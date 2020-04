Kako lahko CBD izboljša imunski sistem

Oglasno sporočilo

CBD ima mnogo pozitivnih lastnosti, pomaga tako pri mentalnem kot fizičnem zdravju. Sem spada tudi krepitev imunskega sistema. Naloga imunskega sistema je zaznava in obramba pred boleznimi. Šibek lahko vodi k avtoimunosti, ko lastno telo napade zdrava tkiva, kar je vzrok avtoimunih bolezni, kot so rak, HIV/aids, multipla skleroza, alergije in vnetja.

Imunski sistem in kanabinoidi

V telesu imamo endokanabinoidni sistem, homeostatični regulator, kar pomeni, da pomaga, da vse funkcije v telesu delujejo skladno. Med fiziološke procese, ki jih regulira, spadata tudi imunost in inflamacija (= vnetje). Potrebnih je še več raziskav, a predvidevajo, da lahko kanabinoidi, kot je CBD, vplivajo na endokanabinoidni sistem.

Imunski sistem in CBD

CBD deluje kot imunosupresant. Zmanjša vnetje, ki je eden glavnih razlogov za avtoimune bolezni. Prav tako pomaga krepiti imunski sistem, ob prevelikem delovanju pa ga zavira. Pri različnih boleznih pride do hiperakrivnega imunskega odziva. To pomeni, da organizem preveč reagira ob stiku z antigeni, tujki v telesu. Tako uničuje tudi zdrava tkiva in povzroča bolečine. Novejše raziskave so dokazale, da na ta način lajša bolečine pri bolnikih z multiplo sklerozo, saj izboljša njihovo mobilnost.

Eden izmed načinov, kako deluje imunski sistem, je tudi apoptoza, to je kemijska reakcija, ki spodbuja k samouničenju bolnih celic. Rakave celice znajo "prelisičiti" imunski sistem in tako apoptozo uporabijo sebi v prid. Ne uničijo svojih celic, ampak zdrave celice v telesu, kar povzroči hitrejše širjenje obolelih celic in rast tumorjev.

CBD zavira njihovo širjenje in rast tumorjev, ker popravlja narejeno škodo in pospešuje delovanje apoptoze. Prav tako krepi imunski sitem, da imajo bolniki med kemoterapijo manjše težave s slabostjo.

CBD in HIV/aids

HIV in aids napadata imunski sistem. Tako se telo ni zmožno boriti proti različnim virusom in bakterijam, ki povzročajo druge bolezni. Ker CBD krepi imunski sistem, pripomore k manjši škodi ob tej bolezni. Raziskava iz leta 2015 je pokazala, da imajo bolniki, ki uporabljajo CBD, veliko več imunskih celic CD4, celic, ki se borijo proti HIV, kot tisti, ki ga ne. Prav tako CBD povečuje število T-celic, ki sodelujejo pri apoptozi.

CBD izdelki

Če se želite sami prepričati o blagodejnih učinkih za svoj imunski sistem, vam priporočamo obisk spletne trgovine CBDSmartShop. Pripravili smo odlično izbiro izdelkov s CBD-jem preverjene kakovosti. Dodatne informacije lahko prejmete v naši prodajalni v Mariboru ali nas pokličete po telefonu oziroma nam pišete po elektronski pošti.

Članek je oglasno sporočilo in ne predstavlja mnenja uredništva portala Siol.net.

Naročnik oglasnega sporočila je Taipan Agems d.o.o.