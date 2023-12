Artroskopija kolena in sodobno fizioterapevtsko zdravljenje

Oglasno sporočilo

Foto: Medicofit

Artroskopija kolena je vrsta operacije, ki je revolucionirala ortopedsko področje medicine zaradi uspešnosti zdravljenja.

Najpogosteje se artroskopsko operira patologije, ki nastanejo v kolenu, kot so poškodba meniskusa, poškodba vezi, poškodba hrustanca in ohlapna telesa v sklepu.

Simptomi po artroskopski operaciji so manj intezivni v primerjavi s simptomi po odprti operaciji, saj pacienti v večini primerov gredo domov še isti dan po operaciji.

Ali ste vedeli, da pacienti po artroskopski operaciji doživijo manj tveganj in postoperativnih zapletov, imajo krajšo obdobje okrevanja, manjšo postoperativno bolečino in minimalno vidne brazgotine?

Celostno postoperativno zdravljenje v kliniki Medicofit se začne že pred samim artroskopskim posegom, kjer vas strokovnjaki fizioterapije pripravijo na operativni poseg.

Kako vas pri fizioterapiji Medicofit, Ljubljana vodijo po operaciji kolena do svobodnega gibanja brez bolečin, si preberite v nadaljevanju.

Kaj je artroskopija kolena?

Foto: Medicofit

Artroskopija kolena je minimalno invaziven kirurški poseg, ki omogoča specialistom medicine – ortopedom učinkovitejše diagnosticiranje in zdravljenje bolezenskih stanj, ki prizadenejo kolenski sklep.

Med posegom se okoli kolena izvedejo majhne zarezice, skozi katere se vstavi artroskop (tanka cev s kamero in lučko), kar omogoča kirurgom vpogled v notranjost kolenskega sklepa.

Kirurg nato uporabi dodatne majhne instrumente, ki jih vstavi skozi druge majhne zareze, in izvede potrebno sanacijo poškodbe.

Po končanem posegu se instrumenti odstranijo, zareze se zaprejo s šivi ali lepilnimi trakovi in pacienti so v večini primerov napoteni domov isti dan po operaciji. Takšnim operacijam pravimo ambulantne operacije.

Patologije, ki se zdravijo z artroskopsko operacijo

Patologije, ki se najpogosteje zdravijo z artroskopsko operacijo, so:

Poškodba meniskusa (v kolenskem sklepu imamo dva meniskusa – notranji in zunanji, v obliki črke C. Poškodba meniskusa povzroči bolečino, oteklino in omejeno gibljivost).

(v kolenskem sklepu imamo dva meniskusa – notranji in zunanji, v obliki črke C. Poškodba meniskusa povzroči bolečino, oteklino in omejeno gibljivost). Poškodba vezi (v kolenskem sklepu poznamo poškodbo sprednje križne vezi, poškodbo zadnje križne vezi, poškodbo notranje kolateralne vezi in poškodbo zunanje kolateralne vezi).

(v kolenskem sklepu poznamo poškodbo sprednje križne vezi, poškodbo zadnje križne vezi, poškodbo notranje kolateralne vezi in poškodbo zunanje kolateralne vezi). Poškodba hrustanca (hrustanec v kolenskem sklepu se najpogosteje poškoduje zaradi degenerativnih sprememb in travmatične poškodbe).

(hrustanec v kolenskem sklepu se najpogosteje poškoduje zaradi degenerativnih sprememb in travmatične poškodbe). Ohlapna telesa v sklepu (ohlapna telesa v kolenskem sklepu nastanejo kot posledica travmatske poškodbe in predstavljajo delce kosti ali delce hrustanca).

Foto: Medicofit

Simptomi

Najpogostejši simptomi, ki se pojavijo po artroskopski operaciji kolena, so:

bolečine v kolenu (odvisno glede na obseg operacije in posameznikov subjektivni občutek za bolečino),

(odvisno glede na obseg operacije in posameznikov subjektivni občutek za bolečino), otečeno koleno (naravni odziv telesa na operativni poseg je nabiranje tekočine na operiranem območju),

(naravni odziv telesa na operativni poseg je nabiranje tekočine na operiranem območju), pomodrelost/modrice (so pogoste nekaj dni po posegu),

(so pogoste nekaj dni po posegu), omejen obseg gibljivosti (bolečine in oteklina v kolenu povzročijo omejen obseg),

(bolečine in oteklina v kolenu povzročijo omejen obseg), splošna utrujenost (po operaciji se pričakuje splošna utrujenost zaradi posega v telo).

Zapleti artroskopske operacije kolena

Artroskopija kolena velja za varen operativni postopek, pri katerem so mogoči tveganja in zapleti.

Najpogostejši zapleti artroskopske operacije so:

Okužbe (kirurški zarez omogoča bakterijam vstop v kolenski sklep, kjer se razvije okužba. Simptomi okužbe so huda bolečina, rdečina, toplota, oteklina in odtekanje tekočine iz zarezov).

(kirurški zarez omogoča bakterijam vstop v kolenski sklep, kjer se razvije okužba. Simptomi okužbe so huda bolečina, rdečina, toplota, oteklina in odtekanje tekočine iz zarezov). Krvavitev ali krvni strdki (med operacijo obstaja tveganje za povečano krvavitev, kar povzroči nabiranje krvi oziroma hematom v kolenskem sklepu. Zelo redek zaplet je nastanek krvnih strdkov).

(med operacijo obstaja tveganje za povečano krvavitev, kar povzroči nabiranje krvi oziroma hematom v kolenskem sklepu. Zelo redek zaplet je nastanek krvnih strdkov). Poškodbe živcev ali krvnih žil (med operacijo obstaja minimalno tveganje za poškodbo živcev in krvnih žil).

Celostno postoperativno zdravljenje

Celostno postoperativno zdravljenje po artroskopski operaciji kolena se začne s specialno diagnostiko in nadaljuje z akutno fizioterapijo, postakutno kineziologijo in postrehabilitacijo.

Vsak pacient v postoperativni rehabilitaciji prejme 60-minutno individualno obravnavo s strokovnjakom fizioterapije in kasneje s strokovnjakom kineziologije ter 30-minutno instrumentalno obravnavo.

Foto: Medicofit

Diagnostika

Specialno diagnostiko po artroskopski operaciji kolena izvede fizioterapevt diagnostik z namenom pridobitve vpogleda v funkcionalno stanje kolena po operaciji.

Primarno se izvede poglobljen pogovor, pregleda se zdravstveno dokumentacijo in začne se klinični pregled.

Klinični pregled v prvi fazi zajema inspekcijo in palpacijo kolena (prisotna oteklina, prisotno vnetje, barva in temperatura kože, stanje brazgotin).

Izvedejo se meritve artrokinematike in meritve pasivne gibljivosti kolenskega sklepa (gib izvede diagnostik ter ga izmeri) ter meritve aktivne gibljivosti (gib izvede pacient sam in ga diagnostik izmeri).

Opravijo se meritve mišične moči, kjer se pridobi vpogled v morebitna odstopanja od normativov mišične moči in vzdržljivosti.

Na podlagi diagnostičnega poročila vam fizioterapevt diagnostik pripravi individualni postoperativni rehabilitacijski program zdravljenja.

Fizioterapija

Strokovnjaki fizioterapije v postoperativni fazi rehabilitacije primarno obvladujejo simptome, ki nastanejo po operaciji – zmanjšajo bolečine v kolenu, zmanjšajo oteklino in vnetje, povečajo obseg gibljivosti in povečajo mišično moč.

Izvaja se manualna terapija, terapija prožilnih točk, mobilizacija brazgotine in sklepna mobilizacija, ki pacientu sprosti zakrčene mišice od operativnega posega, poveča obseg gibljivosti v kolenu in zmanjša bolečino.

Uporablja se najsodobnejše naprave, ki spodbujajo hitrejše celjenje tkiva, hitrejše celjenje brazgotine, povečanja lokalne prekrvavitve in zmanjšanje bolečine v kolenu. Uporablja se terapijo TECAR WINTECARE, visokoenergijski laser SUMMUS , 6D-Action in visokotonsko elektrostimulacijo HiTOP .

Specialna fizioterapevtska vadba je ključnega pomena v postoperativni fazi rehabilitacije, kjer se izvaja z namenom krepitve mišic kolena, ki izvajajo upogib in izteg kolena.

Izvaja se vadba, ki poveča obseg gibljivosti, izvajajo se nežne raztezne vadbe in izvaja se vadba za povečanje koordinacije in ravnotežja.

Akutna fizioterapevtska faza se izvaja skladno z navodili operaterja in napredkom posameznega pacienta.

Foto: Medicofit

Kineziologija

Po uspešno končanem akutnem zdravljenju vas prevzamejo strokovnjaki kineziologije, ki vas vodijo do odlične telesne pripravljenosti.

Specialna kineziološka vadba je usmerjena v krepitev velike stegenske mišice in zadnje stegenske mišice ter obkolenskih mišic.

Izvaja se vadba za dokončno povečanje gibljivosti v kolenskem sklepu in vadba za povečanje proprioceptivnih sposobnosti (zaznave gibanja v prostoru).

Ob napredku izvajanja vadbe se poveča intezivnost in jakost, tako da se začne operiran kolenski sklep vključevati v kompleksnejšo izvedbo vadbe.

Pred koncem zdravljenja se izvede aplikacija TESTNE BATERIJE ZA KOLENO, ki prikaže gibalno učinkovitost in pripravljenost kolena na vsakodnevne obremenitve.

Postrehabilitacija

V kliniki Medicofit se zavedajo pomembnosti dolgotrajnega vzdrževanja polne funkcije in odpornosti kolena po postoperativni rehabilitaciji, zato so pripravili postrehabilitacijski program.

Postrehabilitacijski program vključuje izvajanje specialne kineziološke vadbe , ki preprečuje ponovni pojav starih bolečin in pripravlja koleno na vsakodnevne obremenitve.

Ker verjamejo v celostno zdravljenje, vas v kliniki Medicofit vodijo od artroskopije kolena do svobodnega gibanja brez bolečin in vašemu kolenu povrnejo polno moč in gibalno funkcijo.

Viri:

Brattwall, M., Jacobson, E., Forssblad, M., & Jakobsson, J. (2010). Knee arthroscopy routines and practice. Knee surgery, sports traumatology, arthroscopy : official journal of the ESSKA, 18(12), 1656–1660. https://doi.org/10.1007/s00167-010-1266-2

Brignardello-Petersen, R., Guyatt, G. H., Buchbinder, R., Poolman, R. W., Schandelmaier, S., Chang, Y., Sadeghirad, B., Evaniew, N., & Vandvik, P. O. (2017). Knee arthroscopy versus conservative management in patients with degenerative knee disease: a systematic review. BMJ open, 7(5), e016114. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2017-016114

Friberger Pajalic, K., Turkiewicz, A., & Englund, M. (2018). Update on the risks of complications after knee arthroscopy. BMC musculoskeletal disorders, 19(1), 179. https://doi.org/10.1186/s12891-018-2102-y

O'Connor, D., Johnston, R. V., Brignardello-Petersen, R., Poolman, R. W., Cyril, S., Vandvik, P. O., & Buchbinder, R. (2022). Arthroscopic surgery for degenerative knee disease (osteoarthritis including degenerative meniscal tears). The Cochrane database of systematic reviews, 3(3), CD014328. https://doi.org/10.1002/14651858.CD014328

Naročnik oglasnega sporočila je MEDICOFIT D.O.O.