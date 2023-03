Kraševka, ki je zagotovo med bolj prepoznavnimi obrazi slovenskih televizij, Slovencem svetuje o prehranskih dopolnilih ter jim pomaga lajšati težave z zdravjem. Pravi, da je "uspeh vračilo energije, ki smo jo v posel vložili". Letos bi se lahko upokojila, vendar leta s svojo energijo in strastjo do dela odlično skriva. Prepoznavnost ji ne prinaša velikega veselja, o negativnih komentarjih pa pravi, da "največkrat komentirajo tisti, ki niso nič naredili v svojem življenju".

Kdo je Herta Kosmina "Nobena stvar ne uspe čez noč." Foto: Ana Kovač



Z njo smo se pogovarjali tudi o tem, katere prehranske dodatke uživa sama, ali jo mika politika ter kako so s 180 sodelavci kar tri dni uživali na poletnem druženju. 60-letna Herta je tisti obraz s televizije, ki vam vsako jutro svetuje, kako rešiti ali ublažiti to ali ono zdravstveno težavo. Je ustanoviteljica družinskega podjetja Biostile s sedežem v Komnu, ki zadnja leta izjemno raste. Leta 2021 je podjetje zabeležilo skoraj deset milijonov evrov prihodkov, lani še dva milijona več.Je mama dveh odraslih sinov, oba sta tako kot mož vpeta v podjetje, ki se poleg prehranskih dodatkov ukvarja tudi s čaji in kozmetiko. Po horoskopu škorpijonka obožuje rože, pozna vsakega sodelavca po imenu in verjame, da imajo izdelki, ki jih proizvajajo, tudi dobro energijo.Z njo smo se pogovarjali tudi o tem, katere prehranske dodatke uživa sama, ali jo mika politika ter kako so s 180 sodelavci kar tri dni uživali na poletnem druženju.

Vaše podjetje je družinsko podjetje. Kako so bili videti vaši podjetniški začetki?

Moja zgodba s prehranskimi dopolnili traja že več kot 20 let. Prej sem bila zaposlena v drugem podjetju, potem pa smo se pred 12 leti odločili, da gremo na svoje. Najprej smo nekatera prehranska dopolnila uvažali. Iz Avstralije smo na primer uvozili vlaknine in C-vitamin, oboje pa smo morali zavreči, saj smo ugotovili, da je kakovost slaba, vračati izdelke v Avstralijo pa ni bilo smiselno. Pa je moj najstarejši sin Dalibor predlagal, da začnemo proizvodnjo sami.

Že na začetku poslovne poti smo se odločili, da morajo biti vse naše vhodne sestavine in vsa naša prehranska dopolnila najvišje mogoče kakovosti. Za vsako sestavino vemo, kaj je, kakšne certifikate ima. Jaz pogosto rečem, da dokler bom jaz tukaj, bo to tako. Ne delamo kompromisov pri kakovosti na račun cene. Če damo nekaj vase, pa ni pomembno, ali je človek bogat ali ne, naj bo to najboljše kakovosti. Tudi če zato prodamo nekaj manj.

Zakaj ravno prehranski dodatki, čaji in kozmetika?

Bile so situacije v življenju, ko sem sama ugotovila, da lahko nekatere težave lažje rešim s prehranskimi dopolnili kot z zdravili. Verjela sem, da če sem jaz rešila neke težave, jih lahko tudi drugi. Tako se je tudi izkazalo. Za sabo imam nešteto predavanj zdravnikov, prebranih knjig, pregledanih dokumentarcev. S tem pride tudi znanje, svoje dodajo lastne izkušnje in izkušnje drugih. Imamo neverjetno število ljudi, ki nam zaupajo in se, kadar imajo določeno težavo, znova obračajo na nas.

"Verjamem, da je naše telo stroj, ki je sposobno samozdravljenja, vendar samo če mu dodate vse tisto, kar potrebuje."

Zato tudi izvajamo brezplačne preglede po Sloveniji, s katerimi želimo ugotoviti, česa strankam primanjkuje, kaj bi bilo dobro dodati. Če se stranka odloči za nakup, ima brezplačne preglede tudi naprej. Nato stranko spremljamo nekaj mesecev, da se njeno stanje izboljša.

"Verjamem, da se dobra energija sodelavcev prenaša tudi na izdelke in stranke. Če ljudje delajo z navdušenjem, veseljem, pripadnostjo, bodo tudi izdelki imeli boljšo energijo. To so z merjenjem potrdili tudi bioenergetiki." Foto: Ana Kovač

V podjetje je vpeta vsa družina, drži? Kako to deluje?

Da, v podjetje smo vpeti vsi. Jaz, moj mož in sinova. Pa tudi obe snahi, čeprav niso poročeni (smeh, op. p.). Delujemo tako kot v drugih družinah, včasih imamo različna mnenja, a jih na koncu vedno uskladimo. Lažje jih uskladimo v družini, morda kdaj bolj na glas, a zagotovo hitreje, kot bi jih z drugimi ljudmi.

Kako pa ločite družinsko in zasebno življenje?

Težko je ločiti. Ravno tako se lahko v službi pogovarjamo o družinskih stvareh, doma pa o službenih. Služba je del našega življenja. Podjetje raste in težko je v petek ob štirih reči, da smo zaključili do ponedeljka.

Koliko pa je preostalih sodelavcev?

65 je sodelavcev v Komnu, imamo pa tudi pogodbene sodelavce na terenu in v trgovinah ter telefoniste, ki delajo od doma. Ti lahko delajo kjerkoli, tudi na smučanju.

Med sprehodom po podjetju smo opazili, da vse poznate po imenu.

Seveda. Pa ne samo po imenu, tudi kaj so, kaj delajo, kdaj zbolijo. Imamo tudi veliko druženj, npr. (pogovarjali smo se 7. marca, op.) za 8. marec bomo imeli skupno kosilo, podaljšali bomo malico, sodelavke čaka nageljček. Imamo tudi poletni kamp za vse sodelavce, tudi zunanje. Lani smo se ves konec tedna družili na Krku, bilo nas je okrog 180. Skupaj praznujemo različne praznike, želimo, da bi se ljudje dobro počutili in začutili pripadnost podjetju. Energija med sodelavci je res dobra.

"Podjetje je zame način življenja." Foto: Ana Kovač

Ni jutra, ko vas ne bi mogli videti na televiziji. Vam to ugaja?

Ne, mi ne. To sprejemam kot davek uspeha. Pri nas je redno zaposlenih 65 ljudi, naše plače sodelavcem še nikoli niso zamujale, zato pojavljanje na televiziji sprejemam kot del posla.

Vas ljudje na ulici prepoznavajo? Kakšni so odzivi?

Običajno je odziv super. Skoraj vedno sledijo vprašanja v stilu: "Herta, kaj bi vi meni priporočili, ker me bolijo noge?" Se mi je že zgodilo, da so v restavraciji prisedli k mizi in povprašali za nasvet. Seveda pomagam z nasveti, povsem nekaj drugega pa je "kamenjanje" na Facebooku, saj tam ne veš, kdo je "vrgel kamen". Največkrat komentirajo tisti, ki niso nič naredili v svojem življenju.

Vaše podjetje izjemno raste. Leto 2021 ste končali s skoraj desetimi milijoni evri prihodkov. Kako uspešno je bilo leto 2022? Kje največ prodate?

Ja, bilo je še bolje, presegli smo 12 milijonov evrov prihodkov. Največ prodamo v Sloveniji, čez 60 odstotkov proizvodnje je namenjeno drugim znamkam, 40 odstotkov pa našim lastnim. Izjemno nas preseneča trg v Srbiji, ki res raste. Cene naših izdelkov so povsod enake. Delamo tudi za Nemčijo, Litvo, Romunijo in druge države.

Po katerih prehranskih dodatkih najbolj posegajo Slovenci?

Najbolj posegajo po izdelkih za srce in ožilje, Q10, kolagenu, po izdelkih za sklepe. V času epidemije smo razvili izdelek za izboljšanje imunskega sistema Immuno Sun complet. So pa vsi naši izdelki dobro sprejeti.

Katera dopolnila pa uživate vi?

V podjetju imate ogromno rož. Zanje skrbite vi?

Sama, ja. Nekatere so stare že 20 let (smeh, op. p.).

Kako bi opisali sami sebe v nekaj besedah?

Radovedna, resnicoljubna, pomembna mi je logika. Vedno poskušam ljudem stvari razložiti na logičen način, zakaj se je v njihovem telesu pojavila določena težava in kje morajo popraviti stvari, da bodo odpravili vzrok. Pa tudi delavnost, takšnega podjetja se ne da postaviti brez dela. Dobro si tudi zapomnim stvari.

Koliko ur na dan delate?

Enkrat ali dvakrat na teden sem v Ljubljani, sicer sem v podjetju v Komnu. Včasih tudi v soboto, ko se v miru sprehodim po podjetju, da vidim, če se kje zatika.

Sinova sta že dobro vpeljana v posel, imate že vnuke, se nameravate kmalu upokojiti?

Pogoje bom izpolnila že letos junija. Ne vem še, kako bo, ali se bom res upokojila že takrat.

Primorci, Kraševci, vas dobro poznajo, kdo pa je v resnici gospa s televizije?

Jaz sem takšna, kot sem na televiziji. Tudi tam poskušam povedati, kar vem, znam. Da ne bom po televiziji samo jaz, zdaj za predstavitve uvajamo nove sodelavce, a potrebujejo svoj čas. Jaz lahko brez bobna 60 minut govorim na pamet, a to ti dajo leta izkušenj in dela. Sama imam vsak dan ogromno klicev, neizmerno število ljudi me kliče in mi s hvaležnostjo pove, kako smo jim pomagali. Marsikomu smo spremenili življenje na bolje.

Lani ste kandidirali tudi za občinsko svetnico. Vas politika zanima?

Kaj vas osrečuje?

Osreči me lahko vsaka stvar. Lahko je lepa roža, pesem, ptički v smrekah pred našim podjetjem, osrečijo me stvari, ki jih ne moremo kupiti.

"Življenje je lepše, če smo hvaležni. Foto: Ana Kovač

Kaj bi svetovali nekomu, ki se loti lastnega posla?

Zadnja knjiga, ki jo je navdušila: Princ iz Moskve

Najljubša slovenska pesem: Ti si vedno prvi, ker opisuje sina in Ne grem na kolena

Kraj, kjer si najbolj odpočije: doma pred hišo

Če ne bi bila prehranska svetovalka, bi se ukvarjala z rožami.

Bi kdaj preselila podjetje iz Komna v Ljubljano? Ne.