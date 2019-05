Kako do specialista v nekaj dneh

Ko pride do poškodbe ali zdravstvene težave, se je treba takoj odzvati, a kaj, ko nas na poti do specialista prepogosto zaustavijo čakalne dobe. Zato so pri Vzajemni poskrbeli za posebno Zdravstveno polico , ki vam pomaga do hitrega pregleda pri specialistu.

Ko pomislimo na pregled pri specialistu, je naša prva misel čas, ki ga imamo vedno premalo, poleg tega pa tudi ne vemo, kje bi lahko najhitreje prišli na vrsto. Za reševanje svoje težave si moramo vzeti kar nekaj časa, raziskati čakalne dobe pri različnih ponudnikih zdravstvenih storitev ter nato še počakati, da pridemo pri specialistu na vrsto. Lahko se odločimo za samoplačniške storitve, pri katerih so cene med izvajalci zelo različne in pogosto tudi visoke.

Vzajemna je zato oblikovala zavarovanje, ki omogoča hiter dostop in obravnavo pri specialistih ter s tem omogoči pot do hitre diagnoze. Prav tako nudi hiter dostop do preko 850 operativnih posegov doma in v tujini.

Da bi svojim zavarovancem pomagali do hitrejše rešitve zdravstvene težave, vam pri Vzajemni nudijo zavarovanje Zdravstvena polica. Z njim lahko zavarovanci hitro začnejo zdravljenje, ne da bi jih morali skrbeti stroški.

Zdravstvena polica omogoča veliko več kot zgolj hitro obravnavo. Zavarovalnica za zavarovanca v celoti pripravi načrt zdravljenja in mu pomaga vse od začetka do zaključka zdravljenja. Organizirajo mu obisk pri zdravniku specialistu in poskrbijo za hitro organizacijo operativnega posega. Tako lahko zavarovanci hitro začnejo proces zdravljenja, pri čemer jim ni treba skrbeti za stroške.

Foto: Getty Images

Primer: V primeru poškodbe ali bolezni tako zavarovanec samo kontaktira Vzajemnin asistenčni center, kjer uredijo vse potrebno za hiter dostop do potrebne storitve. Za zavarovanca v celoti pripravijo načrt zdravljenja in mu pomagajo ter ga vodijo vse od začetka do zaključka zdravljenja. Organizirajo obisk pri zdravniku specialistu in poskrbijo za morebitno organizacijo operativnega posega. V Vzajemnin asistenčni center je tako na primer poklicala gospa, ki je bila stara 35 let in je že imela sklenjeno Zavarovalno polico z mesečno premijo 25,91 evra. Zaradi poškodbe kolena je obiskala osebnega zdravnika, ki pa jo je napotil k specialistu, kjer je naletela na dolge čakalne dobe. V Vzajemni so ji preko asistenčnega centra za pregled pripravili nekaj ponudb pri njihovih pogodbenih izvajalcih specialističnih storitev. Zavarovanka si je tako lahko sama izbrala kraj, termin ter pri katerem izvajalcu zdravstvenih storitev želi pregled opraviti. Na vrsto je prišla v petih dneh, stroške pregleda pa je pokrila zavarovalnica. V primeru, da bi bila potrebna tudi operacija kolena, bi ji zavarovalnica poiskala, organizirala in krila stroške operativnega posega.