"Active escape retreat" v čarobnem okolju otoka Lošinja

Za vse tiste, ki jim v polnih dnevnih urnikih kronično primanjkuje časa za telovadbo, počitek, skrbi zase in za svoje zdravje, Lošinj Hotels & Villas ter OrlandoFit prvič organizirata " Active Escape Retreat ", ki bo potekal od 30. aprila do 5. maja.

V le šestih dneh intenzivnega poučevanja in treningov bodo lahko vsi prijavljeni spoznali svoje telo ter se skozi določanje individualnih potreb in ciljev naučili, kako priti v idealno formo do poletja.

Ta edinstveni program podpisuje Orlando Lopac, cenjeni osebni trener, fitnes svetovalec in izobraževalec, ki je skupaj z vrhunskim timom strokovnjakov iz Lošinj Hotels & Villas oblikoval ta program aktivnih počitnic na enem izmed najlepših in najbolj zdravih otokov na Mediteranu, otoku vitalnosti Lošinju.

"Active Escape Retreat" je zasnovan kot šestdnevne aktivne počitnice z nastanitvijo v luksuznima hoteloma Bellevue in Alhambra v lošinjskem zatoku Čikat, enem izmed najlepših in najlepše dišečih zatokov na Jadranu. Bivanje je lahko daljše ali krajše, glede na individualne potrebe, prehrana pa je zasnovana ravno za to priložnost in bo popoln spremljevalec fizičnih aktivnosti.

V okviru programa lahko uporabljate tudi posege v Bellevue Spa Clinic, nekateri od posegov v paketu, kot je npr. alkalna kopel za razstrupljanje ali CryoSauna, bodo prispevali k še hitrejšemu rezultatu.

Aktivne počitnice daleč od vsakodnevne rutine so vsekakor ena najboljših rešitev, če želite hitro priti v formo. Rezultati bodo zelo hitro vidni na vseh življenjskih področjih. Napolnili se boste z vitalno energijo, spremenili pogled na življenje, zgradili bolj zdrave navade in dosegli ne le toliko zaželeno postavo za plažo, temveč tudi dobro počutje v lastni koži, razstrupljanje organizma in ravnovesje telesa in duha.

Takšni programi so neke vrste inovacija v turistični ponudbi na Hrvaškem, medtem ko so tujci vajeni kratkih aktivnih počitnic, katerih cilj je ravno učenje in sprejemanje zdravih življenjskih navad.

Ko enkrat vidite, kaj vse zmore vaše telo in koliko ste fizično napredovali v kratkem času, si boste želeli za vedno obdržati vse, česar ste se naučili o treningu. Globoko sproščanje, ki ga boste doživeli med bivanjem na tem čarobnem dišečem otoku, vas bo naučilo odpraviti skrbi in se osredotočiti na tisti trenutek, prehrana, ki sledi celotnemu programu, in nasveti nutricionista pa vam bodo po vrnitvi dali dodaten navdih za vzdrževanje dobrega zdravja tudi za mizo, kar je pomembnejše od redne telesne aktivnosti.

Šest dni, posvečenih bolj zdravi lastni prihodnosti, je najboljše darilo, ki si ga lahko podarite. Postava za plažo pa bo samo prikladna vidna posledica spremembe in novih navad. Za več informacij sledite povezavi.

V le šestih dneh do moči in znanja za telo, o kakršnem sta lahko le sanjali! Svoje mesto rezervirajte: E-mail: booking@losinj-hotels.com Tel: +38551 661 101 www.losinj-hotels.com

