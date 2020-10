5 znakov, da vam primanjkuje vitamina C

Oglasno sporočilo

Letos smo ugotovili, da je vitamin C zelo pomemben pri preprečevanju virusnih obolenj, saj krepi imunski sistem in ne dovoli, da bi podlegel škodljivim tujkom v našem telesu. Vendar je vitamin C veliko več kot le podpornik delovanja našega imunskega sistema, je pomemben element, ko govorimo o sijoči koži, telesni energiji, pripravljenosti na akcijo in pozitivni naravnanosti.

Ste pogosto utrujeni in brez energije?

Hiter ritem življenja nas sili v ekstremne življenjske odločitve. Vse poteka s svetlobno hitrostjo, vedno se nam nekam mudi. V službo, po otroke v vrtec, na rekreacijo, v trgovino ali k mami na obisk. Čeprav nam morda telo že dalj časa sporoča, da je preutrujeno, se na to informacijo ne odzivamo. Raje ostajamo večino svojega življenja preutrujeni in zvečer brez energije zaspimo na kavču pred televizijo. Lahko pa z vitaminom C svojemu telesu pomagamo. Vitamin C namreč spodbuja, da se maščoba v telesnih celicah pretvori v energijo. Z njegovo pomočjo nastajajo tudi živčni prenašalci, prav ti pa vplivajo na naše duševno in fizično počutje.

Se spopadate z nihanjem razpoloženja?

Posledica pomanjkanja vitamina C je tudi nihanje razpoloženja. Raziskave kažejo, da lahko vitamin C pomaga pri povečevanju ravni progesterona. Ta je pri ženskah zelo pomemben za hormonsko ravnovesje. Manjša, ko je raven progesterona, bolj bo vaše razpoloženje nihalo, od rahle potrtosti do pretiranega navdušenja.

Nenehno obolevate?

Znak slabotnega imunskega sistema je tudi pogostejše obolevanje za nalezljivimi boleznimi, kot so angine ali virusna obolenja. Več hujših obolenj na leto je denimo prvi znak, da imunski sistem ni v ravnovesju. Ali veste, da se imunski sistem aktivira, ko človek zboli, in tvori številne nove imunske celice, za to pa so potrebne tudi večje zaloge vitamina C? Tako za spodbudo imunskih celic telo potrebuje bistveno več vitamina C kot zdrav človek. Z eno ali dvema dodatnima limonama na dan teh potreb telesa med okužbo ni mogoče zadostiti.

Ali na vašo samozavest vpliva suha in stara koža?

Vitamin C je med antioksidanti izjemno pomemben, tudi ko govorimo o koži, saj preprečuje njeno staranje. Ne moremo se izogniti tako imenovanemu notranjemu staranju, ki je gensko določeno in se z leti pospeši. Ko pa na našo kožo vpliva okolje, se koža stara zaradi zunanjih vplivov. Pri tem gre namreč za sončne žarke, ki zaradi slabše sposobnosti regeneracije starejši koži še bolj škodujejo, dodatno pa jo obremenjujejo še alkohol, kajenje, prehrana in premalo gibanja. In prav ti dejavniki škodujejo proizvodnji kolagena, ki vezivu daje trdnost in prožnost. Dobra preskrba z vitaminom C bo kožne celice opremila s pomembnim antioksidantom, ki bo lahko kljuboval oksidativnim poškodbam kože, hkrati pa bo omogočena tvorba kolagena, zaradi česar bo koža bolj čvrsta na otip in mlajša na pogled.

So vaša nadloga občutljive dlesni?

Malokdo ve, da imajo vnetja v ustih izjemno velik vpliv na zdravje in imunski sistem. Ob oslabljenem imunskem sistemu lahko naše dlesni postanejo temno rdeče, otečene in vnete. Vzrok vnetja dlesni je tudi pomanjkanje vitamina C, kar imenujemo skorbut, ki pa je v razvitem svetu precej redek. Lahko pa doleti tiste, ki dalj časa ne zaužijejo sadja in zelenjave, saj sta glavna vira vitamina C.

