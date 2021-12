Center za rehabilitacijo, lepoto in dobro počutje N°11

Oglasno sporočilo

Telo je tempelj, za katerega moramo skrbeti skrbno, predano in dosledno. Vsega tega se zelo dobro zavedajo v Centru za lepoto in dobro počutje N°11 , ki se je odprl na Dalmatinovi ulici 11 v Ljubljani. V N°11 ponujajo storitve s področja kozmetike, masaže, vadb in terapevtike ter vrsto neinvazivnih magnetoterapij na stolu FOTONA. Vse na enem mestu.

Manikira in nega rok

Da bodo roke kljub dnevnim opravilom lepe in negovane v vseh letnih časih in v vseh obdobjih življenja, v N°11 poskrbijo vrhunski strokovnjaki. Z ekskluzivnimi produkti, tehnikami in tretmaji poskrbijo za čudovite roke in urejene nohte. V N°11 izvajajo naravno nego rok, z možnostjo klasičnega ali permanentnega lakiranja in podaljševanja nohtov ter poslikav.

Več informacij in celotno ponudbo kozmetičnih storitev si lahko ogledate na spletni strani www.no11.si.

Pozornost v N°11 namenijo tudi stopalom

Nega nog za različne priložnosti in namene damam omogoči lahkoten in udoben korak čez ves dan, čeprav nosijo različne čevlje. V N°11 lahko izbirajo med estetsko in klasično pedikuro, zahtevno/medicinsko pedikuro in masažo stopal. Ker lahko za zdravje in urejenost nog veliko naredimo sami, v N°11 ponujajo profesionalne negovalne izdelke za nego stopal lastne blagovne znamke MUS.

Ker gresta lepota in zdravje z roko v roki, so na Dalmatinovi 11 v centru N°11 poleg kozmetičnih storitev uporabnikom ponudili tudi možnost sodobne individualne in skupinske vadbe, ki poteka pod nadzorom izkušenih trenerjev. Ti treninge prilagodijo željam posameznika in skrbno spremljajo njihov napredek.

EMS 20 - sodobna vadba, ki je 18-krat bolj učinkovita kot preostale

V N°11 izvajajo tudi sodobno vadbo EMS, ki je postala priljubljena predvsem zaradi istočasnega vpliva na zmanjšanje telesne teže in maščob na kritičnih predelih telesa, na razbremenitev bolečin v hrbtu ter na višjo fizično moč in vzdržljivost. Vadba poteka s pomočjo jopiča EMS. Jopič z vgrajenimi elektrodami oddaja električne impulze in tako še okrepi naravne impulze, ki jih mišice med vadbo pod nadzorom vaditelja oddajajo. Tovrstna stimulacija se je sprva uporabljala zgolj v medicinske namene, zdaj pa je nepogrešljiva tudi pri vadbah, saj pomaga pri doseganju boljših in hitrejših rezultatov.

Raziskava nemške športne univerze v Kölnu (Bayreuthu University) je po šesttedenskem programu EMS pokazala naslednje rezultate: Učinkovitost vadbe EMS je do 18-krat višja od običajne vadbe.

20-minutni trening z EMS je primerljiv s tremi 90-minutnimi treningi splošne vadbe.

88 odstotkov sodelujočih je po šestih tednih programa EMS zmanjšalo bolečine v hrbtu.

Povprečna mišična moč se je vsem sodelujočim dvignila za 12 odstotkov, mišična vzdržljivost pa za 69 odstotkov.

89 odstotkov sodelujočih je opazilo bolj čvrsto telo.

Ženske so v povprečju izgubile 1,5 centimetra okoli pasu in bokov.

Vsak moški, vključen v raziskavo, je v pasu v povprečju izgubil od dva do tri centimetre ter pridobil od enega do dva centimetra večji mišični volumen nog, rok in prsi.

Poleg vzdrževanja dobre fizične kondicije je treba telo tudi sprostiti. V Centru za rehabilitacijo, lepoto in dobro počutje N°11 za sprostitev in sanacijo poškodb poskrbijo z več vrstami masaž.

Z masažami se lahko izboljša gibljivost sklepov in mišični tonus, pospeši se izločanje toksinov iz telesa, občutno zmanjša stres in občutek tesnobe, sprosti živčni sistem, odpravlja nespečnost in poveča pozitivno naravnanost.

Športne masaže so namenjene tako rekreativnim kakor vrhunskim športnikom. Masaža pomaga k boljši in hitrejši regeneraciji po treningih, pomembna pa je tudi za sproščanje obremenjenih mišic.

Terapevtske masaže so namenjene obravnavi posameznega dela telesa. Običajno se kombinirajo s preostalimi fizioterapevtskimi tehnikami in pristopi, katerih cilj je lajšati ter odpravljati akutne in kronične težave.

Za obnovo celotnega organizma pa je najprimernejša masaža Tui-na. Z masažo Tui-na terapevt vpliva tudi na fiziološke funkcije notranjih organov v smislu preventive in lajšanja težav. Osnovni cilji masaže Tui-na so sprostiti pretok življenjske energije qi po meridijanih, izboljšati pretok krvi, sprostiti vezivna tkiva in mišice, ublažiti krče in bolečine ter izboljšati pretok limfe. Pri masaži Tui-na se stimulacijo posamezne akupresurne točke ali celotnega meridijana lahko kombinira tudi z uporabo mokse za segrevanje telesa in ventuz, s pomočjo katerih telo razstrupljamo.

Kozmetične storitve, klasične in terapevtske masaže ter vodena vadba – vse na enem mestu v centru Ljubljane.

Naročnik oglasnega sporočila je Center za rehabilitacijo, lepoto in dobro počutje N°11.