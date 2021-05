Je nizka raven testosterona nevarna za tvoje zdravje?

Oglasno sporočilo

Moški o svojih težavah ne govorijo radi, še posebej če so te intimne narave. Tegob, ki so povezane s samopodobo in spolnostjo, večina moških ne bo zaupala ne partnerici ne prijatelju.

Najpogostejši krivec za nastanek moških težav je nizka raven testosterona. Če ti je mar zase, potem boš ukrepal takoj. V nasprotnem primeru se lahko iz obvladljivih telesnih in razpoloženjskih sprememb razvijejo resne zdravstvene težave.

Zakaj izgubljamo testosteron?

Testosteron je tako imenovan moški hormon, ki ga najpogosteje povezujemo s spolnostjo. A testosteron ima veliko funkcij. Odgovoren je za izrazite telesne preobrazbe v vseh obdobjih življenja. Moški postane moški ravno zaradi testosterona.

V puberteti testosteron, ki spada v skupino steroidnih hormonov, poskrbi za rast dlak po obrazu, mutacijo glasu iz deškega v globok moški glas in razvoj mišične mase. Vse do adolescence je raven testosterona na višku.

Se še spomniš, koliko energije si imel pri dvajsetih? Takrat te nič ni moglo ustaviti in po vsakem podvigu se je telo nemudoma regeneriralo.

S starostjo pa začne raven moškega hormona upadati, saj telo ne potrebuje več izrazite preobrazbe. Moški po 30. letu izgubi približno en odstotek testosterona na leto, kar je povsem običajno. A z zunanjimi dejavniki, kot so stres, hitra hrana in pomanjkanje spanja, se lahko testosteron znižuje prehitro in takrat govorimo o nizki ravni testosterona.

Nizka raven testosterona je zaviralec spolnosti

Pravijo, da ženske vrhunec spolnega življenja doživijo pri štiridesetih, moški pa pri dvajsetih. To ni daleč od resnice. Te zanima, zakaj?

Pri dvajsetih je testosteron pri moških na vrhuncu, pri 40. letu pa se zniža za vsaj 20 odstotkov. V tem obdobju ima vsak četrti moški nizko raven testosterona, a večina moških si tako zatiska oči, da tega sploh ne ve. Si med njimi tudi ti?

Pes, ki laja, ne grize. Ali več govoriš o seksu, kot ga dejansko dobiš doma? Se partnerica le nasmehne, ker ve, da za tvojimi pogumnimi besedami ni veliko akcije? Ko odpove libido, si lahko prepričan, da za tem stoji nizka raven testosterona.

A to še ni vse. Pri pomanjkanju testosterona se težave kopičijo in pogosto ima moški več simptomov hkrati.

Drugi simptomi pomanjkanja testosterona

Nizka raven testosterona ne vpliva samo na tvoje spolno življenje, ampak povzroči celo vrsto drugih težav. Ko ima hudič mlade, jih ima veliko.

Pri pomanjkanju testosterona se najpogosteje pojavi katera od naslednjih težav:

povečanje telesne mase,

pomanjkanje energije in motivacije,

upadanje mišične mase

povečanje telesne maščobe,

nihanje razpoloženja,

slabo psihično počutje.

To so le najpogostejše težave. Moškim z nizko ravnjo testosterona tudi izpadajo lasje, imajo težave s koncentracijo in se težje motivirajo. Prav motivacija pa je ključna, da vzdržujemo zdrav življenjski slog. Če nimaš volje do življenja, boš težko dosegal svoje cilje.

Ne ulovi se v začaran krog nizke ravni testosterona!

Na razpolago je kar nekaj rešitev pred nizko ravnjo testosterona. A pri izbiri moraš biti previden. V času, ko je naše telo že tako ali tako obremenjeno s toksini, bodi predvsem pozoren, da posežeš po naravni rešitvi. Živila, kot sta maca in rdeči ginseng, so naravni spodbujevalci testosterona. Na slovenskem trgu je povsem naravna formulacije Alpha Man 100% Testosterone Booster, ki ima več kot spodbudne rezultate pri višanju ravni moškega hormona na povsem naraven način.

Dolgoročne posledice nizke ravni testosterona

Se ti zdi, da je nizka raven testosterona le majhna tegoba, ki bo izginila sama od sebe? Da so simptomi prehodne narave? Ravno nasprotno. Dlje časa ko se tegobe zaradi testosterona kopičijo, bolj ogrožaš svoje zdravje.

Študija Univerze v Kaliforniji iz leta 2007 je preučevala zniževanje ravni testosterona pri starejših moških. Njihovi rezultati so presenetljivi. Dokazali so, da sta testosteron in smrtnost pri moških izrazito povezana.

Moški z izrazito nizko ravnjo testosterona so kar za 40 odstotkov bolj življenjsko ogroženi kot tisti z ustrezno ravnjo testosterona. Ne glede na to, kakšni so vaš življenjski slog, prehrana in telovadba, če je raven testosterona nizka, so tudi najbolj zdravi moški izpostavljeni višjemu tveganju za zgodnjo smrt. Nizka raven testosterona namreč predstavlja povečano tveganje za smrtnost zaradi bolezni srca in ožilja, pa tudi bolezni dihal.

Dokazano nizka raven testosterona povzroča tudi osteoporozo. Ko se raven hormona znižuje, povzroča zmanjševanje kostne gostote. Če poskrbiš za visoko koncentracijo testosterona, boš omilil tveganje za obrabo kosti in preprečil zlome kosti.

Diagnoza: nizka raven testosterona

Izpadanje las in pomanjkanje energije. Povečanje kilogramov in nalaganje maščob. Porazna spolnost in šibka erekcija. Vse to so znaki, da je raven tvojega testosterona prenizka. Številni moški se ob takšnih simptomih zaprejo vase in zapadejo v začaran krog slabega počutja. Če si razočaran v spalnici, službi in telovadnici, potem tvoje telo potrebuje pomoč.

Le pravi moški so sposobni narediti korak k preprečitvi uhajanja življenjske energije. Narava namreč ponuja številna živila in minerale, ki spodbujajo nastajanje moškega hormona. Nikakor ti ni treba poseči po kemičnih snoveh, ker so živila, kot sta maca in rdeči ginseng, naravni stimulatorji moškosti.

Strokovnjaki so dokazali, da lahko prenizka raven testosterona vodi v neprijetno staranje in poveča tveganje za resne bolezni. Še vedno misliš, da je skrb za moško hormonsko sliko brez pomena?

Če si želiš polnega življenja, boš tega vzel v svoje roke.

Naravna rešitev za moškost

Naravna formulacija, ki so jo ustvarili strokovnjaki za moško zdravje, podira rekorde. Alpha Man Testosterone Booster je 100-odstotno naravna mešanica 13 sestavin z dvojnim delovanjem. Moškim vseh starosti pomaga pri proizvodnji lastnega testosterona, zagotavlja več energije, regeneracije in povečuje libido.

Pri razvoju formulacije smo poiskali naravne pospeševalce testosterona, kot so maca, rdeči ginseng, tribulus in ashwagandha. Sestavine najvišje kakovosti so v testosteronskem boosterju prisotne v optimalnem odmerku, dodani pa so tudi magnezij, cink, selen in vitamini B6, D3, K1. Edinstvena kombinacija pospešuje lastni testosteron, hkrati pa znižuje stresni hormon kortizol.





Še več, če nisi prepričan, da lahko formulacija Alpha Man odpravi tvoje težave, imamo zate zanimivo ponudbo. Preizkusi izdelek ter opazuj učinke, ki jih ima na tvoje telo in počutje. Če ne doseže tvojih pričakovanj, nam lahko vrneš prazno embalažo, mi pa ti povrnemo kupnino. Še več, če nisi prepričan, da lahkoodpravi tvoje težave, imamo zate zanimivo ponudbo. Preizkusi izdelek ter opazuj učinke, ki jih ima na tvoje telo in počutje. Če ne doseže tvojih pričakovanj, nam lahko vrneš prazno embalažo, mi pa ti povrnemo kupnino.

Naročnik oglasne vsebine je Popolna postava.