeljala nobene spremembe v prehrano, niti se nisem intenzivno ukvarjala s kakšno fizično aktivnostjo, tako da to niso mogli biti razlogi za nenadno hujšanje. Zaradi nepojasnljive spremembe v telesni teži sem najprej pomislila na težave s ščitnico in motnje njenega delovanja.

Ko se je moje stanje poslabšalo, so izvidi pokazali, da imam diabetes tipa 2

Kot marsikdo sem si tudi sama rekla, da ne grem takoj k zdravniku, temveč bom raje počakala, da vidim, kako se stvari odvijajo. Enostavno mi ni bilo do vseh teh pregledov. Ampak, kdor čaka, dočaka. Če nisem zlepa hotela videti, kaj se dogaja z mojim zdravjem, sem sedaj morala zgrda.

Enkrat ko sem bila v učilnici in predavala novo snov svojim učencem, sem začutila, kako se mi drhti glas in se mi roke tresejo, kot da bi se po njih premikali trni. Vid se mi je naenkrat zameglil in počasi sem pričela izgubljati zavest. Takoj zatem so moji učenci poklicali rešilca in bila sem rešena. Naredili so mi raziskave, njihovih rezultatov pa se nisem veselila. Čutila sem, da nekaj ni v redu. Izvidi so pokazali povišane vrednosti glukoze v krvi in urinu. Moj sladkor v krvi je bil tako povišan, da je znašal 20,4 mmol/l. Diagnosticirali so mi sladkorno bolezen tipa 2, ki je precej napredovala. K temu dejstvu spadajo vsi simptomi, ki sem jih trpela, pred katerimi pa sem zatiskala oči.

Terapija sama ni bila dovolj za uravnavanje mojega visokega sladkorja v krvi

Ne morem vam opisati, kako sem se takrat počutila. Tistih dni se spominjam po tem, da sem jih preživela v ambulanti in ordinacijah in čakala na navodila za primerno zdravljenje in recepte za zdravila, da bi lahko nadzorovala to niti malo nedolžno bolezen.

V strahu pred tem novim stanjem, ki me je doletelo, sem se takoj pričela držati predpisanega zdravljenja. Že prvi mesec sem čutila, da ga težko prenašam. Bila sem popolnoma brez življenja, mlahava in imela sem nenehne slabosti in vrtoglavice. Ko sem to povedala svojemu zdravniku, sem dobila odgovor, da je to normalna reakcija , dokler se organizem ne navadi na zdravljenje. Kljub vsemu pa sem tudi opazila, da se začetni poskusi za uravnavanje mojega sladkorja niso pokazali kot uspešni.

Zdravljenje sem težko prenašala deloma tudi zato, ker sem podzavestno zavračala dejstvo, da so mi diagnosticirali diabetes tipa 2. Sama misel na to, da bom morala vse življenje jemati zdravila, paziti, kaj jem in se držati diete, me je spravljala v depresijo. Padanje v depresijo je bila zadnja stvar, ki sem jo potrebovala, ampak zgodilo se je. Depresija je eden najpogostejših sprožilcev padca imunskega sistema, slab imunski sistem pa je le še poslabšal moje stanje. Dneve sem preživljala v svoji sobi, izolirana od sveta in svoje družine, katero mi je uspelo prepričati, da potrebujem le počitek, in da si bom vzela bolniško, da opravičim izostanke v službi.

Sledil je nov napad, ki je prestrašil tako mene kot mojo družino

Po samo enem tednu nerednega jemanja zdravil in depresije, ki me je doletela, se mi je stanje ponovno poslabšalo. Sladkor v krvi je tokrat znašal 21,4 mmol/l. Prišla sem do te točke, ko sem skoraj padla v komo. Ko je moj mož izvedel, zakaj je prišlo do tega, se je usedel in se resno pogovoril z mano. Rekel mi je, da se moram zresniti, sprejeti svoje stanje in ga držati pod kontrolo tako, da redno jemljem zdravila. Videla sem, da mu ni vseeno, ko je to govoril, ampak moral je delovati močan pred mano in najinimi hčerkami.

Moj mož mi je bil ves čas v veliko podporo. Redno je spremljal moj sladkor v krvi, moje počutje in nenehno me je crkljal. V teh dneh mi je bilo malo bolje, ampak sem še vedno občasno čutila stranske učinke zdravljenja. Najbolj naju je skrbelo to, da sva oba videla, da sama terapija, ki jo je predpisal zdravnik, ni dovolj za uravnavanje in stabiliziranje ravni sladkorja v krvi . Še več, raven sladkorja je nenehno nihala in oba sva se po tihem bala novega napada.

Mož mi je obljubil, da se bo z vsemi močmi potrudil najti boljšo rešitev

In tako se je tudi zgodilo. Nekega večera sem šla spat in z neko prijetno slutnjo, zjutraj, ko pa sem se zbudila, sem videla moža, kako sedi poleg mene. Z nasmehom na obrazu mi je rekel, da je našel naravno rešitev za nadziranje mojega diabetesa! Prav tistega večera, ko sem šla spat s prijetno slutnjo, je on ostal še dolgo časa v dnevni sobi in na internetu iskal nekaj učinkovitega in brez stranskih učinkov, kar je na tisoče ljudem pomagalo pri doseganju normalnih ravni sladkorja v krvi.

Rekel je, da vsi diabetiki hvalijo knjigo oziroma program Diabetes NoMore. Rekel je naslednje: "Mnoge je zaščitil pred posledicami diabetesa in jim dvignil kakovost življenja, jaz pa si želim, da prav tako pomaga tebi!" Močno sem ga objela in mu rekla, da sem pripravljena prebrati program. Nisem bila skeptična glede te rešitve, saj mi je takoj pojasnil, da so nasveti v knjigi popolnoma drugačni od vsega, s čimer sem se do sedaj srečala, ko gre za uravnavanje diabetesa. On jo je prebral čez noč in mi zagotovil, da se bom z veseljem držala nasvetov iz te knjige.

Zakaj se jih ne bi? Knjiga je bila polna nasvetov in smernic za naravno uravnavanje diabetesa in nadziranja sladkorja v krvi, ki jih je dolga leta raziskoval, potem pa zbral v en program, svetovni znanstvenik in strokovnjak za diabetes, Alan Brown. Najbolj pomembno je to, da program Diabetes NoMore ne vključuje zdravljenja z zdravili, ki povzročajo stranske učinke, kot so padanje v nezavest, slabost, diareja, in ne ustvarjajo predpogojev za razvoj raka, srčne in možganske kapi.

Nobena druga metoda ne očisti toksinov iz telesa kot Diabetes NoMore

Vse, kar mi je mož povedal o tem programu, se je izkazalo za resnično. Nič, popolnoma nič, mi ni tako očistilo organizma škodljivih snovi, mi vrnilo energije, premagalo mojega diabetesa in uravnalo sladkorja v krvi, kot pa sledenje korakom za razstrupitev iz knjige Diabetes NoMore. Glede na to, da nisem mogla prenesti dejstva, da so zapleti, ki jih povzroča nepravilno uravnavanje diabetesa tipa 2, lahko vzrok za smrt, je ta program prišel kot rešitev v zadnjem trenutku.

Alan Brown in njegov naravni program za nadziranje sladkorne bolezni in uravnavanje ravni sladkorja v krvi Diabetes NoMore sta postala močna konkurenta farmacevtskim podjetjem. Sprašujete se, zakaj? Zato, ker farmacevtska podjetja ne morejo več služiti na diabetesu tako, da diabetikom prodajajo draga zdravila. Končno je nekdo temu naredil konec!

Diabetes NoMore premaga razvoj diabetesa brez drastičnih sprememb življenjskega stila

Ta čudodelen program, ki sem ga odkrila zahvaljujoč možu, je zdrava in močna alternativa za preprečevanje, zdravljenje in zaustavitev diabetesa – enega od največjih množičnih morilcev. Detoksikacija organizma, čiščenje jeter, upadanje ravni sladkorja v krvi in držanje diabetesa pod kontrolo potekajo korak za korakom brez večjih odrekanj. Zahvaljujoč temu programu sem spoznala, katera živila so najboljša zame in katero hrano lahko uživam. Prej sem mislila, da je seznam dovoljenih živil kratek, ampak knjiga Diabetes NoMore me je prepričala, da ni tako.

Program in terapijo uporabljam vzporedno, saj ima tako terapija večji učinek. Diabetes NoMore mi je vrnil nasmeh na obraz in stabiliziral sladkor v krvi že v 2 tednih uporabe. Če bi se tudi vsi vi, ki trpite za sladkorno boleznijo katerega koli tipa in oblike, radi ponovno brezskrbno smejali, premagali svoj diabetes, namesto, da vas ta drži v krempljih, in se rešili stalnih kontrol sladkorja v krvi in vbodov z iglo, naročite program Diabetes NoMore še danes in prenovljeni stopite v nov dan!