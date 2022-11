Bolečine v križu – kaj so in kako jih odpraviti?

Oglasno sporočilo

Svetovna zdravstvena organizacija opozarja, da smo postali zasedena kultura, zasvojena s tehnologijo. Naj uganemo, v tem trenutku sedite in berete članek na svojem mobilnem telefonu o bolečinah v križu, ki so postala vaša vsakodnevna spremljevalka v življenju.

Prišli ste po nasvet, kaj lahko naredite? Vsi do zdaj so vam ponujali hitre rešitve – odložite telefon in se gibajte.

Oh, ko bi življenje le bilo tako enostavno. Mi vam bomo predstavili drugačen pristop za odpravo vaših bolečin v križu.

Bolečina v križu je svojevrstna svetovna pandemija, ki ne kaže napredka k izboljšanju. Ravno nasprotno, število posameznikov z bolečino v križu se v zadnjih letih drastično povečuje. Poznamo več vzrokov za nastanek bolečin v križu, od akutnih (npr. nateg mišice ) do kroničnih (npr. spinalna stenoza ).

Kdaj veste, ali gre za nevarno bolečino v križu oziroma kako jo lahko ločite od nenevarne? Odgovor boste odkrili med branjem.

Kako nastanejo bolečine v križu?

Za razumevanje nastanka bolečin v križu se je treba najprej spoznati z anatomsko zgradbo hrbtenice, ki predstavlja izvor gibanja za celotno telo in mu je največja opora.

Hrbtenica ima varovalno funkcijo, saj ščiti hrbtenjačo, ki povezuje možgane s celotnim telesom. Sporočila (električni impulzi), ki se prenašajo preko živcev po hrbtenjači do možganov (in obratno!), omogočajo v telesu senzorično občutenje, hoteno gibanje in normalno funkcioniranje notranjih organov (poleg vseh ostalih fiziološko zapletenih funkcij, ki elegantno uravnavajo normalno delovanje telesa).

Hrbtenica je sestavljena iz 24 vretenc, ki so pozicijsko "zložena" ena nad drugo. Med posameznimi vretenci (od vratnih do prvega medeničnega vretena) so medvretenčni diski (kakor želatinasta blazinica), z namenom učinkovitejšega prenašanja vsakodnevnih obremenitev.

Vretenca so, z vezmi imenovanimi ligamenti, med seboj povezana z namenom vzpostavljanja statične stabilnosti v hrbtenici. Vretenca so med seboj povezana tudi preko fasetnih sklepov, ki omogočajo večjo funkcionalno gibanje.

Hrbtenica je razdeljena na vratni, prsni in ledveni del. Najnižji del predstavlja ledvena hrbtenica, ki ima po velikosti največja vretenca, zato imajo posledično živci, ki izstopajo iz hrbtenjače več prostora za drsenje (ja, živci v našem telesu praviloma drsijo oziroma se premikajo).

Bolečina v križu se pojavi kot odgovor na težavo, bodisi v fasetnih sklepih, ligamentih, medvretenčnimi diski, mehkem tkivu ali nevrovaskularnih strukturah (1)(2).

Zakaj se pojavijo bolečine v križu?

Bolečina v križu je kompleksen fenomen (pojav), ki nastane zaradi različnih vzrokov, ki jih kategoriziramo v pet skupin, predstavljenih podrobneje v nadaljevanju.

Ali je vaša bolečina v križu posledica ...

Mehanskega vzroka?

Najpogostejši vzrok bolečine v križu je mehanskega vzroka. Po nekateri podatkih znaša 97 odstotkov vseh obiskov pri zdravniku zaradi bolečine v križu. Mehanski vzrok je opredeljen kot nateg mišic ali tetive (njena funkcija je pripenjanje mišice na kost), zvina ligamenta, zlom vretenca (spondilolisteza), išias ali diskus hernija .

Kot zanimivost – tudi nosečnost se kategorizira kot mehanski vzrok bolečine v križu.

Mogoče degenerativnega?

Proces staranja v telesu sproži naravne fiziološke odzive, kjer se sposobnost obnavljanja tkiva s časom zmanjšuje in nujna velikost nateznih sil za povzročitev okvare se manjša. Glavna telesna posledica staranja je degeneracija struktur.

Osteoartritis (obraba sklepnega hrustanca), spinalna stenoza (zoženje hrbteničnega kanala) in degeneracija medvretenčnih diskov so bolezenska stanja, ki so posledica degenerativnih procesov.

Staranje vpliva na zmanjšanje kostne gostote, kar je prav tako posledica degenerativnih procesov in vodi v osteoporotične stresne frakture (zlome).

Gre za odgovor telesa na vnetje?

Bolečina v križu nastane kot posledica odgovora na vnetje v telesu.

Takšen popolni primer je ankilozirajoči spondilitis. Gre za kronično vnetno sistemsko bolezen, ki najpogosteje prizadene hrbtenico, hrbtenično-medenični sklep (SI sklep) in vitalne organe.

Morda je krivec onkološki vzrok?

Bolečino v križu povzročijo lezije v hrbtenici in rak kostnega mozga.

Ali je posledica infekcije?

Infekcije v telesu, kot so hrbtenične infekcije (spondilodiscitis – infekcija medvretenčne ploščice in vretenca), mišični abscesi (infekcija, ki prizadene mišice), pljučnice in infekcijske ledvične bolezni povzročijo bolečine v križu (3)(4).

Simptomi in kdaj postanejo nevarni?

Časovno razdelimo bolečino v križu na akutno (traja manj kot 3 mesece), subakutno (traja od 3 do 6 mesecev) in kronično (traja več kot 6 mesecev) fazo.

Glavni simptomi, ki spremljajo bolečine v križu so:

generalizirana bolečina, bolečina, ki izžareva v zadnjico in/ali nogo, omejeno gibanje v prsnem, ledvenem in hrbtenično-medeničnem (sakroiliakalnem) področju, oslabljena koordinacija gibanja, občutljivost na dotik, kognitivna razdražljivost.

Bolečina v križu je nevarna, kadar traja več tednov in se ne izboljša s počitkom, izžareva pekočo bolečino v nogo, ki povzroča mravljinčenje in občutek odrvenelosti, povzroči težave z izgubo teže in težave z mehurjem. (5)

Kako odpraviti bolečino v križu?

Odgovor na zastavljeno vprašanje je kompleksnejši, kot bi pričakovali. V sebi nosi skrivnosti, ki jih želi vedeti vsak.

Glavna skrivnost uspešnega fizioterapevtskega zdravljenja pri odpravi bolečin v križu je kvaliteten diagnostični pregled in individualno zastavljen fizioterapevtski program.

Strokovnjaki MedicoFit klinike smo osredotočeni na odpravo simptomov, še pomembnejše na pravilno ugotovitev ter odpravo vzroka nastanka bolečine v križu.

Učinkovito zastavljena metoda dela, ki se je izkazala za uspešno pri naših pacientih, je osredotočenost na pravilno obremenilno kapaciteto hrbtenice, biomehaniko telesne drže in hoje.

Fizioterapevtsko zdravljenje

Fizioterapevtsko zdravljenje za odpravo bolečin v križu se prične s temeljitim diagnostičnim pregledom, pri katerem je fizioterapevt diagnostik odgovoren za ugotovitev vzroka vaših simptomov, posledic, ki jih je bolezen prinesla s seboj in njihovo odpravo.

Na podlagi diagnostičnega poročila zastavi kratkoročne in dolgoročne cilje celostnega individualnega rehabilitacijskega programa.

Bistveni del celostnega fizioterapevtskega zdravljenja je specialna kineziološka vadba, ki je osredotočena na ohranjanje funkcionalnih vzorcev vaše telesne drže, biomehanike hoje in vzpostavitve pravilne obremenilne kapacitete hrbtenice.

Najsodobnejša fizioterapevtska podpora tehnologija, kot so elektroterapija HiTOP, TECAR terapija, laser terapija, globinski udarni valovi, poskrbijo, da se v vašem telesu sprožijo procesi samozdravljenja hitreje in učinkovitejše.

Fizioterapevt vam na terapiji preda poglobljeno razumevanje vpliva spanja na bolečine v križu, pomen ustrezne ortopedske obutve, izvajanje vsakodnevnih aktivnosti, prepoved izvajanja določenih funkcionalnih gibov in nasvete za izboljšanje vašega spolnega življenja v primeru omejitev zaradi bolečin v križu!

Zaključna misel Uspešno zdravljenje bolečin v križu je v sodobnem pristopu opredeljeno kot tesno sodelovanje strokovnjakov s področja medicine, fizioterapije in kinezioterapije, ki se vašega zdravljenja lotevajo celostno. Klinika MedicoFit vam sodobni način zdravljenja omogoča že danes. Verjamemo, da zdaj boljše razumete, zakaj je za aktivno življenje tako pomembna skrb za zdravo higieno hrbtenice in izbira usposobljenega fizioterapevta za odpravo vaših bolečin v križu.

Naročnik oglasnega sporočila je MEDICOFIT.