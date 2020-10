Inovativna kombinacija, ki podpira vašo odpornost

Po čem posežete, ko želite okrepiti svoj imunski sistem? Najverjetneje pomislite na vitamin C, topel čaj in zajetno žlico sladkega medu. Ta preverjena (in sladka) metoda je naša pogosta izbira. A razumevanje delovanja imunskega sistema je v zadnjih letih precej napredovalo, z njim pa tudi priporočila za njegovo krepitev.

Kako deluje naš imunski sistem?

Da bi razumeli, kako krepiti naš imunski sistem, moramo najprej razumeti, kako deluje.

Danes vemo, da je naše telo sestavljeno iz več kot 30 trilijonov (30.000.000.000.000) celic. Vsaka vrsta celic ima pomembno vlogo pri delovanju našega telesa, še posebej pomembne pa so celice našega imunskega sistema, ki nas ščitijo pred škodljivimi zunanjimi bakterijami.

Naš imunski sistem uničuje mikrobe, ki povzročajo okužbe, in skrbi za red med našimi celicami. Je naša zadnja linija obrambe, zato je še posebno pomembno, da je pripravljen na vse.

70 % celic našega imunskega sistema izvira iz črevesja

Presenetljivo dejstvo, da je za boljšo odpornost treba poskrbeti tudi za črevesje, spreminja ustaljena prepričanja o krepitvi imunskega sistema.

Poskrbeti za črevesje pomeni tudi poskrbeti za več 10 trilijonov mikrobnih celic, ki poseljujejo naš prebavni sistem in jih imenujemo črevesna mikrobiota. Ti mikroorganizmi nam pomagajo pri prebavljanju hrane, oblikovanju in delovanju imunskega sistema.

Zdravje črevesne mikrobiote je zelo pomembno za splošno zdravje, a je hkrati tudi krhko: ob bolezni, stresu ali nezdravih (prehranskih) navadah se lahko poruši, kar lahko slabo vpliva tudi na delovanje našega imunskega sistema.

Skrbite za imunski sistem in krepite odpornost

Pot do zdrave črevesne mikrobiote se začne s pravilno prehrano, redno vadbo in zmanjšanjem vpliva vsakdanjega stresa. Poleg tega pa so nam lahko v pomoč mikrohranila, vitamini in minerali ali koristne bakterije, ki jih vnašamo s hrano in izdelki v telo.

1. Koristne bakterije

Poznamo mnogo vrst dobrih črevesnih bakterij, najbolj poznane so laktobacili in bifidobakterije. Te bakterije pomagajo ohranjati našo črevesno mikrobioto v ravnovesju.

Pomagajo pri tvorbi vitaminov in drugih hranil.

Bakterije v črevesju pomagajo na primer pri tvorbi vitamina K, vitaminov skupine B in kratkoverižnih maščobnih kislin, kar ugodno vpliva na naše črevesje in telo.

Izpodrivajo škodljive mikroorganizme.

Dobre bakterije nas varujejo tudi tako, da v tekmi za ključna hranila in mesta bivanja v črevesju izrinejo za naše zdravje škodljive mikroorganizme in jim tako preprečujejo rast in razmnoževanje.

Lahko izboljšajo počutje.

Ali ste vedeli, da hormona serotonin in dopamin, ki lahko izboljšata naše razpoloženje, nastajata s pomočjo bakterij tudi v črevesju? Zato lahko pri nekaterih ljudeh povečanje količine določenih koristnih bakterij vpliva tudi na počutje – kot je znano, pa ima dobra volja tudi dober vpliv na imunski sistem.

2. Vitamini B

Vitamini B so skupina osmih vitaminov, ki sodelujejo pri pridobivanju energije iz hrane in prispevajo k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.

Učinkovito pridobivanje energije iz hrane je še posebno pomembno tedaj, ko se soočimo z vdorom škodljivih organizmov oziroma z okužbo. Takrat namreč naše telo za učinkovito obrambo porabi več energije kot takrat, ko smo zdravi.

3. Mineral cink

Cink je pomemben mineral, saj je v našem telesu prisoten v več kot 300 encimih.

Njegov vpliv na imunski sistem je znanstveno dokazan. Vpliv na našo odpornost lahko opazimo že pri blagih oblikah njegovega pomanjkanja. Pomanjkanje cinka je pogosto. Ta v industrializiranih državah prizadene predvsem starejšo populacijo in tudi ljudi z omejeno prehrano, kot so vegani in vegetarijanci.

Lincomplex® za moč imunskega sistema Inovativno in kakovostno prehransko dopolnilo LINCOMPLEX® vsebuje edinstveno kombinacijo mlečnokislinskih bakterij, vitaminov B in cinka. Vsaka kapsula prehranskega dopolnila LINCOMPLEX® vsebuje več kot 10 milijard koristnih bakterij Lactobacillus rhamnosus GG , najbolj znanstveno proučevanega seva na svetu.

, najbolj znanstveno proučevanega seva na svetu. Vsebuje vitamine B1, B2 in B6 , ki črevesju pomagajo pri presnovi hrane in tako med drugim prispevajo k izboljšanju zalog energije.*

, ki črevesju pomagajo pri presnovi hrane in tako med drugim prispevajo k izboljšanju zalog energije.* Vsebuje tudi mineral cink, ki je nujno potreben za ustrezno delovanje imunskega sistema.* Že blažje pomanjkanje cinka lahko ovira normalno delovanje imunskega sistema. Prehransko dopolnilo LINCOMPLEX® se izdeluje po enako strogih standardih, kot veljajo za zdravila. Za svojo inovativnost pa si je prislužilo tudi Zlato priznanje Gospodarske zbornice Slovenije v letu 2019. Ta trojna kombinacija sestavin pozitivno vpliva na telesno ravnovesje in imunski sistem ter pomaga pri pridobivanju energije, ki jo potrebujemo za uspešno soočanje z vsakodnevnimi izzivi ali po bolezni. *Cink in vitamin B6 imata vlogo pri delovanju imunskega sistema. Vitamini B1, B2 in B6 prispevajo k sproščanju energije pri presnovi. Vitamina B2 in B6 prispevata k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.

Lincomplex® je prehransko dopolnilo. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano. Skrbite za zdrav življenjski slog.

Informacija pripravljena septembra 2020, SI2009258765