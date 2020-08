Izvrstno zelišče za razstrupljanje jeter in telesa

Oglasno sporočilo

Če bi obstajala lestvica rastlin, ki pomaga jetrni presnovi, bi na prvem mestu nedvomno stal pegasti badelj. Latinsko ime je Silybum marianum, vendar ga lahko prepoznate tudi pod številnimi drugimi – Marijin osat, bodeča neža, ostrepec.

Nadvse trdoživa in visoka rastlina, ki ima vijoličasto-škrlaten cvet, lisaste zelene in bele liste ter steblo, obdano z bodicami, dokazano zdravilno učinkuje pri različnih okvarah jeter.

Pegasti badelj uspeva na sušnih in neobdelanih tleh Evrope in Azije, najdemo pa ga tudi v Sloveniji. Uporabljali so ga že v starem Rimu in stari Grčiji v prehranske in zdravilne namene, danes pa semena najpogosteje uporabljajo v dodatkih.

Kaj je pravzaprav v pegastem badlju, da je tako cenjen?

Najpomembnejša zdravilna učinkovina je silimarin. Najdemo ga v plodovih pegastega badlja, zato so za zdravilno uporabo primerni pripravki iz njih, predvsem visoko koncentrirani suhi izvlečki.

Semena pegastega badlja krepijo celično steno in tako preprečujejo vstop strupov v celico, poleg tega pa spodbujajo obnavljanje jetrnih celic. Silimarin deluje kot antioksidant oziroma lovilec prostih radikalov. V jetrih preprečuje oksidacijo maščob in pojav vnetij ter pospešuje obnovo celic.

Nature’s Finest pegasti badelj v prahu ima široko uporabno vrednost

Kot lahko vidimo, je pegasti badelj učinkovito zdravilo iz narave. Večinoma se uporablja v obliki prahu ali semen in se zaužije per os. Če želimo učinkovine silimarin čim bolj izkoristiti, semena vedno zaužijemo z živili, ki vsebujejo malo maščobe. Skupaj z mletimi semeni v prahu zaužijemo žlico lanenih semen ali morda malo konopljinega olja.

Kako uporabljati pegasti badelj?

Če redno uporabljamo zmleta semena Nature’s Finest pegastega badlja, je najbolje zaužiti pripravek:

eno čajno žličko prahu prelijemo s tremi decilitri prevrete vode. Po 20 minutah poparek precedimo in toplega zaužijemo. Pegasti badelj v prahu lahko dodamo v različne solate, kosmiče, mlečne jedi ali pa ga preprosto zaužijemo z jogurtom oziroma vmešamo v smoothie. Pegasti badelj je ena izmed najvarnejših zdravilnih rastlin, tudi pri veliki prekoračitvi odmerka ni neželenih učinkov, razen prebavnih motenj in pospešene prebave.

Celovita rešitev za jetra z najbolj kakovostnim pegastim badljem

Nature’s Finest pegasti badelj je s svojo kakovostjo in rezultatom navdušil že mnoge, nanj prisegajo številni Slovenci. Do zdaj smo prodali že več kot sto tisoč izdelkov z več kot 84-odstotno pozitivno odzivnostjo zadovoljnih uporabnikov.

ZAKAJ je Nature’s Finest pegasti badelj boljši od drugih na trgu

Organ, ki poskrbi za izločanje strupov, so jetra

Glavni razstrupljevalni organ, ki poskrbi za izločanje strupov, so jetra, ki opravljajo več življenjsko pomembnih funkcij in vključujejo obdelavo vsega, kar jemo in pijemo.

O zamaščenosti jeter govorimo takrat, ko delež maščob preseže pet odstotkov celotne sestave jeter. Zelo negativen vpliv imajo čezmerno uživanje alkohola, premalo gibanja, kajenje in pogosto tudi povišana telesna teža. Čeprav imajo jetra sposobnost obnavljanja, lahko nezdrav življenjski slog pusti posledice. Zaradi zamaščenosti ima povprečen človek jetra, ki delujejo samo s polovično močjo. To dejstvo močno vpliva na vsakdanje počutje in zdravje.

Nature’s Finest pegasti badelj je naraven zaveznik jeter. Glavna naloga je zaščita in izboljšanje delovanja jeter, ki so življenjsko pomemben organ, saj presnavljajo ogljikove hidrate, beljakovine in maščobe, tvorijo in izločajo žolč, ki sodeluje pri prebavi, ter razstrupljajo škodljive snovi.

Zelo pomembno je, da razstrupimo jetra

Razstrupljanje ali "detox" telesa je danes eden od zelo priljubljenih načinov zdravljenja v alternativni medicini po vsem svetu. Strokovnjaki trdijo, da obstajajo številne različne tehnike za razstrupljanje telesa, vendar med bolj priljubljene in prepoznane uvrščajo uporabo pegastega badlja na različne načine. Večina bolezni, ki se zgodijo v našem telesu, je posledica kopičenja strupenih snovi, tako imenovanih toksinov. Odprava obstoječih toksinov in preprečevanje kopičenja novih je bistveni del pri razstrupljanju našega telesa.

Čiščenje je koristno za vse, ki trpijo zaradi kroničnih bolezni in stanj, vključno z alergijami, anksioznostjo, artritisom, astmo, kroničnimi okužbami, depresijo, diabetesom, glavoboli, povišanim holesterolom, nizko ravnjo sladkorja v krvi, prebavnimi motnjami, duševnimi boleznimi in debelostjo. Razstrupljanje telesa je mogoče uporabiti kot koristen preventivni ukrep in kot orodje za krepitev splošnega zdravja, vitalnosti, odpornosti in boljšega počutja.

Kateri simptomi jasno kažejo na slabo delujoča jetra?

Močna napihnjenost v trebuhu (maščoba se začne kopičiti okrog pasu),

utrujenost, izčrpanost in splošno pomanjkanje energije,

čezmerno potenje in nepojasnjeni vročinski oblivi,

srbeča in pordela koža.

S čiščenjem jeter se bo izboljšalo naše splošno počutje. Jetra imajo izredno sposobnost samoobnove in pri tem jim lahko učinkovito pomagamo z zdravo prehrano, gibanjem in jemanjem prehranskih dopolnil, ki pospešijo razstrupljanje in regeneracijo jeter.

Nature’s Finest detox mešanici Liver Cleanse in Detox poleg Nature’s Finest pegastega badlja vsebujeta skrbno izbrana zelišča, ki pripomorejo k urejeni prebavi, boljšemu počutju, zmanjšanju obsega okrog trebuha, boljšemu imunskemu sistemu. To je najboljša kombinacija za odpravljanje težav z jetri. Lahko ju le preprosto vmešamo v vodo ali pa si pripravimo smoothie in ju vključimo v vsakodnevni jedilnik.

Jetra so eden najpomembnejših organov v našem telesu. Opravljajo različne funkcije, ki so ključne za naše zdravje. Med drugim odstranjujejo škodljive snovi iz telesa, zato je občasno razstrupljanje telesa obvezen postopek "vzdrževalnih del" za ohranjanje dobrega počutja. Strokovnjaki menijo, da je "detox" telesa najbolje opraviti vsaj trikrat na leto. Nedvomno je za uporabo med razstrupljanjem priporočljiv Nature’s Finest pegasti badelj.

Nature's Finest by Nutrisslim, deset let uspehov in navdiha

Smo slovensko ekološko podjetje z vseh vidikov. Naši izdelki vsebujejo le skrbno izbrane prvovrstne sestavine, ki jih pridobimo na svetovni ravni. V desetih letih smo na trg uspešno lansirali več kot 200 izdelkov. Prisotni smo v več kot 35 državah po svetu in s ponosom lahko trdimo, da naše izdelke uporablja že več kot milijon rednih kupcev.

Naročnik oglasnega sporočila je Nutrisslim d.o.o.