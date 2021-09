Je uživanje kolagena koristno za starejše?

Oglasno sporočilo

Čeprav se je težko zoperstaviti zakonom narave, obstajajo povsem naravne rešitve za izboljšanje počutja, videza in zdravja v starosti.

Pregledali smo študije, ki so jih opravili na mednarodno priznanih univerzah in v laboratorijih, da bi dognali, ali obstaja učinkovita formula za izboljšanje kakovosti življenja v starosti. Njihove ugotovitve so presenetljive, rešitev pa je preprosta.

Kaj se dogaja v telesu, ko se staramo?

Starost in proces staranja sta lahko lepa, če telo ne povzroča preglavic. Pogosto pa je doživljanje starosti precej drugačno. Bolečine v sklepih, pomanjkanje prožnosti, upadla koža in izpadanje las so pogosti neželeni spremljevalci staranja.

Se ti dogaja, da ob pogledu v ogledalo vidiš le žalostno senco svoje mladosti?

Zelo težko je nemočno opazovati, kako življenjska energija polzi proč. Da bi ustavili neprijetne znake staranja, moramo najprej razumeti, zakaj do njih sploh prihaja. V čem je torej skrivnost staranja? In kako se lahko staramo tako, da ostajamo vitalni in polni energije?

S staranjem namreč upada sposobnost telesa, da proizvaja kolagen. Po dvajsetem letu starosti se nastajanje kolagena upočasni, do štiridesetega leta pa ga telo proizvede kar za tretjino manj. Brez ključnega gradnika se telo težko zoperstavi izzivom staranja.

Zakaj je kolagen pomemben?

Kolagen je najpogostejša beljakovina v telesu, ki je zaradi pestre aminokislinske sestave pomemben gradnik v telesu. Pogosto mu rečemo kar čudežni gradnik, saj je kolagen pomemben del kože, arterij, sklepnega hrustanca, nohtov, las in črevesja.

Brez kolagena bi bili precej okrnjeni v gibanju in videzu. Ta čudežna beljakovina daje telesu oporo in obliko, hkrati pa omogoča prožnost in gibljivost.

Ko se s staranjem proizvodnja kolagena v telesu zmanjšuje, se pojavijo neprijetne posledice, kot so povešena koža, gube, okrnelost sklepov in izpadanje las. Ker je kolagena manj kot v mladosti, se zmanjša tudi trdnost kosti. Posledično smo bolj nagnjeni k poškodbam, bolečinam v sklepih in celo zlomom kosti.

Povedano preprosto, več kolagena pomeni manj težav, povezanih s staranjem.

Kolagen ne omogoča le zdravja telesa, ampak vpliva tudi na počutje. Ko se dobro počutimo, izžarevamo povsem drugačno energijo kot takrat, ko smo obremenjeni in pod stresom.

Kolagen pod drobnogledom mednarodnih študij

V zadnjih letih je bilo o kolagenu veliko zapisanega, saj so se na trgu pojavili številni kolagenski izdelki. Znanstveni dokazi so ključni, ko se odločamo za prehrambne dodatke.

Še posebej v obdobju, ko po spletu kroži veliko ljudske modrosti in nepreverjenih informacij, so klinične študije tiste, ki nas vodijo do pravih izbir za naše zdravje. Preverili smo znanstveno dokazane učinke kolagena v študijah, ki so se osredotočile na starostnike.

#1 Izboljša kostno gostoto

Se bojite poroznosti kosti v starosti? Kdo pa se je ne. To je ena najbolj izrazitih in zahrbtnih tegob staranja, saj lahko že nedolžen padec zahteva dolgotrajno okrevanje. Študija, objavljena v Journal of Biological Chemistry, je preučevala učinke jemanja kolagena na 131 ženskah po menopavzi. Ugotovili so, da se je zaradi jemanja kolagena mineralna gostota kosti močno povečala.

To je odlična novica za ženske, ki so še posebej izpostavljene izgubi kostne gostote. Študija je pokazala, da so specifični kolagenski peptidi izboljšali vrednosti kostnih markerjev, kar kaže na pozitivne učinke kolagena na trdnost kosti. VIR: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5793325/

#2 Izboljša elastičnost kože

Koža po petdesetem letu nima enake prožnosti kot v mladosti. Hitra izguba elastičnosti in tanjšanje povrhnjice sta neposredno povezana s sintezo kolagena. Če je kolagena premalo, se koža stanjša, nastanejo globoke gube, izgubi pa se tudi prožnost.

Kaj so torej ugotovile študije? Strokovnjaki so pregledali kar enajst študij, ki so ocenjevale učinke kolagenskih tripeptidov in hidroliziranega kolagena. Rezultati so zelo obetavni tako pri kratkotrajni kot tudi dolgotrajni uporabi kolagena. Kolagenska prehranska dopolnila povečajo elastičnost kože, hidracijo in prožnost kože, pripomorejo pa tudi k celjenju ran.

Študije niso pokazale negativnih učinkov. Dodatek kolagena je na splošno varen za vsakodnevno uporabo, tudi pri starostnikih.



VIR: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30681787/

Toda kateri kolagenski dodatek izbrati? Zaradi poplave kolagenskih formul odločitev ni vedno preprosta. Pri izbiri je pomembno, da kolagenska formulacija vsebuje več tipov kolagena, pridobljenih iz različnih virov. Strokovnjaki svetujejo kolagen v prahu, kot je Premium Collagen Complex, ki je povsem naravna mešanica, ustvarjena s pomočjo strokovnjakov. Izdelek zagotavlja optimalno podporo ženskam in moškim vseh starosti v boju proti znakom staranja.

#3 Ohranja mišično maso

Ste opazili, da so vaše mišice iz leta v leto ohlapnejše? In to kljub vadbi in zdravi prehrani? Kolagen je resnično bistveni gradnik, ključen tudi za mišično maso in tonus.

Pri starejših lahko izguba mišične mase pomeni korenito življenjsko spremembo. Če ne moremo dvigniti stvari in nimamo moči, da bi vstali iz postelje, je samostojno življenje onemogočeno.

Več študij je beljakovine opredelilo kot ključno hranilo za zdravje mišic pri starejših odraslih. V starostnem obdobju se mišice ne odzovejo na nizke odmerke beljakovin, zato je treba dieto v starosti spremeniti tako, da vsebuje veliko več beljakovin. VIR: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4924200/

Prednosti kolagena pri starejših

Predstavljene študije se posvečajo kolagenu kot ključu za izboljšanje življenja starostnikov. Vitalnost pomeni predvsem svobodo gibanja ter samostojnost, ki prinašata tudi dobro počutje in pozitivno energijo.

Številne študije so pokazale, da je kolagen najpomembnejše prehransko dopolnilo v starosti. Z vsakodnevnim jemanjem kolagena se:

povečata kostna gostota in odpornost,

izboljša elastičnost kože in tkiv ter

povečata mišična masa in moč.

Dokazane koristi kolagena v starosti so spodbudna novica za vse, ki se bližajo abrahamu, in tiste po njem. Pravzaprav nikoli ni prepozno za jemanje kolagena, saj so bili učinki v vseh primerih vidni že v času izvajanja študije.

Kolagen dokazano izboljša kakovost življenja

Kolagen ni le modna muha, ki bi jo narekovala modna industrija. Ker s staranjem nastajanje kolagena v telesu upada, se potreba po zunanjih virih kolagena iz leta v leto povečuje. Študije so dokazale, da jemanje kolagenskih dopolnil odpravlja veliko s staranjem povezanih težav.

Čeprav se zdijo izguba kostne gostote, mišične mase in uvelost kože zveste spremljevalke starosti, pa se je kolagen izkazal za odlično naravno rešitev za zdravje v jeseni življenja. Nadležnih znakov staranja se lahko znebite že v nekaj tednih s kakovostnim kolagenom, ki dokazano vrača vitalnost, prožnost in pozitivno energijo.

