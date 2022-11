Električna ali ročna?

Oglasno sporočilo

Sonična zobna ščetka Curaprox Hydrosonic pro. Izjemno nežna, z vrhunskim učinkom. Za profesionalno ščetkanje zob doma.

Električne zobne ščetke so že dolgo na tržišču, ampak niso vse enake. Najprej so obstajale samo mehanične, ki so se izkazale za zelo agresivne, kljub nastavkom z mehkimi ščetinami. Zobne obloge so mehke, zato ne potrebujemo grobega ščetkanja, da jih uspešno odstranimo. Glede na to, da se tvorijo zelo hitro, bi bilo pravilneje govoriti, da zobnim oblogam s ščetkanjem razbijemo njihovo strukturo in s tem preprečimo mineralizacijo – nastanek trdih zobnih oblog ali zobnega kamna. Ta je glavni povzročitelj parodontalne bolezni, vnetja mehkih in trdih obzobnih tkiv, posledične majavosti zob in v zadnji fazi tudi izgube zob. Če ščetkamo preveč agresivno ali z agresivnimi sredstvi in pripomočki, kar mehanična električna zobna ščetka je, pa so posledice lahko poškodbe dlesni, krvavitev in vnetje, po drugi strani pa poškodbe zob, razgaljeni vratovi, zobna preobčutljivost in koreninski karies. Vsekakor nekaj, kar odsvetuje vsak zobozdravnik.

Na našo veliko srečo je na tržišču že dolgo prisotna tudi sonična električna ščetka . Njen mehanizem delovanja je popolnoma drugačen. Ščetine z vibracijami ustvarijo gibanje, s katerim na varen in učinkovit način razbijemo strukturo mehkih zobnih oblog. Seveda je zelo pomembno poudariti, da je za učinkovito delovanje ščetke potreben v ustih določen medij, kombinacija vode, sline in zobne paste.

Curaprox Hydrosonic pro je primeren tudi za tiste, ki nosijo fiksni ortodontski aparat.

Komu torej v svoji praksi svetujem sonično zobno ščetko? Vsem s slabšo ustno higieno oz. tistim, ki bi jo želeli še izboljšati, posameznikom z zobnim aparatom in zobnimi vsadki ter vsem, ki že imajo vnetja obzobnih tkiv. Veliko naših pacientov pove, da imajo s tako zobno ščetko občutek profesionalno očiščenih zob. Kot zobozdravnica pa sem najbolj vesela nove motivacije, ki jo pacienti pridobijo.

Nastavka kapljične oblike omogočata nežno in učinkovito ščetkanje vsakega zoba posebej. Z nastavkom single natančno poščetkamo rob med zobom in dlesnijo.

Kaj torej izbrati – električno ali ročno zobno ščetko?

Načeloma je vseeno. Za ustno zdravje in dobro oralno higieno je dobra tista ščetka, ki jo z veseljem in pravilno uporabljamo. Glava ščetke naj bo majhna, da lahko očistimo tudi težje dostopna mesta. Ščetine naj bodo mehke, da z njimi nežno odstranimo zobne obloge in ne povzročimo dodatne škode. Enkrat dnevno je nujna še uporaba medzobnih ščetk . Čas ščetkanja je odvisen od števila zob, naših motoričnih sposobnosti in individualne anatomije. Vsekakor pa so poleg redne in natančne ustne higiene z ustreznimi pripomočki potrebni še redni kontrolni pregledi pri izbranem zobozdravniku, uravnotežena prehrana in zdrav način življenja.

Napisala: Alenka Seljak, dr. dent. med.

